Разъяснения о применении ККТ с использованием автоматических устройств для расчетов

Разъяснения по расчетам с помощью автоматического устройства
В соответствии со ст. 1.1 закона 54-ФЗ автоматическое устройство позволяет рассчитываться с покупателями в автоматическом режиме без участия предпринимателя или уполномоченного представителя компании. При этом сама ККТ может соединяться с корпусом такого устройства или устанавливаться внутрь него. К примерам автоматических устройств обычно относят сайт продавца, через который клиенты оплачивают покупки, или устройства самообслуживания — например, вендинговые аппараты.
Налоговая служба в письме упоминает онлайн-кассы, которые применяют в составе автоматических устройств в месте выполнения работы или оказания услуги в пределах торгового объекта или здания.
В этом случае расчеты не относятся к расчетам в безналичном порядке, которые исключают возможность взаимодействия продавца и покупателя. Наоборот, чаще всего они непосредственно взаимодействуют при оплате.
Например, клиент может обратиться за консультацией или помощью в использовании автоматического устройства. Следовательно, эти расчеты не попадают под действие п. 5.3 ст. 1.2 закона 54-ФЗ.
Вывод ФНС: продавцы должны использовать кассу непосредственно в момент расчета и формировать для покупателя чек. Сама ККТ при этом находится внутри корпуса каждого такого устройства.
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Реквизиты чека при разных способах оплаты
Во второй части письма налоговая служба рассматривает некоторые нюансы указания обязательных реквизитов в чеках. Значения реквизитов зависят от того, как покупатели оплачивают товар и в какой момент его получают. Способы оплаты можно посмотреть в таблицах 24 (для ФФД 1.05), 62 (для ФФД 1.1) и 100 (для ФФД 1.2) приказа ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@. Так, среди них:
полная предоплата до получения товара покупателем;
частичная предоплата до получения товара;
аванс;
полная оплата во время непосредственной передачи товара;
частичная оплата при получении товара с дальнейшей оплатой в кредит;
оплата кредита.
Если покупатель вносит предоплату, то нужно сформировать чек с реквизитом «Признак способа расчета» (тег 1214) со значением 1. Значение 1 соответствует предоплате до получения товара.
Во время передачи уже оплаченного товара нужно указать в теге 1214 значение 4, которое относится к полной оплате, в том числе с учетом аванса. При этом если продавец использует ФФД версии 1.05, он может не указывать в чеке со значением 4 тег 1214.
Есть особенность для тех пользователей ККТ, кто признает доходы в целях налогообложения кассовым методом — то есть тогда, когда получает от покупателя деньги, а не когда передает ему товар. Такой продавец при поступлении всей суммы предоплаты может выдать клиенту кассовый чек со значением 4 в теге 1214. В этом случае ему не обязательно формировать чек при выдаче покупателю оплаченного товара.
В конце сообщения налоговая напоминает, что за нарушение 54-ФЗ и порядка использования онлайн-кассы предпринимателю или организации грозят штрафы и санкции по части 4 статьи 14.5 КоАП. Поэтому важно следить за обновлениями в законодательстве и использовать ККТ во всех случаях, когда это необходимо.
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