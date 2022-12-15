Роуминг ЭДО: как настроить быстро, просто, бесплатно

Электронный документооборот значительно облегчает работу бизнеса и экономит ресурсы, как временные, так и финансовые. В нашей стране ЭДО только набирает обороты – с каждым годом все больше компаний отказываются от бумажных носителей. Ведь в 2024 году, согласно планам ФНС, более 90% хозяйственных счетов-фактур уже должно проходить через ЭДО.

По данным на ноябрь 2022 года, только в сервисе Платформа ЭДО зарегистрировано 600 тыс. предприятий и предпринимателей, большая часть из которых – малый и средний бизнесы. Как настроить роуминг в ЭДО самостоятельно, рассказываем в видеоинструкции.

Способы подключения роуминга

До роуминга можно было обмениваться документами электронно только внутри одного оператора. После его появления, заработал обмен документацией между контрагентами, которые подключены к разным операторам ЭДО.

Настройка роуминга – задача не из легких. Сейчас есть два способа:

Автоматическое подключение – в этом случае настройка производится с минимальным участием контрагентов. Необходимо только направить приглашение на обмен документами, а партнер должен его принять. Возможен даже автоматический прием приглашения – тогда уже через через считанные секунды ( в среднем, 37 секунд ) после отправки заявки на подключение роуминга можно отправлять первый электронный документ.

в среднем, 37 секунд Подключение вручную – в такой ситуации необходимо предоставить операторам ЭДО документы от предприятия и заявление на подключение роуминга. В заявлении необходимо заполнить данные организации: ИНН, КПП, адрес и т. д. Эта процедура может занять время – обычно 5 дней, но может доходить и до 10 рабочих дней. Т. е. налаживание роуминга тормозит все бизнес процессы.

Подключение роуминга вручную

Пошаговый процесс выглядит так:

Сбор информации – для этого требуются скан-копии с данными компании от каждого контрагента. Первая компания отправляет приглашение второй. Контрагенты связываются между собой. Вторая компания принимает приглашение.

Все это еще замедляется из-за необходимости отправки копий документов по компаниям каждому оператору ЭДО, обслуживающему организации.

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Как можно максимально упростить подключение роуминга

Свести весь процесс можно до одного шага – отправить приглашение от первой компании второй.

Как этого добиться? Снять барьеры:

Этап сбора информации можно заменить за счет пополнения реестра ЭДО ФНС – всем операторам электронного документооборота необходимо пополнять базу ФНС контрагентами, которые к ним подключаются. Сейчас база ЭДО ФНС часто наполняется «скрытыми» абонентами, которых потом сложно идентифицировать.

Третью и четвертую ступени можно будет миновать при согласовании автоматического принятия приглашений всеми операторами ЭДО для своих клиентов. Т. е. приглашение другому контрагенту можно будет отправить без каких либо заявок, просто найти его в списке компаний и нажать одну кнопку. После этого можно сразу начинать обмен документами. В настоящее время автоприем приглашений работает только у трех компаний-операторов из 48.

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Эти два шага позволят всем контрагентам оперативно начать обмениваться электронными документами, практически в режиме реального времени (исходя из текущей статистики, через 37 секунд). Это даст новый виток развития документооборота и позволит полностью отказаться от бумажных носителей. Ведь электронные документы, подписанные КЭП, имеют такую же юридическую значимость.

Роуминг ЭДО создает единую сеть доверия и обеспечивает возможность обмена юридически значимыми электронными документами. Процедура роуминга постоянно дорабатывается и совершенствуется, чтобы достичь максимального удобства и функциональности для всех компаний-пользователей.

﻿Но даже со сложностями подключения роуминга ЭДО остается самым удобным средством обмена документами, который при необходимости поможет срочно передать электронные бумаги партнеру.