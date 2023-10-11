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Чеки

Как формировать чеки на предоплату и зачет предоплаты при дистанционной торговле. Чеки при продаже в кредит и рассрочку

По 54-ФЗ пробивать чеки с помощью онлайн-кассы нужно всем организациям и ИП, кроме случаев, которые установлены законом. Это правило действует и при продаже товаров в кредит или в рассрочку, а также через интернет. Рассказываем, как правильно формировать чеки при дистанционной торговле и покупке в рассрочку или в кредит.
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Как формировать чеки на предоплату и зачет предоплаты при дистанционной торговле. Чеки при продаже в кредит и рассрочку
Иллюстрация: freepik/freepik

Чеки при дистанционной продаже товаров

Ситуация. Поставщик продает товары через интернет покупателям из разных городов, отгружает заказы по предоплате и отправляет курьером или транспортной компанией, которая не является агентом по приему платежей и ее функции ограничиваются доставкой. 

Обязанность выдавать чеки лежит на поставщике, потому что именно он получает деньги от покупателя. Схема взаимодействия выглядит так:

1. Покупатель вносит аванс (предоплату) за выбранный товар на сайте продавца.

2. Продавец узнает о поступлении денег, когда они зачисляются на расчетный счет. Согласно п. 5.4 ст. 1.2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, у него есть один рабочий день, чтобы сформировать чек на аванс. Кроме общих обязательных тегов, в чеке нужно указать реквизиты:

Тег

Наименование реквизита

Значение

1054

Признак расчета

Приход

1214

Признак способа расчета

Предоплата 100% (при предоплате полной стоимости)

Предоплата (при частичной предоплате)

Аванс (если пока не понятен точный список товаров).

1212

Признак предмета расчёта

Платеж

1030

Наименование предмета расчёта

Нужно указывать, если покупатель вносит предварительный платеж за конкретные товары (тег 1214 – предоплата 100% или предоплата)

1079

Цена за единицу предмета расчета

Сумма предоплаты или аванса

1020

Сумма расчета

Сумма предоплаты или аванса

1031, 1081

Способ оплаты

Наличными, безналичными

Тег 1214 может иметь различные значения в зависимости от типа предоплаты:

(1) — «ПРЕДОПЛАТА 100%» — если покупатель оплачивает всю сумму полностью до того момента, когда получит товар.

(2) — «ПРЕДОПЛАТА» — если покупатель оплачивает только часть денег за заказ, при этом известно, что ни один из параметров уже не поменяется. 

Пример: покупатель заказал в интернет-магазине конкретный товар — пылесос Samsung. В этом случае еще нужно указать тег 1030 «Наименование предмета расчета» с товарной позицией — пылесос Samsung. Указать тег 1030 нужно и в возвратном чеке.

(3) — «АВАНС» — если при внесении предварительного платежа продавец еще точно не знает, какие именно товары будут проданы и какова их окончательная цена. 

Например, покупатель заказал сборный кухонный гарнитур, его стоимость меняется в зависимости от наполнения. Или клиент купил подарочный сертификат, который будет обналичен позднее. Продавец в теге 1214 указывает значение 3 «Аванс» и может не заполнять тег 1030, так как пока нет четкого понимания, какой именно товар будет приобретен. 

3. Продавец передает товар посреднику для доставки покупателю.

4. Покупатель получает заказ и поставщик направляет ему второй чек на окончательный расчет с зачетом предоплаты. Кроме обязательных, чек включает реквизиты:

Тег

Наименование реквизита

Значение

1054

Признак расчета

Приход

1214

Признак способа расчета

Полный расчет или 4

1030

Наименование предмета расчета

Нужно указывать

1212

Признак предмета расчета

Товар

1215

Сумма по чеку (БСО) предоплатой (зачетом аванса и (или) предыдущих платежей) 

Указывается сумма предоплаты 

1020

Сумма расчета, указанного в чеке (БСО)

Сумма расчета, должна быть равна стоимости товара

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Чеки при покупке товаров в кредит или в рассрочку

Есть разные формы кредитов и рассрочек:

  • С первоначальным взносом, которые оформляет магазин. При оформлении покупки заемщик вносит деньги для оплаты части товара, а остальную сумму выплачивает частями.

  • Без первоначального взноса, которые оформляет магазин. При получении товара покупатель ничего не платит, за покупку рассчитывается частями по кредитному договору.

  • Банковские. Покупка оплачивается за счет банковских средств, а их возврат обычно производится равными частями. 

В зависимости от формы кредита или рассрочки чеки формируются по-разному.

Кредит или рассрочка с первоначальным взносом

В чеке, который выдается при получении покупателем товара, кроме обязательных реквизитов нужно указать:

  1. Значение тега 1214 — (5) «Частичный расчет и кредит». 

  2. Признак предмета расчета в теге 1212 — в общем случае — «Товар». Если товар подакцизный или подлежит маркировке, выбирается соответствующий вариант. 

  3. Сумма по чеку наличными (тег 1031) или безналичными (тег 1081) — сумма внесенной предоплаты.

  4. Сумма по чеку постоплатой (в кредит) (тег 1216) — сумма кредита.

Следующие чеки выдаются покупателю при каждом внесении денег или полном погашении кредита. В реквизитах чека нужно указать:

  1. В теге 1214 — (7) «Оплата кредита».

  2. В теге 1212 — «Платеж».

  3. В теге 1031 или 1081 — сумму платежа.

Кредит или рассрочка без первоначального взноса

Первый чек выдается покупателю при получении товара. В реквизитах отражается:

  1. В теге 1214 — (6) «Передача в кредит».

  2. В теге 1212 — в общем случае — «Товар». Если товар подакцизный или подлежит маркировке, нужно выбирать соответствующий вариант. 

  3. В теге 1216 — сумма кредита.

В дальнейшем чеки нужно выдавать покупателю каждый раз, когда он вносит очередной платеж, или при закрытии кредита. В реквизитах указывается:

  1. В теге 1214 — (7) «Оплата кредита».

  2. В теге 1212 — «Платеж».

  3. В теге 1031 или 1081 — сумма платежа.

Банковский кредит или рассрочка

В этом случае необходимо выдать один чек в момент расчета.

Если покупатель внес предоплату, то в реквизитах указывается:

  1. В теге 1214 — (4) «Полный расчет».

  2. Сумма по чеку наличными (тег 1031) — сумма предоплаты.

  3. Сумма по чеку безналичными (тег 1081) — сумма, уплаченная за счет кредита.

Если покупатель не вносит предоплату, то: 

  1. В теге 1214 — (4) «Полный расчет».

  2. Сумма по чеку безналичными (тег 1081) — сумма, уплаченная за счет кредита, так как всю сумму продавцу переводит банк.

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