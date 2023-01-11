Данные чеков и 1С:Бухгалтерия: выгрузка через личный кабинет ОФД и интеграция

Одна из главных задач компаний, которые занимаются автоматизацией бизнеса и бухгалтерии - облегчить работу бухгалтеру с помощью различных интеграций и настройки взаимодействия ПО.

По правилам ведения кассовых операций кассовые документы необходимо оформлять на основании фискальных документов. Раньше приходилось вручную загружать в 1С:Бухгалтерию все чеки, которые пробиваются на онлайн-кассе. Это:

большая трата времени;

высокая вероятность ошибок;

угроза получить штраф за расхождение данных.

Теперь в личном кабинете «Платформа ОФД» данные фискальных документов и программы «1С:Бухгалтерия» связаны.

Сервис «Интеграция ОФД в 1С» – быстрое и четкое создание документов «Приходно-кассовый ордер», «Оплата платежной картой», «Отчет о розничных продажах». «Платформа ОФД» заботится, чтобы ваш бизнес работал законно и развивался. Узнать подробнее

Чем полезна интеграция оператора фискальных данных и 1С:Бухгалтерии

Инструмент для внешней обработки программы в 1С позволяет:

выгружать фискальные данные по всем кассам, подключённым к «Платформе ОФД»;

создавать номенклатуру;

формировать документы для 1С на основании полученной информации.

Как использовать сервис «Интеграция ОФД в 1С»

Интерфейс сервиса интуитивно понятный. Активация происходит через личный кабинет клиента ОФД.

Зайти в раздел «Сервис и Услуги», вкладка – «Интеграция ОФД в 1С». Выбрать кассы, на которые будет подключен доступ. Оплатить счет.

Доступ к выгрузке чеков по кассам в 1С появится после подтверждения оплаты. В этом же разделе можно бесплатно скачать файл внешней обработки для 1С и ключ доступа.

Запуск сервиса

Есть два способа открытия обработки:

в меню через функцию «Файл-Открыть»; подключение через опцию «Дополнительные отчеты и обработки» информационной базы.

Для быстрого доступа сотрудников в соответствующий столбец можно добавить всех пользователей сервиса. Для сохранения действий необходимо нажать кнопку «Записать и закрыть».

Настройка сервиса «Интеграция ОФД в 1С»

На что обратить внимание при настройке интеграции?

В Обработке 1С можно выбрать и сохранить несколько ключей доступа для разных организаций. При этом настройки сервиса зависят от особенностей деятельности организации – для каждой индивидуальны. Важно указать реквизиты, которые будут использоваться при создании документов по выбранной организации, то есть по конкретному ключу доступа.

Возможности программы:

разделять отчеты по сменам за определенный период;

проводить автоматически документы;

делать автопоступление товаров, причём с тем же количеством и номенклатурой, которые были проданы и занесены в Отчет о розничных продажах. Данная настройка может быть полезна, если вы не ведете складской учет в системе 1С.

Как настроить создание номенклатуры?

В сервисе есть возможность выбора действия для номенклатуры чеков, загруженных из Платформы ОФД:

Действие « Создавать » позволяет образовать новую группу и вид номенклатуры в учетной системе. Название созданной номенклатуры будет идентично наименованию товара в чеке.

Действие « Заменять » заменяет все наименования товаров и услуг из документов ОФД на выбранную номенклатуру 1С.

Действие «Синхронизация номенклатуры» закрепляет все полученные позиции по товарам и услугам из чеков за уже имеющейся номенклатурой в программе 1С (например, печенье «Юбилейное» из чека может быть синхронизировано с номенклатурой «Печенье»).

Как настроить онлайн-кассы для интеграции?

Отметим, что если у вас несколько касс, то для каждой вы можете выбрать индивидуальные настройки.

Порядок действий:

добавить кассу в сервисе из раскрывающегося списка; внести индивидуальные настройки; нажать кнопку «Сохранить настройки».

Это сделано для того, чтобы предприятиям, у которых кассы работают с разной номенклатурной группой и привязаны к разным складам, не нужно было дорабатывать ПО.

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Как работать с сервисом интеграции?

Загрузить документы с касс, подключенных к ОФД, можно во вкладке «Создание документов».

Для загрузки выберите кассы и период для загрузки. Через кнопку «Получить данные» документы загружаются по периодам и сохраняются по каждой кассе в отдельности. Также можно раскрыть каждый чек для просмотра его содержания.

При этом вы можете увидеть полную информацию о чеках – аналогично тому, как видят ее покупатель и инспекторы ФНС.

Как создать документы о продажах на основе данных ОФД?

Для создания документов о продажах необходимо нажать кнопку «Создать документы».

Вы получите:

отчет о розничных продажах; приходный кассовый ордер; поступление товаров (при выборе в настройках флага «Автопоступление товаров»).

Документы создаются датой, в которой они фактически были сформированы на кассах.

Как сравнить данные в программе 1С и ОФД?

Это действие можно выполнить во вкладке «Сравнение» – функция помогает сверить данные по созданным ранее документам в 1С с полученными данными ОФД и исключить ошибки. Важно! Сравнение происходит по документам, созданным с помощью Интеграции ОФД в 1С.

Как автоматически выгружать документы?

В сервисе есть возможность включить функцию автообмена и загружать документы с ОФД по выбранному расписанию.

Обратите внимание: чтобы использовать данную функцию, интеграция должна быть подключена в программу 1С и установлено расписание запуска.

Чтобы добавить кассу, нажмите кнопку «Автообмен» в окне сервиса Интеграции, «Добавить» и далее «Сохранить настройки».

Обновление сервиса

«Платформа ОФД» четко следит за актуальностью информации в своих сервисах и постоянно дорабатывает функционал.

При выходе новой версии программы вы сможете в любое удобное время скачать ее и обновить через раздел «Дополнительные отчеты и обработки».

Так же проверить и скачать обновление можно по кнопке «Настройка-Скачать обновление» и проверить версию в файле.

Сервис «Интеграция ОФД с 1С» значительно экономит время предпринимателю и бухгалтеру, а также оптимизирует работу предприятия: помогает избежать ошибок, неточностей в данных, а вследствие – штрафов и проверок налоговой.

Пользуйтесь полезными сервисами «Платформа ОФД» и ведите бизнес спокойно, ориентируясь только на дальнейшее развитие дела! В подключении сервиса всегда с удовольствием могут помочь сотрудники техподдержки «Платформа ОФД».