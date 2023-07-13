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Онлайн-кассы

Как интеграция ОФД с 1С упрощает жизнь бухгалтера

Бухгалтеру необходимо оформлять приходные и расходные кассовые ордера на основании фискальных документов, предусмотренных 54-ФЗ. Интеграция с ОФД, которая автоматизирует этот процесс, убережет специалиста от ошибок и сэкономит время. Объясняем, в чем суть интеграции «Платформы ОФД» с 1С и как она работает.
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Как интеграция ОФД с 1С упрощает жизнь бухгалтера
Иллюстрация: freepik/freepik

В чем суть сервиса

Когда интеграции не было, бухгалтер загружал в 1С чеки, сформированные онлайн-кассой, вручную. В чем были минусы: 

  • это трудоемкий процесс;

  • есть человеческий фактор, а значит, возможны ошибки и неточности;

  • при несоответствии сведений налоговая может наложить штраф.

Появление интеграции существенно упрощает работу бухгалтера в части работы с фискальными чеками и кассовыми документами. Она автоматизирует передачу чеков в «1С:Бухгалтерию», освобождает специалистов от рутины и сводит риск ошибок к нулю.

Информация в 1С в точности совпадает со сведениями, которые получает ФНС. Функционал просто подключить и использовать, не требуются специальные навыки и помощь технических специалистов.

Интеграция — это отдельный модуль, который можно подключить в Личном кабинете «Платформы ОФД». Ее можно настроить с «1С:Бухгалтерией» версии 3.0.

Подключить сервис

Возможности интеграции

С помощью сервиса интеграции у бухгалтера есть возможность:

1. Создавать или синхронизировать номенклатуру. 

В зависимости от настройки, можно:

  • Сопоставить наименования из чеков с уже заведенными в 1С позициями. 

  • Создать новый вид и группу товаров.

  • Заменить названия из чеков наименованиями, имеющимися в базе.

2. Автоматически формировать документы: 

  • Отчет о розничных продажах.

  • Приходной кассовый ордер.

  • Поступление товаров (при выборе в настройках флага «Автопоступление товаров»).

Если вы выбираете опцию «Синхронизация номенклатуры», то потребуется сопоставить каждую позицию чека с наименованиями в 1С. В следующий раз аналогичные названия синхронизируются автоматически.

3. Загружать чеки с произвольного числа ККТ, подключенных к 1С.

Если разные ККТ привязаны к различным складам и работают с разными группами товаров, удобно для каждой кассы установить собственные настройки. Если они не выставлены, для кассового аппарата будут действовать общие настройки.

4. Настроить автоматическое поступление товаров.

Товары поступают с тем же числом и наименованиями, которые фигурируют в Отчете о розничных продажах. Функционал полезен, если предприятие не ведет складской учет в 1С. 

Интеграция ОФД в 1С

Автоматическая передача фискальных данных в 1С из личного кабинета «Платформа ОФД»

5. Загружать документы без дублирования

В процессе выгрузки чеков из личного кабинета ОФД программа сама находит повторяющиеся документы и те, по которым еще не закрыта кассовая смена, и по умолчанию не загружает их. Так в ваших документах всегда будет порядок и вы избежите задвоения.

Если настроите загрузку повторяющегося документа, то он автоматически будет заменен на новый.

6. Загружать документы по установленному расписанию

Можно автоматизировать загрузку чеков и еще облегчить работу. Для этого необходимо включить автообмен, чтобы загружать их по расписанию. В статье рассказали, как это сделать.

7. Сравнивать документы, чтобы избежать ошибок

Для документов, которые сформированы с помощью интеграции, можно провести сверку данных в 1С с данными в личном кабинете ОФД. Эта функция тоже автоматизирована и находится во вкладке «Сравнение».

8. Смотреть содержание чека, в том числе в печатной форме

Чтобы посмотреть чеки, уточните нужный период и получите сведения за выбранную дату. Документы разделены по периоду и ККТ. Вы можете открыть каждый чек и посмотреть его печатную форму.

Установка

Установить модуль интеграции просто. У вас не будет трудностей в самостоятельной установке, но при возникновении вопросов на помощь придут специалисты технической поддержки «Платформы ОФД».

Алгоритм действий:

  1. Войдите в личный кабинет Платформы.

  2. Выберите в «Сервис и услуги» вкладку «Интеграция ОФД в 1С» — «Подключить».

  3. Укажите кассы и электронный адрес.

  4. Оплатите полученный по e-mail счет.

  5. Скачайте файл интеграции и ключ доступа для использования.

Вы можете выбрать несколько ключей доступа для разных организаций — для каждого ключа нужно указать свои реквизиты.

Настройки интеграции для каждой компании индивидуальны и зависят от вида деятельности.

Главное

Интеграция «Платформы ОФД» с «1С:Бухгалтерия» помогает бухгалтеру и руководителю сэкономить время на ручном вводе документов, снизить число ошибок в данных и риски проверки со стороны ФНС. 

Важно, что «Платформа ОФД» заботится об актуальности сервисов и постоянно дорабатывает функционал. При необходимости вы всегда сможете самостоятельно обновить программу. 

Сервисы Платформы ОФД возьмут рутинные операции на себя, а вы сможете посвятить время творческим задачам и развитию своего бизнеса!

Интеграция ОФД в 1С

Автоматическая передача фискальных данных в 1С из личного кабинета «Платформа ОФД»

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Платформа ОФД

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Платформа ОФД
    Платформа ОФД
    Онлайн-кассы

    Как интеграция ОФД с 1С упрощает жизнь бухгалтера

    Бухгалтеру необходимо оформлять приходные и расходные кассовые ордера на основании фискальных документов, предусмотренных 54-ФЗ. Интеграция с ОФД, которая автоматизирует этот процесс, убережет специалиста от ошибок и сэкономит время. Объясняем, в чем суть интеграции «Платформы ОФД» с 1С и как она работает.

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