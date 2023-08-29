Открылся мониторинг нарушений по чекам и ККТ в личном кабинете ОФД. Как все работает

Несмотря на ограничения по проверкам, ФНС продолжает контролировать применение онлайн-касс и соблюдение 54-ФЗ. Преимущественно, дистанционными методами. Как в таких условиях обезопасить бизнес от лишнего внимания регулятора по кассовой дисциплине, обеспечить корректность налоговой отчетности и избежать проверок? Грамотно пользоваться инструментами личного кабинета ОФД. Расскажем, как.

Нарушения при использовании онлайн-касс

Во время кассовых проверок налоговые инспекторы чаще обращают внимание на то:

использует ли продавец онлайн-кассу и выдает ли чеки;

зарегистрирована ли касса в ФНС и есть ли договор с ОФД;

все ли обязательные реквизиты есть в чеках, и совпадают ли они со сведениями, которые есть у налоговой;

соблюдает ли организация кассовую дисциплину.

Неприменение кассы или применение ККТ, не соответствующей требованиям закона, невыдача чека, нарушение порядка и правил регистрации, ошибки в фискальных документах влекут последствия для бизнеса. Например, показатели по доходам и налоговым обязательствам должны совпадать со сведениями, которые ФНС получает на основании фискальных данных. Расхождение — причина для проверки, по итогу которой компанию могут привлечь к ответственности.

Ответственность зависит от вида состава нарушения. Это может быть:

предупреждение;

административный штраф;

дисквалификация до двух лет для должностных лиц;

приостановка работы организации на срок до 90 суток.

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Мониторинг касс

Сервис мониторинга касс, доступный в личном кабинете клиента «Платформы ОФД» в разделе «Кассы», отслеживает работу каждой подключенной ККТ в режиме реального времени.

С помощью фильтров кассы можно отсортировать по нужным параметрам и отследить:

Количество ККТ со сменами: открытыми менее 24 часов, более 24 часов, закрытыми. По закону смену нужно закрывать не реже, чем 1 раз в сутки .

Отправку документов в ФНС: количество касс, которые не передавали фискальные документы более 48 или 72 часов. Отсутствие чеков — фактор риска, на который обращает внимание регулятор. Налоговая проверяет кассы, не отправляющие чеки 60 и более дней. Благодаря сервису от Платформы ОФД вы обнаружите проблему раньше и сможете быстро ее исправить.

Отправку фискальных документов с ошибкой . Также в личном кабинете выделяются ККТ, от которых получены чеки с ошибками за последние 7 дней.

Оплаченные и неоплаченные подписки, а также число касс, у которых срок действия подписки заканчивается через 30 дней. Так вы всегда сможете своевременно заменить ФН и избежите простоя кассы.

Состояние фискального накопителя : «Память ФН почти заполнена» — если осталось менее 1% памяти, «Ресурс ФН менее 30 дней» — если необходимо его заменить.

Кассы, передающие чеки со ставкой НДС 20%.

ККТ с ФФД 1.0. — передавать тег, если касса работает по ФФД 1.0, необязательно, в отличие от работы по ФФД 1.05.

Каждой кассе присваивается свой статус. ККТ, у которых нарушен порядок регистрации, находятся в статусе «Регистрация не завершена». В этом случае нужно проверить заявление в ЛК ФНС и при необходимости пройти перерегистрацию.

Мониторинг чеков

В карточке кассы есть виджет с информацией по числу чеков с разными статусами в разрезе месяца. Период можно менять.

В разделе «Поиск чеков» можно отфильтровать их по результату форматно-логического контроля. Индикация по статусам представлена наглядно:

Статусы формируются по кассовым чекам, чекам коррекции, БСО и БСО коррекции. При наведении на иконку появится подсказка по статусу чека в налоговой, а также отобразится сообщение от ФНС с причиной его присвоения.

Исправление ошибок

Благодаря рекомендациям в интерфейсе и подробным инструкциям вы вовремя увидите ошибки и внесете корректировки:

В сервисе есть информация о статусе каждого чека.

Сервис подсвечивает, в каком именно теге (поле) чека допущена ошибка, и какая.

В разделе «Чеки/Выписки» можно сделать выгрузку фискальных документов, требующих исправления, и посмотреть каждый конкретный чек. В нем выводится общее число ошибок, зафиксированных налоговой.

Начать пользоваться сервисом просто. Подключите кассу к «Платформе ОФД», и оператор фискальных данных автоматически начнет выявлять нарушения и подсвечивать их в личном кабинете клиента.

Резюмируем

С сервисом мониторинга ошибок в личном кабинете Платформы ОФД, работа касс и содержание фискальных документов всегда под контролем, и вам не придется беспокоиться о возможных проверках и штрафах налоговой:

В онлайн-режиме выявляются факторы риска в работе касс, нарушения в фискальных документах.

Быстро исправить ситуацию помогают индикаторы проблем и уведомления об ошибках.

Сведения об ошибках в чеках и порядке применения ККТ доступны за любой период.

Данные по чекам, помещенным в карантин, обновляются автоматически.

Методология проверки касс и чеков полностью соответствует требованиям ФНС.

Платформа ОФД Сервис ОФД от лидера рынка операторов фискальных данных. Соответствует требованиям 54-ФЗ Подключить

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