«Платформа ОФД» открыла бизнесу бесплатный безлимитный ЭДО на месяц

Всем подключившим кассу к ОФД этим летом предоставляется сервис «Платформа ЭДО» (электронный документооборот) на один месяц — с неограниченным количеством документов, без лимитов.

«Платформе ОФД», крупнейшему оператору фискальных данных страны по версии CNews Analytiсs, в этом году исполняется 7 лет.

В преддверии праздничного события, для новых клиентов компании действует специальное предложение — сервис «Платформа ЭДО» на месяц — бесплатно и безлимитно (с неограниченным количеством входящих и исходящих документов).

Акция призвана помочь российским предпринимателям, компаниям попробовать и узнать особенности электронного документооборота.

Для активации нужно лишь подключить кассу к ОФД.

Срок проведения акции — до 31 августа 2023 года.

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Специальные условия распространяются на клиентов, которые ранее не обслуживались в «Платформе ОФД» и впервые активировали подписку ОФД на ККТ, а также не имели активную лицензию на сервис «Платформа ЭДО».

Один клиент (один ИНН) может воспользоваться предложением однократно.

Предложение действует во всех российских регионах.

Для того чтобы воспользоваться предложением, нужно зарегистрировать личный кабинет «Платформа ОФД» на lk.platformaofd.ru. Добавить кассу в ЛК и активировать подписку тарифу ОФД: на полгода, год, 15 месяцев или 3 года (с баланса/ по карте).

В ответ, пользователю на почту будет отправлен ключ для активации сервиса «Платформа ЭДО».

Подробнее на сайте компании.

Дмитрий Афанасьев, директор по продукту для массового рынка IT-компании «Платформа ОФД»: «Современные технологии развиваются в сторону массового применения цифрового формата документов. Есть сферы, где без электронного документооборота уже не обойтись. Например, работа с маркированными товарами. В ближайшие 2-3 года более 90% хозяйственных счетов-фактур будет проходить через ЭДО. Благодаря стандартизации, единым технологическим правилам, электронный документооборот позволяет значительно сократить издержки и временные затраты на администрирование процессов, бухгалтерию. А развитие роуминга в ЭДО создает сеть доверия, обеспечивая бизнесу лёгкий обмен документами с контрагентами, государством. Для того чтобы клиентам было удобнее работать в ЭДО и четко соблюдать требования закона, мы делаем сервисы Платформа ОФД и Платформа ЭДО в едином комплексном решении».

Платформа ЭДО — это сервис электронного документооборота, который обеспечивает оперативный обмен счетами, актами и другими документами с контрагентами. В системе налажен роуминг со всеми крупными операторами.

Обмениваться документами с контрагентами можно сразу после отправки приглашения благодаря функции автоматической настройки. В сервисе есть бесплатные обработки к программам 1С.

Для работы подходит электронная подпись любого удостоверяющего центра. Сервис интегрирован с системой маркировки «Честный Знак» и аккредитован ЦРПТ.

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