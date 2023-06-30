Изменения по ФФД для касс, чекам и фискальным накопителям

В июне 2023 года произошли изменения формата фискальных документов в отношении организаций, которые занимаются продажами маркированных товаров. Нововведения отражены в приказе ФНС от 12.04.2023 № ЕД-7-20/239, и они довольно внушительные. Расскажем, что изменилось.

Что такое фискальные накопители и какие бывают

Фискальный накопитель (ФН) — это устройство, которое предназначено для регистрации и хранения данных об операциях на кассе, а также их передачи в зашифрованном виде оператору фискальных данных. ФН устанавливают на контрольно-кассовую технику, без него работать нельзя.

Именно с его помощью данные о расчетах на кассе через оператора ОФД попадают в налоговую.

Виды ФН

Сейчас выпускают 2 вида фискальных накопителей, которые различаются по сроку действия:

15 месяцев. 36 месяцев.

Когда применяется ФН со сроком службы 15 месяцев:

Компания реализует подакцизную продукцию.

Компания ведет деятельность с сезонным характером.

Бизнес работает в рамках ОСНО или совмещает общий режим с другими налоговыми системами (УСН, патент, сельскохозяйственный налог).

Компания является налоговым агентом;

Бизнес использует ККТ, которая работает в автономном режиме, то есть не передает данные о расчетах на кассе оператору ОФД. Такое бывает, когда компания расположена в труднодоступных местностях в отдалении от сетей связи.

Когда применяется ФН со сроком службы 36 месяцев:

Индивидуальный предприниматель оказывает услуги.

Организация работает на специальных налоговых режимах — УСН, патент, ЕСХН. Но обязательно нужно проверить, чтобы вид деятельности компании не подпадал под условия применения ФН на 15 месяцев.

При выборе фискального накопителя нужно обращать внимание на следующие критерии:

ФН обязательно должен быть включен в реестр ФНС.

ФН должен соответствовать особенностям деятельности компании и системе налогообложения, в рамках которой она работает.

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Изменения ФФД — июнь 2023

В июне 2023 года произошли изменения в форматах фискальных документов. Они прописаны в приказе ФНС от 12.04.2023 № ЕД-7-20/239, который начал действовать с 13 июня 2023 года.

Основные правки касаются только товаров, подлежащих обязательной маркировке:

При оформлении бумажных кассовых чеков появилась возможность экономить чековую ленту, которая расходуется на их распечатку. При выбытии товара можно применять объемно-сортовой учет, а не передавать код маркировки полностью — это касается не всех, подробнее расскажем ниже.

Изменение № 1. Экономия на чековой ленте

Для примера вспомните, как выглядит бумажный чек при оформлении продажи десяти одинаковых товарных единиц. В чеке отражаются 10 отдельных строк. А если информация и реквизиты не помещаются в одну строку, то в результате количество строк увеличится до 20.

Почему так происходит?

Если обратиться к ФФД до последних изменений, то увидим, что раньше на каждую конкретную позицию нужно было указывать контрольный код кода маркировки. А он является уникальным, и зависит от конкретного кода маркировки, который указан на товаре.

Поэтому при продаже десяти одинаковых товаров мы получим не 1, а 10 или даже 20 строчек.

Такой порядок усложняет прочтение чека для покупателей. ФНС учла пожелания отраслевых сообществ и оставила на бумажном чеке только ту информацию, которая важна для покупателей.

В итоге в приказе № ЕД-7-20/239 появился пункт о том, что при реализации одинаковых товаров, которые отличаются только кодом маркировки или контрольным кодом кода маркировки, эти позиции можно объединить в одной строчке (один предмет расчета).

Для этого нужно суммировать количество, стоимость и сумму НДС.

Примечание: Касса должна работать в режиме передачи данных в ОФД. И это относится только к ФФД 1.2 и бумажным чекам. Электронные чеки по-прежнему продолжают дублировать строчки, потому что в них содержится контрольный код КМ и другая информация в соответствии с приказом ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@.

Вывод: При расчетах в кассовом чеке вместо 10 или 20 позиций по одинаковому товару — будет одна строка. Но еще раз акцентируем внимание, при каких обязательных условиях работают изменения:

ФФД 1.2;

касса передает данные в ОФД (ККТ не в автономном режиме);

для бумажной версии чека (электронный чек остается неизменным).

Еще одно изменение, которое позволяет экономить на бумаге, уже касается всех участников рынка.

Независимо от того, с какими форматами фискальных документов работает бизнес и какие товары реализует, можно не печатать отчет об открытии смены и отчет о закрытии смены.

Благодаря современным решениям и налаженным интеграциям вся актуальная информация из кассы автоматически поступает в учетную программу компании.

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Изменение № 2. Вывод товара не по коду маркировки, а по коду товара

Данные изменения были включены в 54-ФЗ в конце 2022 года. На основании п. 3.2 ст. 4.3 закон 54-ФЗ разрешает не формировать запрос о коде маркировки и передавать код товара (GTIN) в случае вывода из оборота маркированных товаров.

Правило работает для следующих случаев:

Производятся расчеты между юрлицами/ИП, если в конкретной отрасли разрешен объемно-сортовой учет. Если разнесены по времени прием денег и выдача товаров в общепите. Например, мы сделали заказ в кафе, поели, а потом заплатили. Или на фудкорте: сначала оплатили заказ, потом его получили. Используются автоматические устройства с возможностью выдачи товара. Например, постаматы и вендинговые аппараты.

Далее разберем, что дополнительно нужно сделать, чтобы можно было воспользоваться этим правилом.

В документах — «отчет о регистрации ККТ» и «отчет о перерегистрации ККТ» появились новые значения в реквизите «признаки и условия применения ККТ» — 3 значения, которые перечислили выше. Эти значения обязательно укажите при регистрации или перерегистрации кассы.

Если деятельность компании соответствует перечисленным случаям, чтобы при выбытии товара не отчитываться в систему «Честный ЗНАК» о каждой единице и ее коде маркировки, а воспользоваться упрощенным ОСУ, нужно перерегистрировать кассу.

Это позволит установить соответствующий «флаг» в нужном значении этого реквизита. А в реквизите «вид операции» (тег 2116) тоже должно стоять соответствующее значение.

Новые значения реквизита приведены ниже (пункты 14, 15, 16):

Что за тег 2116, и какие значения там появились

В реквизит «вид операции» уведомления о реализации добавили три новых значения. Это сделали для возможности контроля со стороны «Честного ЗНАКа» — пользоваться случаями могут не все, а только те, кого касаются правила маркировки и нормы 54-ФЗ.

Для того чтобы в код товара можно было записывать не только специфические значения, содержащие код маркировки, но и передавать сам GTIN, внесли изменения в таблицы 117, 127, 130 приказа № ЕД-7-20/662@.

Суть этих правок в том, что если код маркировки не распознан (принимает значение 0), то в этом случае можно записать EAN-8, ITF-14, EAN-13.

Какие действия предпринять пользователю, чтобы перейти на объемно-сортовой вариант выбытия в ККТ:

Перерегистрировать ККТ — указать «признак условий применения ККТ». Нужно выбрать конкретный параметр — ККТ с торговым автоматом, ККТ в общественном питании, ККТ в оптовой торговле с организациями и ИП. Доработать и обновить кассовую программу, чтобы она передавала нужные данные в ККТ. Обновить прошивку ККТ.

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Новшества в ФФД 1.2 и ФФД 1.1

В ФФД 1.2 есть параметр — «мера количества предмета расчета» (тег 2108). Он стал не обязателен для печати (П-3, Э-1) в ФФД 1.1 и 1.2.

До изменений требовалось указывать этот параметр (штуки, литры, килограммы и др.). Параметр имеет обязательность 2 для печатной и электронной формы.

После изменений этот реквизит для печатной формы стал необязательным, то есть не нужно указывать меру количества предмета расчета. Для электронной формы все осталось по-прежнему.

Изменения ФФД 1.2

До изменений параметр «отраслевой реквизит ПР» (тег 1260) нужно было указывать для товаров, подлежащих маркировке. После изменений этот параметр указывается в отношении всех товаров, работ или услуг, если применяется отраслевой регламент. Информация из кассовых чеков коррекции содержит счетчики операций: «приход» (тег 1129), «возврат прихода» (тег 1130), «расход» (тег 1131) и «возврат расхода» (тег 1132).

Другие изменения ФФД 1.1 и ФФД 1.2

Раньше для таких важных реквизитов, как «данные поставщика» (тег 1224) и «данные агента» (тег 1223), которые чаще всего использовались при продажах не своей продукции, у пользователей появлялось недопонимание: для параметров 1223 и 1224 действовала обязательность П-3 и Э-2. А с точки зрения структуры, в этих параметрах была уже обязательность 2 (для печатной и электронной формы).

И возникал вопрос: нужно ли указывать в печатной форме теги 1171 или 1225?

Недопонимание по этой ситуации исчезло после введения изменений — данные этих реквизитов в печатной форме кассового чека можно не печатать.

Вывод: Происходит экономия чековой ленты для тех, кто занимается продажей не своих товаров, так как отменили необходимость указывать «лишние» параметры в бумажном чеке.

Электронная форма осталась неизменной.

Меры ответственности

Если компания занимается продажей маркированных товаров, нужно перейти на ФФД 1.2. Нарушение этого требования грозит штрафами (ч. 4 ст. 14.5 КоАП):

1 500 — 3 000 руб. — для ИП и уполномоченных сотрудников ;

5 000 — 10 000 руб. — для организации. В некоторых случаях могут вынести только предупреждение.

Случаи, когда штрафа можно избежать:

не установлена вина владельца кассы (в реестр не успели поступить данные об обновленной онлайн-кассе);

пользователь не может получить новую кассу по независящим от него причинам (в качестве подтверждения потребуется предоставить договор с датой получения кассы);

продавец не может применять ФФД 1.2 по независящим от него причинам (в качестве подтверждения потребуется предоставить договор с обслуживающей организацией с датой ввода кассового оборудования в эксплуатацию).

Перед покупкой кассового оборудования изучите реестр ККТ на сайте ФНС.

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