Разъяснения о применении ККТ с использованием автоматических устройств для расчетов

В письме от 06.10.2023 № АБ-4-20/12817@ налоговая служба уточнила, когда нужно выдавать чек, если продавец использует автоматическое устройство для расчетов и какие реквизиты включать в кассовый чек при внесении предоплаты за товар.

Разъяснения по расчетам с помощью автоматического устройства

В соответствии со ст. 1.1 закона 54-ФЗ автоматическое устройство позволяет рассчитываться с покупателями в автоматическом режиме без участия предпринимателя или уполномоченного представителя компании. При этом сама ККТ может соединяться с корпусом такого устройства или устанавливаться внутрь него. К примерам автоматических устройств обычно относят сайт продавца, через который клиенты оплачивают покупки, или устройства самообслуживания — например, вендинговые аппараты.

Налоговая служба в письме упоминает онлайн-кассы, которые применяют в составе автоматических устройств в месте выполнения работы или оказания услуги в пределах торгового объекта или здания.

В этом случае расчеты не относятся к расчетам в безналичном порядке, которые исключают возможность взаимодействия продавца и покупателя. Наоборот, чаще всего они непосредственно взаимодействуют при оплате.

Например, клиент может обратиться за консультацией или помощью в использовании автоматического устройства. Следовательно, эти расчеты не попадают под действие п. 5.3 ст. 1.2 закона 54-ФЗ.

Вывод ФНС: продавцы должны использовать кассу непосредственно в момент расчета и формировать для покупателя чек. Сама ККТ при этом находится внутри корпуса каждого такого устройства.

Реквизиты чека при разных способах оплаты

Во второй части письма налоговая служба рассматривает некоторые нюансы указания обязательных реквизитов в чеках. Значения реквизитов зависят от того, как покупатели оплачивают товар и в какой момент его получают. Способы оплаты можно посмотреть в таблицах 24 (для ФФД 1.05), 62 (для ФФД 1.1) и 100 (для ФФД 1.2) приказа ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@. Так, среди них:

полная предоплата до получения товара покупателем;

частичная предоплата до получения товара;

аванс;

полная оплата во время непосредственной передачи товара;

частичная оплата при получении товара с дальнейшей оплатой в кредит;

оплата кредита.

Если покупатель вносит предоплату, то нужно сформировать чек с реквизитом «Признак способа расчета» (тег 1214) со значением 1. Значение 1 соответствует предоплате до получения товара.

Во время передачи уже оплаченного товара нужно указать в теге 1214 значение 4, которое относится к полной оплате, в том числе с учетом аванса. При этом если продавец использует ФФД версии 1.05, он может не указывать в чеке со значением 4 тег 1214.

Есть особенность для тех пользователей ККТ, кто признает доходы в целях налогообложения кассовым методом — то есть тогда, когда получает от покупателя деньги, а не когда передает ему товар. Такой продавец при поступлении всей суммы предоплаты может выдать клиенту кассовый чек со значением 4 в теге 1214. В этом случае ему не обязательно формировать чек при выдаче покупателю оплаченного товара.

В конце сообщения налоговая напоминает, что за нарушение 54-ФЗ и порядка использования онлайн-кассы предпринимателю или организации грозят штрафы и санкции по части 4 статьи 14.5 КоАП. Поэтому важно следить за обновлениями в законодательстве и использовать ККТ во всех случаях, когда это необходимо.

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