Вслед за налоговой. Переходим на контроль своей торговли в личном кабинете ОФД: обзор предстоящих изменений от ФНС

Мораторий на плановые проверки по соблюдению закона о применении ККТ продлен. Но дистанционный контроль действует. Расслабляться рано: проверка все же может прийти в вашу компанию, нужно готовиться к изменениям в законе. Расскажем о предстоящих нововведениях.

Плановые проверки не будут проводиться до конца 2023 года — это значит, что нет заранее составленного списка организаций, которым нужно готовиться к приему налоговых инспекторов и готовить документацию.

Но в полномочиях ФНС по-прежнему остались внеплановые проверки. Кроме того, дистанционный (оперативный) контроль ведется, как и раньше. Об этом сообщили на апрельском вебинаре налоговой службы.

Какие внеплановые проверки проводятся со стороны ФНС

Когда проверки внеплановые, контролируемое лицо не уведомляется перед проведением проверки, так как контрольные мероприятия носят неожиданный характер.

Внеплановые проверки делятся на два типа:

1. Без взаимодействия с контролируемым лицом:

Наблюдение за соблюдением обязательных требований — сбор и анализ данных, полученных путем межведомственного взаимодействия, из сети Интернет, самостоятельно предоставленных контролирующим лицом и иными способами получения информации.

По итогу проверки может быть принято решение о проведении внепланового контрольно-надзорного мероприятия, выдано предостережение или предписание об устранении выявленных нарушений.

Выездное обследование проводится по месту ведения деятельности, но без взаимодействия с контролируемым лицом. Срок проведения — не более одного дня. Если в процессе выявляются нарушения, то инспектор вправе сразу провести контрольную закупку.

Чаще проводится именно выездное обследование, которое позволяет определить наличие зарегистрированной или незарегистрированной кассовой техники и соблюдение требований законодательства, то есть дает более полную картину осуществления деятельности.

2. При взаимодействии с контролируемым лицом:

Контрольная закупка — в рамках этого мероприятия инспектор проводит операции по приобретению товара или услуги и отслеживает соблюдение всех норм. После завершения контрольной закупки проверяющий объявляет о том, что он действует от лица ФНС, предъявляет служебное удостоверение и копию решения о контрольной закупке в электронном виде или на бумаге.

Выборочный контроль.

Инспекционный визит.

Рейдовый осмотр.

Документарная проверка проводится по месту осуществления деятельности организации. Срок проведения документарной проверки не может превышать 10 рабочих дней.

Выездная проверка (может проводиться удаленно с помощью средств аудио- и видеосвязи). Этот вид мероприятий проводится по согласованию с прокуратурой. Срок проведения — не более 10 рабочих дней.

Внеплановые проверки в отношении ККТ 2023

Разъяснения по нюансам проведения контрольных мероприятий в отношении ККТ в 2023 году приведены в письмах ФНС от 30.01.2023 № Д-5-20/7@ и от 23.03.2023 № АБ-4-20/3503@.

Документарная проверка

ФНС в своем письме от 30.01.2023 № Д-5-20/7@ предписывает налоговым органам отбирать налогоплательщиков для проведения документарных проверок следующим образом.

Документарная проверка проводится по решению руководителя ФНС в случае:

получения налоговым органом данных о причинении вреда или об угрозе причинения вреда охраняемым законом ценностям;

выявления критериев риска в отношении владельцев ККТ, которые связаны с нарушением обязательных требований.

Сведения для проведения документарной проверки в отношении налогоплательщиков поступают:

От граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления и СМИ. В рамках проведения КНМ без взаимодействия с контролируемым лицом в виде наблюдения за соблюдением законодательства о применении ККТ.

В первом случае отбор нарушителей проводится при одновременном наличии таких критериев:

сведения в поступивших обращениях указывают на неприменение ККТ налогоплательщиками, которые осуществляют свою деятельность в сфере общепита, а также через сеть торговых объектов (сеть объектов по оказанию услуг);

сведения содержат достаточные данные, которые указывают на факт неприменения ККТ.

Отбор нарушителей в ходе наблюдения за соблюдением законодательства ККТ проводится при одновременном наличии критериев:

налогоплательщик осуществляет свою деятельность в сфере общепита, а также через сеть торговых объектов (сеть объектов по оказанию услуг);

у налогоплательщика отсутствует зарегистрированная ККТ при наличии такой обязанности или ККТ не применяется;

налогоплательщик ранее привлекался к административной ответственности или получил предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства о применении ККТ и не исполнил его;

сведения о неприменении ККТ содержат достаточные данные для привлечения к ответственности.

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Выездная проверка

Выездное обследование производится в отношении нарушителей, которые одновременно соответствуют критериям:

у налогоплательщика отсутствует зарегистрированная ККТ или он не применяет ее, а также в случае нарушения правил регистрации и применения ККТ.

налогоплательщик ранее привлекался к административной ответственности или получил предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства о применении ККТ и не исполнил его;

налогоплательщик по истечении срока, который предоставлен для исправления нарушения и указан в предостережении, не зарегистрировали ККТ или не начали применять ККТ при ее наличии.

Если в рамках выездного обследования выявлены признаки нарушений законодательства о ККТ, инспектор вправе незамедлительно провести контрольную закупку.

Также постановление Правительства от 10.03.2023 № 372 утвердило дальнейшие изменения в цифровизации государственного контроля.

Пересмотрен мораторий:

на вынесение предписаний по любым нарушением обязательных требований и возможность проверки их исполнения;

на возможность проведения профилактических визитов по поручению Президента или Правительства.

Важно применять ККТ и выдавать покупателю чек, как это прописано в законе. Уже есть судебная практика, когда даже за пробитый чек через 10 минут после факта расчета, суд встал на сторону ФНС и назначил штраф предпринимателю в 30 тыс. руб., то есть как за неприменение онлайн-кассы.

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В каком случае может быть назначена внеплановая проверка

Внеплановые проверки осуществляются при условии согласования с органами прокуратуры:

при выявлении индикаторов риска нарушения обязательных требований;

по решению руководителя, заместителя руководителя ФНС.

За исключением того, если:

В рамках выездного обследования выявлены признаки нарушений обязательных требований, тогда инспектор может сразу дополнительно провести и контрольную закупку.

Не требуется принятие решения о проведения контрольной закупки.

Информация о закупке вносится в единый реестр контрольно-надзорных мероприятий в течение одного рабочего дня.

Главный индикатор риска— отсутствие в течение 60 календарных дней фискальных данных в системе ФНС при наличии зарегистрированной онлайн-кассы.

В законопроекте также указаны:

большое количество чеков коррекции: доля фискальных документов – кассовых чеков коррекции (бланков строгой отчетности коррекции) составляет 30 и более процентов от общего количества фискальных документов, сформированных в течение 30 календарных дней.

большое количество возвратов: доля фискальных документов, в которых указан признак расчета «Возврат прихода» составляет 30 и более процентов от общего количества фискальных документов с признаком расчета «Приход», сформированных в течение 30 календарных дней, за исключением фискальных документов, сформированных пользователями контрольно-кассовой техники, оказывающих услуги ломбардов.

По информации от экспертов, при дистанционном контроле в налоговой службе также обращают внимание на такие факты:

поступление фискальных документов от снятых с учета онлайн-касс;

поступление фискальных документов с ошибками;

поступление жалоб через мобильное приложение;

перекос в расчетах в сторону безналичного или наличного способа;

отличия во внешних данных и данных ФНС;

поступление чеков с некорректным наименованием товара;

отсутствие реквизитов покупателя для интернет-расчетов;

поступление фискальных документов с искаженным временем;

отсутствие фискальных данных от ККТ без связи;

применение ККТ не по адресу регистрации.

С законопроектом можно ознакомиться по ссылке. Но пока законопроект не принят, возможно будут внесены коррективы.

Государство готово отслеживать все больше информации о бизнесе. Этих данных нет в личном кабинете ФНС, но большая часть маркеров-индикаторов уже доступна в личном кабинете ОФД.

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В качестве примера дистанционного контроля со стороны ФНС можно привести ситуацию в Московской области. Налоговые органы по результатам проведения анализа банковских выписок индивидуальных предпринимателей, которые применяют ПСН и зарегистрировали ККТ, выявили факт осуществления расчетов с применением эквайринга до момента регистрации ККТ. В результате чего было сформировано чеков коррекции на сумму более 2,36 млрд рублей.

При введении новых индикаторов риска для проведения контрольно-надзорных мероприятий такие предприниматели легко могут попасть под дальнейшие внеплановые проверки.

Какие изменения в применении ККТ и ОФД введены за последнее время

Перечислим коротко наступившие изменения, и какие нововведения планируются.

В торговых автоматах теперь тоже можно реализовывать маркированный товар, при этом вместо чека нужно предъявлять QR-код, а продажу проводить через ККТ удаленно. В момент расчета не нужно формировать запрос о коде маркировки. Вместо кода маркировки в уведомление о реализации маркированного товара включается код товара, который входит в состав кода идентификации, для случаев: в момент расчета за маркированный товар с использованием автоматического устройства для расчетов, которое содержит внутри своего корпуса оборудование для осуществления выдачи товара покупателю, в момент расчета за такой товар; при оказании клиенту услуг общественного питания, при продаже товара или его части; в отношении товаров, которые имеют один код товара, входящий в состав кода идентификации, если клиент является организацией или ИП. На территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях можно не применять ККТ до 1 февраля 2025 года. Сахаросодержащие напитки также можно продавать из вендинговых аппаратов с предъявлением QR-кода вместо чека и применением удаленной ККТ.

Какие изменения по применению ККТ и ОФД планируются

В планах законодателей рассмотрение следующих новаций в сфере работы с кассами и операторами фискальных данных.

Упростится регистрация (перерегистрация) кассы: та информация, которая поступает в налоговую инспекцию через отчет о регистрации ФН, будет считаться уведомлением ФНС о замене фискального накопителя. Не нужно будет подавать отдельное заявление. Станет возможна замена производителя онлайн-кассы в реестре ККТ. Онлайн-кассу можно будет зарегистрировать через портал «Госуслуги». Будет урегулирован порядок применения ККТ третьими лицами. Станет доступна экспертиза фискальных накопителей.

Законопроект размещен по ссылке.

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