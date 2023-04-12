Инструменты для управления продажами и аналитика в личном кабинете ОФД

Что в первую очередь применяется в предпринимательской деятельности? Постановка гипотез, их тестирование и анализ результатов.

Важно помнить:

для постановки гипотез нужно знать, какие результаты уже раньше давали те или иные идеи, важна оцифровка данных;

для тестирования нужно знать точки роста, в которых бизнесу можно масштабироваться без потери дохода;

для анализа результатов нужно иметь точную аналитику, которая поможет наглядно увидеть текущее состояние бизнеса.

Автоматизация в бизнес пришла давно: для каждой функции и отрасли была отдельная программа, которую нужно приобрести, а в дальнейшем настраивать синхронизацию разных ПО с помощью программиста или переносить данные вручную. Однако технологии меняются.

Сейчас действия компаний направлены на то, чтобы предприниматель мог пользоваться всеми функциями просто и удобно, в одном месте или даже в режиме одного окна. Так существенно можно сэкономить время на постоянный поиск новых подрядчиков по разным направлениям маркетинга, продаж и упростить решение технического вопроса, если такой возникает – все решается быстро, с помощью одного интерфейса или подрядчика.

Когда только вводилось применение онлайн-касс, в операторах ОФД видели только главную функцию – передавать данные о фискальных документах в ФНС. Однако личный кабинет ОФД – это целая система, которая помогает предпринимателю управлять продажами и вести аналитику бизнеса.

«Платформа ОФД» – это полный спектр услуг для бизнеса: от помощи в регистрации касс, продажи фискальных накопителей, передачи информации в ФНС и госорганы – до системы мониторинга продаж и аналитики для бизнеса!

Полезные разделы для предпринимателя в личном кабинете ОФД

Даже внутри личного кабинета ОФД, без подключения дополнительных сервисов, предприниматель может найти разделы, которые значительно облегчат ведение бизнеса – разделы «Бизнес» и «Аналитика».

В разделе «Бизнес» содержится вся аналитическая информация по выручке и работе кассовых аппаратов. Можно:

Провести сравнительный анализ оборота по нескольким кассам, разным торговым точкам.

Получить список наиболее популярных товаров среди покупателей за определенный период (неделя или месяц) – для этого есть специальный виджет в виде топ-5 популярных продуктов.

Построить график данных о приходе, возврате прихода и всем видам оплаты по магазину или кассе за какой-либо период.

Получить данные по среднему чеку покупателей и понять, как его можно увеличить.

Получить данные о дневной выручке по чекам.

Также предпринимателю, который отслеживает изменения в своем бизнесе, важно пользоваться разделом «Аналитика». В нем можно в несколько кликов сформировать отчеты по различным параметрам:

Кассы – отображается, какое число операций было совершено отдельной онлайн-кассой или всеми аппаратами за определенный период.

Чеки – показывает среднюю сумму по выданным чекам, а также их количество в разрезе выбранной ККТ или всех касс за три дня, неделю или месяц.

Продажи – помогает отслеживать выручку по конкретной ККТ или всем кассам за выбранный период (три дня, неделя, месяц), а также количество и сумму возвратов за те же периоды.

Текущие продажи – предоставляет данные обо всех продажах на сегодняшний день с подсчетом суммы без разделения на смены.

Всеми сервисами и разделами удобно пользоваться в мобильном приложении «Платформа ОФД» – все важные функции всегда будут у вас под рукой!

Дополнительные сервисы в личном кабинете ОФД

Сервисами, которые будут представлены ниже, часто пользуется не сам предприниматель, а бухгалтер или технический специалист. Но и руководителю важно знать про них, чтобы проводить своевременный мониторинг работы.

Интеграция ОФД в 1С. С помощью этого сервиса все данные из ОФД будут переноситься автоматически в программу 1С. Это исключает возможные ошибки при переносе вручную, экономит время и приводит информацию в полное соответствие.

Раздел «Чеки» – здесь можно посмотреть все переданные чеки и их статус после проведения проверки в ФНС. Если у чека статус отличный от «Принят», то скорее всего необходимо исправление ошибок в чеке и его корректировка. Этот сервис помогает обнаружить ошибки раньше налоговой инспекции, исправить их и избежать штрафов.

Мониторинг работы ККТ – здесь возможно отслеживать исправность работы касс и проверять срок действия ФН.

Чековый инвентарь

Брендирование чеков – это специальный рекламный инвентарь в личном кабинете, который позволяет создавать свой собственный дизайн электронных чеков

Услуга «Брендированное сообщение» позволяет заменить юридическое название компании в электронном чеке, который отправляется на абонентский номер покупателя, на имя бренда.

Услуга «Логотип в чеке» позволяет разместить логотип компании в электронном чеке, который отправлена e-mail.

Услуги от партнеров в личном кабинете ОФД

Необходимые для предпринимателя сервисы предоставляют и партнеры «Платформы ОФД». Чем может воспользоваться каждый наш клиент:

Сервис LIFE PAY позволяет принимать оплату касанием телефона клиента. Оплата за 15 секунд, деньги на счету мгновенно. Раньше этой удобной функцией пользовались многие покупатели, теперь она вновь доступна с новым сервисом.

Сервис «Мое дело» Интернет-Бухгалтерия – учет для малого и среднего бизнеса. При использовании сервиса электронный документооборот в подарок.

Сервис ЗВУК БИЗНЕС – платформа для управления аудиоконтентом в коммерческих помещениях.

Личный кабинет оператора ОФД – это целая система помощи предпринимателю. Можно по-прежнему продолжать пользоваться только возможностью передачи данных в ФНС через оператора ОФД, а можно использовать все сервисы – так вы будете видеть всю картину бизнеса, не перенося данные в сторонние программы.

Окончательное решение, какие системы для ведения бизнеса использовать, всегда за вами – мы заботимся, чтобы для вас это было удобно, законно и с минимальными затратами.

Реклама: ООО «ЭВОТОР ОФД», ИНН: 9715260691, erid: LjN8KTH9k