МЧД 2023-2024: как подписывать электронные документы в новой реальности

Машиночитаемая доверенность — еще один цифровой элемент, без которого уже завтра ведение бизнеса в России станет невозможным.
МЧД — обязательный документ в новых реалиях
Для подписания любого электронного документа требуется КЭП.
Сертификат может быть выдан на руководителя, а также на кого-то из сотрудников организации (бухгалтера, юриста, кадровика, специалиста по тендерам и т. д.). Директор не всегда присутствует в офисе и часто занят более важными вопросами, поэтому для поддержания операционных процессов целесообразно иметь на предприятии еще несколько уполномоченных лиц с КЭП.
До 1 сентября 2023 удостоверяющие центры выдавали на работников сертификаты с реквизитами юрлица или ИП. Теперь схема немного изменилась.
Действующими ЭП на сотрудника, выпущенными по старым правилам, можно пользоваться до окончания срока их действия, но не позднее 31.08.2024 (закон от 04.08.2023 № 457-ФЗ).
Новые сертификаты с 1 сентября 2023 г. оформляются только на физлиц без привязки к конкретному работодателю. К документам, подписанным такой ЭП, при отправке требуется приложить машиночитаемую доверенность.
С 01.09.2024 г. подписывать электронные документы можно будет только ЭП физлица с приложением МЧД.
Машиночитаемая доверенность (МЧД) — это электронный документ в формате XML, который используется для подтверждения полномочий сотрудника, действующего от имени работодателя в отношениях с третьими лицами.
МЧД не нужно распечатывать или переносить на флешку. Файл просто прикрепляется к пакету электронных документов и передается через интернет. Чтобы доверенность имела силу, ее должен подписать директор собственной УКЭП.
Работа с МЧД вызывает у бизнеса множество вопросов:
Кто обязан работать с МЧД? Можно ли использовать бумажную доверенность?
Какие электронные подписи (КЭП) подходят для работы с МЧД?
Порядок выпуска машиночитаемой доверенности
Где выпустить доверенность?
Как использовать и кому подойдет сервис «Платформа МЧД»?
Нюансы применения в работе с ЭДО, электронной отчетностью.
К каким нововведениям в сфере работы с МЧД бизнесу подготовиться?
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Как начать работу с машиночитаемой доверенностью
Чтобы начать работу с электронными документами по новым правилам, компании или ИП потребуется:
Шаг 1. Выпустить отдельный сертификат КЭП физлица на сотрудника-подписанта.
Услугу предоставляет любой аккредитованный удостоверяющий центр. Например, такая возможность реализована на Платформе ОФД (крупнейшем российском сервисе электронного документооборота (ЭДО) и электронной отчетности).
Шаг 2. Оформить машиночитаемую доверенность.
Сформировать документ можно через сервисы ФНС, Госуслуг или оператора ЭДО, услугами которого вы обычно пользуетесь. Руководитель заполняет необходимые сведения в бланке, указывает идентификационный код полномочий, согласно Классификатору ЕСНСИ, и подписывает файл своей УКЭП.
Важно: совершая переход на новую схему работы с электронными документами, не забудьте проверить срок действия сертификата УКЭП руководителя и вовремя его обновить. На Платформе ОФД это можно сделать дистанционно, без посещения налоговой.
Можно ли обойтись без МЧД в 2023–2024
Срок действия ЭП, которыми владеют сотрудники-подписанты, продлили еще на год — до 31 августа 2024 года. Поэтому ближайший год прежние сертификаты продолжат действовать.
После указанного срока без МЧД работники не смогут от имени компании сдавать отчетность, взаимодействовать с госорганами, участвовать в торгах и обмениваться документами с контрагентами онлайн.
Удобнее всего совершить переход на новый порядок документооборота с помощью простых платформ цифровизации, которые объединяют в себе все нужные для современного бизнеса сервисы.
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