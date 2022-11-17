Ошибки в чеках: причины и способы их исправления

Главный закон о применении онлайн-касс № 54-ФЗ у всех на слуху, но есть отдельный приказ, который детализирует требования к кассовым чекам – приказ № ЕД-7-20/662@ от 14.09.2020. Именно там вы найдете самые точные сведения и правила в отношении чеков.

Как ФНС проверяет чеки

После оформления фискального документа данные через оператора ОФД отправляются в ФНС. Чек проходит через форматно-логический контроль (ФЛК), после которого определяется статус чека.

Виды проверок ФЛК:

Наличие в документе всех обязательных реквизитов (тегов).

Соответствие значения реквизита ожидаемому типу данных.

Соответствие значения реквизита допустимым значениям.

Отсутствие незадекларированных тегов, т. е. у каждого вида ФД есть набор тегов, который должен в нем содержаться. Других тегов быть не может в определенном ФД.

Отсутствие недопустимых повторений, т. е. если в чеке подразумевается указание тега единоразово, повторяться он не может.

Выполнение логических правил.

По результатам контроля фискальному документу присваивается статус.

Существует четыре статуса фискальных документов:

1. Принят, т. е. при ФЛК ошибок выявлено не было, чек получен и принят ФНС.

2. Принят с предупреждением, т. е. во время проверки были выявлены ошибки. ФД с таким статусом принят в ФНС и учитывается в системе, но исправить его все же нужно.

3. Прием в карантин. Такой статус свидетельствует о том, что чек принят ФНС, но проблема с регистрацией чека все же есть. Вероятнее всего, не завершена регистрация ККТ или касса снята с учета. Такой чек не учитывается в системе, т. е. потенциально могут возникнуть расхождения.

Этот статус со временем может поменяться, когда процедура регистрации будет завершена, поэтому статус такого фискального документа необходимо контролировать, чтобы при необходимости вовремя внести изменения.

Контролируйте статусы чеков в личном кабинете Платформы ОФД: сервис не только оперативно передает данные в налоговую, но и позволяет обезопасить бизнес от внеплановых проверок или расхождений с данными налоговой инспекции.

Стоит помнить, что при регистрации или перерегистрации кассы формирование фискальных документов не допускается до получения карточки регистрации онлайн-кассы. Исключением являются только документы «Отчет о регистрации» и «Отчет об изменении параметров регистрации».

Если у чека обнаружен статус «Прием в карантин», необходимо убедиться, что:

Регистрация кассы завершена, т. е. получена карточка регистрации.

Данные, указанные в кассе соответствуют действительности: адрес расположения кассы, наименование ОФД и т. д.

Далее нужно:

Проверить статус чека в ЛК оператора ОФД – должно стоять «Зарегистрирована».

Проверить статус последующих чеков: «Принят» или «Принят с предупреждением».

Выборочно проверить остальные чеки со статусом «Принят в карантин».

Связаться с налоговой и принять решение о корректировке чеков с таким статусом, т. к. с точки зрения закона к таким фискальным документам необходимо составить чек коррекции.

4. Отказ в приеме, т. е. чек отправлен и принят ФНС, но при ФЛК выявлены критические ошибки. Он не отражается в системе, соответственно покупатель не может проверить его на сайте налоговой службы.

Этот статус имеет приоритет над статусом «Прием в карантин», т. е. даже если регистрация кассы не завершена, но при проверке чека будут выявлены критические ошибки, то ФД получит статус «Отказ в приеме». Такие чеки требуют пристального внимания немедленно – статус чека поменяться самостоятельно не может.

Самые популярные ошибки в чеках, которые получают статус «Отказ в приеме» (расположены по убыванию популярности, по данным «Платформы ОФД»):

Отсутствует НДС ( теги 1102-1107 ). Каждый тег может встречаться только один раз в общей части чека, т.е. в нижней части, не в предмете расчета. Информация о поставщике ( наименование, ИНН ). Система налогообложения в чеке. Наименование предмета расчета. Этот тег обязателен во всех случаях, кроме авансового расчета. Незадекларированные теги по НДС в предмете расчета ( теги 1102-1107 ). Адрес и место расчетов в чеке. Количество предмета расчета. Комбинация РН-ФН не существует в ФНС. Версия ККТ или ФФД. Информация о покупателе ( наименование, ИНН ). Неправильная сумма товара по чеку. Чек коррекции: номер предписания ( если чек составлен по предписанию ФНС ).

Есть еще один промежуточный статус «В обработке», т. е. чек еще проходит проверку и скоро получит статус один из четырех вышеперечисленных.

Проверьте статусы ваших чеков в личном кабинете клиента Платформа ОФД: всегда оперативная информация о статусе фискального документа и подсказка, из-за чего выявлена ошибка. С помощью фильтров легко отслеживать чеки с критическими ошибками.

В карточке конкретной онлайн-кассы в ЛК Платформы ОФД можно ознакомиться с общим количеством чеков, которым присвоен тот или иной статус.

Какие последствия могут повлечь ошибки в чеках

1. Нарушение порядка применения ККТ.

В этом случае ошибки могут быть такие:

неприменение ККТ, т. е. чеки не пробиваются вообще;

применение ККТ, не соответствующей законодательству;

нарушение правил применения касс;

нарушение порядка регистрации ККТ;

невыдача документа.

В зависимости от состава нарушения могут быть применены следующие санкции:

предупреждение;

наложение штрафа: для должностных лиц – от 1 500 до 10 000 рублей или половина от суммы расчета, для юридических лиц – от 5 000 до 30 000 рублей или сумма, равная сумме расчета;

дисквалификация до двух лет ( для должностных лиц при повторном нарушении );

для должностных лиц при повторном нарушении приостановка деятельности до 90 суток ( для юридических лиц при повторном нарушении ).

Срок давности по нарушениям – 1 год с даты совершения.

2. Расхождение по доходам и налоговым обязательствам, т. е. данные, которые вы передаете в ФНС по доходам, должны соответствовать данным в учетных системах ФНС, которые строятся на основе фискальных данных с онлайн-касс.

Как исправить ошибки в чеке

При обнаружении ошибки возьмите на заметку следующий порядок действий:

1. Проанализировать причину ошибки и на что ошибка влияет.

2. Устранить причину ошибки, чтобы в дальнейшем больше таких ошибок в работе не встречалось:

ошибка в кассовом ПО;

устаревшая прошивка;

ошибка в учетной системе.

Ошибку нужно искать до тех пор, пока она не будет выявлена и устранена.

3. Сформировать чеки с исправленной информацией.

Подробно о том, в каком случае следует формировать сразу «чек коррекции» или сначала «чек возврата» мы писали в статье. План действий зависит от того, с каким ФФД вы работаете: 1.05, 1.1 или 1.2.

4. Заявить о нарушении в налоговый орган – письменное обращение в котором будут прописаны факт нарушения, перечислены чеки с ошибками и чеки, корректирующие их.

5. Связаться с ФНС. Хоть это и не является обязательным действием, но для исключения недосмотра служащих и уверенности в исправлении ошибки рекомендуем его выполнить.

Главное, не надо бояться ошибок в чеках – важно знать, как их выявить и своевременно исправить. Если вы самостоятельно находите ошибку и исправляете ее до того, как на нее обратит внимание инспектор ФНС, то вам удастся избежать санкций. А отслеживать статусы чеков поможет Платформа ОФД.