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МЧД 2023-2024: как подписывать электронные документы в новой реальности

Сегодня уже не осталось организаций и ИП, которые не осуществляли бы юридически значимых действий в электронном виде. Отчетность в ФНС, Социальный фонд, Росстат и другие службы большинство предприятий сдает по каналам ТКС. С помощью ЭДО бизнес подписывают договоры и первичку с контрагентами, обменивается кадровыми документами с работниками на удаленке, работает в системе маркировки «Честный ЗНАК» и т.д.
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МЧД 2023-2024: как подписывать электронные документы в новой реальности
Иллюстрация: drazenzigic/freepik

Машиночитаемая доверенность — еще один цифровой элемент, без которого уже завтра ведение бизнеса в России станет невозможным.

МЧД — обязательный документ в новых реалиях

Для подписания любого электронного документа требуется КЭП.

Сертификат может быть выдан на руководителя, а также на кого-то из сотрудников организации (бухгалтера, юриста, кадровика, специалиста по тендерам и т. д.). Директор не всегда присутствует в офисе и часто занят более важными вопросами, поэтому для поддержания операционных процессов целесообразно иметь на предприятии еще несколько уполномоченных лиц с КЭП.

До 1 сентября 2023 удостоверяющие центры выдавали на работников сертификаты с реквизитами юрлица или ИП. Теперь схема немного изменилась. 

  1. Действующими ЭП на сотрудника, выпущенными по старым правилам, можно пользоваться до окончания срока их действия, но не позднее 31.08.2024 (закон от 04.08.2023 № 457-ФЗ). 

  2. Новые сертификаты с 1 сентября 2023 г. оформляются только на физлиц без привязки к конкретному работодателю. К документам, подписанным такой ЭП, при отправке требуется приложить машиночитаемую доверенность.

  3. С 01.09.2024 г. подписывать электронные документы можно будет только ЭП физлица с приложением МЧД.

Машиночитаемая доверенность (МЧД) — это электронный документ в формате XML, который используется для подтверждения полномочий сотрудника, действующего от имени работодателя в отношениях с третьими лицами.

МЧД не нужно распечатывать или переносить на флешку. Файл просто прикрепляется к пакету электронных документов и передается через интернет. Чтобы доверенность имела силу, ее должен подписать директор собственной УКЭП.

Работа с МЧД вызывает у бизнеса множество вопросов:

  1. Кто обязан работать с МЧД? Можно ли использовать бумажную доверенность?

  2. Какие электронные подписи (КЭП) подходят для работы с МЧД?

  3. Порядок выпуска машиночитаемой доверенности

  4. Где выпустить доверенность? 

  5. Как использовать и кому подойдет сервис «Платформа МЧД»?

  6. Нюансы применения в работе с ЭДО, электронной отчетностью.

  7. К каким нововведениям в сфере работы с МЧД бизнесу подготовиться? 

Получите подробные ответы на бесплатном вебинаре Платформы ОФД, который состоится 14 ноября 2023 года.

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Оформить сертификат ЭП и заказать новый токен — в личном кабинете Платформа ОФД.

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Как начать работу с машиночитаемой доверенностью

Чтобы начать работу с электронными документами по новым правилам, компании или ИП потребуется:

Шаг 1. Выпустить отдельный сертификат КЭП физлица на сотрудника-подписанта.

Услугу предоставляет любой аккредитованный удостоверяющий центр. Например, такая возможность реализована на Платформе ОФД (крупнейшем российском сервисе электронного документооборота (ЭДО) и электронной отчетности). 

Шаг 2. Оформить машиночитаемую доверенность.

Сформировать документ можно через сервисы ФНС, Госуслуг или оператора ЭДО, услугами которого вы обычно пользуетесь. Руководитель заполняет необходимые сведения в бланке, указывает идентификационный код полномочий, согласно Классификатору ЕСНСИ, и подписывает файл своей УКЭП.

Важно: совершая переход на новую схему работы с электронными документами, не забудьте проверить срок действия сертификата УКЭП руководителя и вовремя его обновить. На Платформе ОФД это можно сделать дистанционно, без посещения налоговой. 

Можно ли обойтись без МЧД в 2023–2024

Срок действия ЭП, которыми владеют сотрудники-подписанты, продлили еще на год — до 31 августа 2024 года. Поэтому ближайший год прежние сертификаты продолжат действовать. 

После указанного срока без МЧД работники не смогут от имени компании сдавать отчетность, взаимодействовать с госорганами, участвовать в торгах и обмениваться документами с контрагентами онлайн. 

Удобнее всего совершить переход на новый порядок документооборота с помощью простых платформ цифровизации, которые объединяют в себе все нужные для современного бизнеса сервисы. 

Платформа ОФД — это продажа и обслуживание фискальных накопителей, ЭДО, выпуск КЭП, оформление МЧД, маркировка товаров, электронная сдача отчетности и аналитика — все в одном интерфейсе для предпринимателя.

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Комментарии

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