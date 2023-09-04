«Платформа ОФД» в честь Дня рождения дарит клиентам год ЭДО и скидки!

В сентябре «Платформа ОФД» отмечает 7 лет со дня образования.

В честь праздника компания дарит скидку 30% на все тарифы электронного документооборота, а при подключении ОФД — годовой ЭДО бесплатно, в подарок!

Акция «Год ЭДО в подарок» действует до конца сентября.

Условия получения подарка простые.

Всем клиентам, купившим подписку ОФД на кассу до 30 сентября 2023 года, бесплатно предоставляется годовая лицензия на сервис электронного документооборота «Платформа ЭДО», с тарифом до 100 исходящих документов и неограниченным количеством входящих документов в течение 12 месяцев.

Предложение актуально для тех, кто приобрел тарифы ОФД сроком от 3 месяцев, не имел активную лицензию на сервис «Платформа ЭДО». Одному клиенту (один ИНН) подарочный годовой тариф ЭДО на 100 документов в рамках акции дается 1 раз.

Кроме того, предоставляется скидка 30% на все тарифы ЭДО — всем клиентам «Платформы ОФД». Без ограничения по видам лицензий (по объему исходящих документов) и по количеству активаций на один ИНН.

Предложение действует, в том числе для тех, кто не приобретал подписку ОФД в сентябре, или решил купить несколько тарифов ЭДО. Такие лицензии «Платформы ЭДО» по акции так же включают неограниченное число входящих документов в течение 12 месяцев.

Скидка 30% — уже доступна в личном кабинете клиента «Платформы ЭДО» edo.platformaofd.ru.

Предложение действует во всех российских регионах.

Алексей Баров, генеральный директор компании «Платформа ОФД»:

«К 7-летию «Платформа ОФД» не только лидер рынка ОФД, но и один из ведущих игроков индустрии ЭДО. Компания входит в ТОП-6 операторов электронного документооборота в рэнкинге ФНС.

Благодаря простоте сервиса, бесплатным обработкам к 1С, роумингу со всеми основными ЭДО-операторами, интеграции с системой маркировки товаров — мы предоставляем нашим клиентам удобное и надежное решение по работе с электронными документами.

Продукт «Платформа ЭДО» легко подключить через личный кабинет ОФД. Акцией в честь годовщины компании мы даем возможность предпринимателям, организациям попробовать и увидеть преимущества электронного документооборота. В комплексе с ОФД это обеспечивает экономию времени и ресурсов на администрирование бизнес-процессов, бухгалтерию, коммуникации с госорганами, а также четкое соблюдение законов».

Как воспользоваться акцией

Для получения ЭДО на год в подарок:

Активируйте подписку на новую или действующую кассу в личном кабинете lk.platformaofd.ru — по удобному для вас тарифу ОФД: на срок от 3 до 36 месяцев.

На следующий день после установки тарифа на кассу, на электронную почту придет ключ для активации сервиса электронного документооборота «Платформа ЭДО», который далее нужно активировать в личном кабинете ЭДО edo.platformaofd.ru

Если Вы новый клиент, прежде зарегистрируйтесь в личном кабинете «Платформа ОФД» на lk.platformaofd.ru, добавьте кассу в ЛК и активируйте подписку.

Для получения скидки 30% на любой тариф ЭДО:

Выберите подходящий тариф «Платформа ЭДО» и активируйте его в личном кабинете ЭДО.

Скидка 30% уже доступна Вам на edo.platformaofd.ru.

О сервисе «Платформа ЭДО»

Сервис электронного документооборота «Платформа ЭДО» компании «Платформы ОФД» входит в ТОП-6 официального рэнкинга ФНС среди операторов ЭДО.

В системе налажен роуминг со всеми крупными операторами. Обмениваться документами с контрагентами можно сразу после отправки приглашения благодаря функции автоматической настройки.

Действуют бесплатные обработки к программам 1С. Для работы подходит электронная подпись любого удостоверяющего центра. Сервис интегрирован с системой маркировки «Честный Знак» и аккредитован ЦРПТ.

Платформа ОФД Сервис ОФД от лидера рынка операторов фискальных данных. Соответствует требованиям 54-ФЗ Подключить

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