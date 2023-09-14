Нарушения в работе с кассами и чеками. Разбор и способы исправления

Ранее мы рассказывали о сервисе мониторинга нарушений по чекам и онлайн-кассам, которым пользуются клиенты «Платформы ОФД». Сегодня детальнее остановимся на видах нарушений и способах их исправления.

Виды нарушений

Связанные с регистрацией касс

Если ИП или юрлицо работает без кассы, его ждут штрафы:

за неприменение кассы - штраф зависит от суммы расчета, при этом ИП придется заплатить не менее 10 тысяч рублей, юрлицу — не менее 30 тысяч рублей;

за непередачу чека покупателю - бизнес получит предупреждение или штраф за каждый выявленный факт.

Актуальные размеры штрафов смотрите в Базе знаний «Платформы ОФД».

Предприниматель ошибся при регистрации ККТ — например, начал торговлю, не дождавшись карточки регистрации. В этом случае:

Чеки, передаваемые из ККТ с незавершенной регистрацией, направляются в карантин, налоговая их не учтет, в итоге возникнут расхождения с отчетностью.

Нарушение правил регистрации считается нарушением порядка применения кассы. Поэтому санкции в этих случаях одинаковы.

Связанные с ошибками в чеках

В чеке не указан какой-либо обязательный реквизит или нарушен его формат. Налоговая не примет такие чеки, что приведет к расхождениям с отчетностью и к невозможности покупателем проверить чек на сайте ФНС. Такие ошибки — это нарушение порядка применения кассы.

Ошибки в необязательных тегах не критичны и напрямую к штрафам не приведут. Из-за этого предприниматели нередко не уделяют им внимание, считая, что раз нет штрафа, то и исправлять нечего. Это заблуждение. Несмотря на то, что чек с подобными ошибками принят, он не соответствует законодательству и станет дополнительным поводом к более тщательной проверке компании налоговыми инспекторами.

Важное последствие всех этих ситуаций — расхождения финансовых показателей в фискальных данных от онлайн-касс и налоговой отчетности, полученной от организации. Такие компании налоговая проверяет более внимательно, обращает внимание на расчетные счета или проводит иную контрольную деятельность. В итоге инспекция может доначислить налог в рамках камеральной проверки или организовать выездную проверку.

Как отслеживаются нарушения

Сервис «Контроль нарушений» в режиме онлайн проверяет все кассы, передающие фискальные документы ОФД. При выявлении факторов риска информация выводится в «Мониторинг касс» в личном кабинете клиента.

В предыдущей статье мы подробно останавливались на контроле работы касс. Сервис в личном кабинете Платформы ОФД следит за состоянием регистрации, наличием и отсутствием чеков, открытыми и закрытыми сменами, окончанием срока действия ФНов и ошибками в чеках.

Каждый фискальный документ, передаваемый через ОФД в налоговую, проходит форматно-логический контроль (ФЛК). Его правила и классификацию кодов ответа от налоговой регулирует Протокол информационного обмена между техническими средствами ОФД и информационной системой налоговых органов для соответствующего ФФД. Актуальная версия публикуется на сайте ФНС.

Платформа ОФД Сервис ОФД от лидера рынка операторов фискальных данных. Соответствует требованиям 54-ФЗ Подключить

ФЛК проверяет:

есть ли в чеке все обязательные реквизиты (теги);

соответствует ли значение реквизита ожидаемому типу данных и допустимым значениям;

отсутствуют ли незадекларированные теги и недопустимые повторения;

выполняются ли логические правила.

В итоге чек получает один из статусов — их значения обозначили в таблице.

Начать пользоваться сервисом просто. Подключите кассу к «Платформе ОФД», и он автоматически начнет выявлять нарушения и подсвечивать их в личном кабинете клиента.

Как исправить ошибки

1. Найти и устранить причину.

Касса должна пробивать чеки, только если она зарегистрирована в соответствии с порядком применения ККТ. Если ее статус отличается от «ККТ зарегистрирована» — перерегистрируйте кассу в ЛК. Если чеки находились в статусе «Принят в карантин», объем нарушений не увеличится.

Если в чеках были предупреждения (статус «Принят с предупреждением») или критические ошибки (статус «Отказ в приеме»), - перенастройте кассовое ПО и при необходимости учетную систему, чтобы предотвратить дальнейшие ошибки.

2. Сформировать исправительные чеки.

В таблице указали, какие чеки нужны.

Для ФФД 1.05 • Чек с «обратным» признаком расчета (тег 1054). • Чек с правильными реквизитами. Доп. реквизиты (тег 1192) для отображения оснований для коррекции и реквизитов исправляемого чека Для ФФД 1.1 и 1.2 • Чек коррекции с «обратным» признаком расчета (тег 1054). • Чек коррекции с корректными данными. Реквизиты 1173 (тип коррекции), 1174 (основание для коррекции) (состоит из 1178 – дата корректируемого расчета, 1179 – номер предписания НО)

Как понять, что ошибки исправлены

Если чеки находились в статусе «Принят в карантин», и вы завершили регистрацию, статусы изменятся на актуальные. Фискальные документы, сформированные после завершения регистрации, должны быть в статусе «Принят». Если чеки были в статусе «Отказ в приеме» или «Прием с предупреждением», то новые документы после исправления должны быть в статусе «Принят».

3. Предотвратить последствия.

Обязательно уведомите налоговую о выявленном нарушении и мероприятиях по его устранению, чтобы предупредить последствия, — этого требует КоАП (примечание к статье 14.5):

заявите в письменной форме о выявленном факте;

представьте в налоговый орган документы и сведения.

Благодаря мониторингу касс и чеков работа ККТ и фискальные документы контролируются в режиме реального времени. Подключите кассу к «Платформе ОФД», чтобы начать пользоваться сервисом.

Платформа ОФД Сервис ОФД от лидера рынка операторов фискальных данных. Соответствует требованиям 54-ФЗ Подключить

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