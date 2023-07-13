Как интеграция ОФД с 1С упрощает жизнь бухгалтера

Бухгалтеру необходимо оформлять приходные и расходные кассовые ордера на основании фискальных документов, предусмотренных 54-ФЗ. Интеграция с ОФД, которая автоматизирует этот процесс, убережет специалиста от ошибок и сэкономит время. Объясняем, в чем суть интеграции «Платформы ОФД» с 1С и как она работает.

В чем суть сервиса

Когда интеграции не было, бухгалтер загружал в 1С чеки, сформированные онлайн-кассой, вручную. В чем были минусы:

это трудоемкий процесс;

есть человеческий фактор, а значит, возможны ошибки и неточности;

при несоответствии сведений налоговая может наложить штраф.

Появление интеграции существенно упрощает работу бухгалтера в части работы с фискальными чеками и кассовыми документами. Она автоматизирует передачу чеков в «1С:Бухгалтерию», освобождает специалистов от рутины и сводит риск ошибок к нулю.

Информация в 1С в точности совпадает со сведениями, которые получает ФНС. Функционал просто подключить и использовать, не требуются специальные навыки и помощь технических специалистов.

Интеграция — это отдельный модуль, который можно подключить в Личном кабинете «Платформы ОФД». Ее можно настроить с «1С:Бухгалтерией» версии 3.0. Подключить сервис

Возможности интеграции

С помощью сервиса интеграции у бухгалтера есть возможность:

1. Создавать или синхронизировать номенклатуру.

В зависимости от настройки, можно:

Сопоставить наименования из чеков с уже заведенными в 1С позициями.

Создать новый вид и группу товаров.

Заменить названия из чеков наименованиями, имеющимися в базе.

2. Автоматически формировать документы:

Отчет о розничных продажах.

Приходной кассовый ордер.

Поступление товаров (при выборе в настройках флага «Автопоступление товаров»).

Если вы выбираете опцию «Синхронизация номенклатуры», то потребуется сопоставить каждую позицию чека с наименованиями в 1С. В следующий раз аналогичные названия синхронизируются автоматически.

3. Загружать чеки с произвольного числа ККТ, подключенных к 1С.

Если разные ККТ привязаны к различным складам и работают с разными группами товаров, удобно для каждой кассы установить собственные настройки. Если они не выставлены, для кассового аппарата будут действовать общие настройки.

4. Настроить автоматическое поступление товаров.

Товары поступают с тем же числом и наименованиями, которые фигурируют в Отчете о розничных продажах. Функционал полезен, если предприятие не ведет складской учет в 1С.

Интеграция ОФД в 1С Автоматическая передача фискальных данных в 1С из личного кабинета «Платформа ОФД» Подключить

5. Загружать документы без дублирования

В процессе выгрузки чеков из личного кабинета ОФД программа сама находит повторяющиеся документы и те, по которым еще не закрыта кассовая смена, и по умолчанию не загружает их. Так в ваших документах всегда будет порядок и вы избежите задвоения.

Если настроите загрузку повторяющегося документа, то он автоматически будет заменен на новый.

6. Загружать документы по установленному расписанию

Можно автоматизировать загрузку чеков и еще облегчить работу. Для этого необходимо включить автообмен, чтобы загружать их по расписанию. В статье рассказали, как это сделать.

7. Сравнивать документы, чтобы избежать ошибок

Для документов, которые сформированы с помощью интеграции, можно провести сверку данных в 1С с данными в личном кабинете ОФД. Эта функция тоже автоматизирована и находится во вкладке «Сравнение».

8. Смотреть содержание чека, в том числе в печатной форме

Чтобы посмотреть чеки, уточните нужный период и получите сведения за выбранную дату. Документы разделены по периоду и ККТ. Вы можете открыть каждый чек и посмотреть его печатную форму.

Установка

Установить модуль интеграции просто. У вас не будет трудностей в самостоятельной установке, но при возникновении вопросов на помощь придут специалисты технической поддержки «Платформы ОФД».

Алгоритм действий:

Войдите в личный кабинет Платформы. Выберите в «Сервис и услуги» вкладку «Интеграция ОФД в 1С» — «Подключить». Укажите кассы и электронный адрес. Оплатите полученный по e-mail счет. Скачайте файл интеграции и ключ доступа для использования.

Вы можете выбрать несколько ключей доступа для разных организаций — для каждого ключа нужно указать свои реквизиты.

Настройки интеграции для каждой компании индивидуальны и зависят от вида деятельности.

Главное

Интеграция «Платформы ОФД» с «1С:Бухгалтерия» помогает бухгалтеру и руководителю сэкономить время на ручном вводе документов, снизить число ошибок в данных и риски проверки со стороны ФНС.

Важно, что «Платформа ОФД» заботится об актуальности сервисов и постоянно дорабатывает функционал. При необходимости вы всегда сможете самостоятельно обновить программу.

Сервисы Платформы ОФД возьмут рутинные операции на себя, а вы сможете посвятить время творческим задачам и развитию своего бизнеса!

Интеграция ОФД в 1С Автоматическая передача фискальных данных в 1С из личного кабинета «Платформа ОФД» Подключить

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