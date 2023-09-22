Ликбез о главном: ЭДО, маркировка, прослеживаемость 

Прохождение товаров от производителей и импортеров до конечных потребителей контролируется с помощью систем маркировки и прослеживания товаров. Рассказываем об отличиях маркировки и прослеживаемости, как в эти процессы встроен ЭДО, какие правила нужно соблюдать в том и в другом случае, какие штрафы грозят за их нарушение.

Маркировка и прослеживаемость: в чем разница

Кто, что и как контролирует — показали в сравнительной таблице.

Маркировка Прослеживаемость Что контролируется Единица товара (например, отдельная бутыль воды) Партия товара (партия мониторов) Как проверить, что товар относится к той или иной категории Сверьте код товара по классификаторам ТН ВЭД и ОКПД 2. По каждой группе маркируемых товаров есть отдельное постановление Правительства. Также вся информация указана на сайте честныйзнак.рф Сверьте код товара по классификаторам ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД 2. Перечень товаров указан в постановлении Правительства № 1110 от 01.07.2021 Примеры товаров Молочная продукция.

Лекарства.

Упакованная вода.

Пиво и слабоалкогольные напитки.

Табачная продукция.

Безалкогольная продукция.

Обувь.

Шубы.

Духи и туалетная вода.

Шины и покрышки.

Фотоаппараты и лампы-вспышки Бытовые холодильники и морозильники.

Автопогрузчики с вилочным захватом и другие погрузчики.

Бульдозеры, грейдеры, дорожные катки.

Бытовые и промышленные стиральные машины.

Мониторы и проекторы.

Транспортные средства промышленного назначения.

Детские коляски и кресла безопасности. Как отслеживается продукция Через Data Matrix-код на каждом товаре Через обмен электронными документами с регистрационным номером партии товара (РНПТ) Кто контролирует Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и ФНС через «Честный ЗНАК» ФНС

Отдельно остановимся на процедурах, которые проходят участники оборота подконтрольной продукции, и документах, которыми они обмениваются между собой и контролирующими органами по ЭДО.

Работа с подконтрольными товарами, документы и ЭДО

Прослеживаемые товары

При ввозе импортеру нужно получить РНПТ (регистрационный номер партии), чтобы ФНС могла отследить путь товара.

При импорте из ЕАЭС в течение 5 рабочих дней с даты принятия товара к учету организация передает в ФНС Уведомление о ввозе (КНД 1169008), после чего инспекция выдает РНПТ на каждую партию.

Если продукция ввозится из другого государства, компании формируют РНПТ на основе номера таможенной декларации и номера партии.

На остатки товаров, с которыми компания собирается сделать что-либо, например, продать, тоже нужен РНПТ. Получить его можно после отправки в ФНС Уведомления об остатках.

При продаже продавец отправляет покупателю документы по ЭДО, например, через сервис Платформа ЭДО. РНПТ указывается при отгрузке юрлицам и ИП в счете-фактуре или УПД и в декларации по НДС.Если продукцию приобретает физическое лицо (не ИП), то продавец-плательщик НДС также должен выставить счет-фактуру.

Важно: С 1 октября 2023 года бланк счета-фактуры дополнили новым реквизитом для прослеживаемых товаров — графа 14 «Стоимость товара, подлежащего прослеживаемости, без налога» (подп. «в», «г» п. 8 ст. 2, ч. 3 ст. 13 закона от 31.07.2023 № 389-ФЗ). Этот же реквизит будет включен и в бланк корректировочного счета-фактуры, а также в УПД.

Компания подает в ФНС отчет об операциях с прослеживаемыми товарами раз в три месяца — до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Делается это тоже через систему ЭДО. Отчет отправляют юрлица и ИП наспецрежимах, а также организации на ОСНО, если операция не попала в декларацию по НДС. Например, подконтрольный товар куплен у продавца, который освобожден от НДС.

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Маркировка

Производители маркируемых товаров регистрируются в системе «Честный ЗНАК» с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), заказывают в системе DataMatrix-коды и наносят на продукцию.

При отгрузке производитель формирует УПД с кодами маркировки,подписывает его с помощью УКЭП и передает получателю по ЭДО. Это нужно сделать в течение трех дней с даты отгрузки, но не позднее дня передачи конечному потребителю. Дистрибьютор при получении проверяет сведения, при их совпадении — подписывает УПД производителя, а затем формирует исходящий УПД для розницы.

Система ЭДО проверяет, зарегистрированы ли производитель и дистрибьютор в «Честном ЗНАКе» и подписан ли документ. Если все хорошо, передает подписанный документ в ГИС МТ.

Электронные документы распечатывать и заверять не нужно. Для их хранения создается электронный архив. В нем находятся документы, подписанные с помощью электронных подписей.

Передача товара розничному продавцу также отражается в ГИС МТ. Розничный продавец сканирует код на кассе при продаже с помощью 2D-сканеров и передает сведения через ОФД в «Честный ЗНАК». Если товар выводится из оборота не при розничной продаже, то магазин отправляет в ГИС МТ уведомление.

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Ответственность за нарушения

Для участников оборота прослеживаемых товаров штрафы планируется ввести с 1 января 2024 года. Их размер можно узнать из предложенных поправок Минфина в КоАП.

Нарушение Размер штрафа Непредставление отчета об операциях с прослеживаемыми товарами для ИП — до 30 тыс. рублей, для юридических лиц — до 100 тыс. рублей Неотражение или искажение реквизитов прослеживаемости в счетах-фактурах и УПД 1000 рублей за каждый документ Искажение реквизитов прослеживаемости в отчете 1000 рублей за каждый отчет Нарушение установленного способа представления счетов-фактур и УПД от 200 рублей за документ, но не более 100 тыс. рублей

За нарушение правил маркировки штрафы уже действуют, но не каждый относится ко всем товарным категориям. Уточнить размер штрафа и полный список правонарушений можно здесь.

Основные виды правонарушений и ответственность за них — в таблице.

Нарушение Размер штрафа для должностных лиц Размер штрафа для юридических лиц За отсутствие кода маркировки на товаре от 5 до 10 тыс. рублей с конфискацией предметов нарушения (кроме табака), от 30 до 50 тыс. рублей с конфискацией (для табака) от 50 до 300 тыс. рублей с конфискацией предметов нарушения (кроме табака); от 300 до 500 тыс. рублей с конфискацией предметов нарушения (для табака) За отсутствие регистрации в ГИС МТ в установленные сроки от 1 до 10 тыс. рублей или предупреждение от 50 до 100 тыс. рублей За нарушение сроков ввода товаров в оборот и передачи прав на них, а также сроков вывода товаров из оборота от 1 до 10 тыс. рублей или предупреждение от 50 до 100 тыс. рублей За продажу в розницу без передачи сведений о маркировке от 1 до 10 тыс. рублей или предупреждение от 50 до 100 тыс. рублей Ввод в оборот товаров без разрешительной документации или с неверными сведениями о разрешительной документации от 1 до 10 тыс. рублей или предупреждение от 50 до 100 тыс. рублей

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К чему готовиться бизнесу

Минфин подготовил поправки в Положение о национальной системе прослеживаемости товаров. Согласно ему, компании и ИП должны уведомлять о перемещении товаров из России на территорию другой страны ЕАЭС заранее. Изменения также коснутся уведомления об остатках товаров и счета-фактуры.

Что касается маркировки, то в ближайшем будущем она затронет и другие товары: новые категории продукции легкой промышленности, а также икру (с 1.04.2024). В следующем году система маркировки распространится на пиво в остальных видах упаковки, кроме стеклянной и пластиковой, некоторые медицинские изделия и безалкогольные напитки, помимо тех, что выпускаются в стеклянной и полимерной таре (они уже подлежат маркировке).

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