Главные изменения для пользователей ККТ в 2024 году

В 2024 году цифровизация государства и бизнеса продолжается. С одной стороны, работа компаний упрощается благодаря развитию интернет-сервисов. А с другой, проверки ФНС тоже уходят в онлайн, и у налоговой становится больше инструментов для оперативного контроля предпринимателей.

Законодательные инициативы 2024 года для владельцев ККТ

Пока эти инициативы еще не приняты на законодательном уровне, но уже внесены в Госдуму. Ожидается, что они начнут действовать с 1 сентября 2024 года.

Упростится регистрация кассы

Если ресурс фискального накопителя (ФН) подошел к концу, требуется перерегистрировать кассу . С новыми поправками не придется подавать заявление в налоговую. Достаточно отправить через ОФД отчет об изменении параметров регистрации, который формируется при замене ФН.

Карточки о регистрации, перерегистрации и снятии ККТ с учета планируют выдавать в два раза быстрее : не за 10 (п. 7 ст. 4.2 закона 54-ФЗ), а за 5 рабочих дней.

Также у предпринимателей будет больше выбор способов, как подать заявление о регистрации кассы или снятии ее с учета. Кроме бумажного заявления в ФНС или электронного заявления в личном кабинете ККТ (п. 1 ст. 4.2 закона 54-ФЗ), его можно будет подать через Госуслуги.

Оплата по QR-коду через СБП приравнивается к безналичным расчетам с предъявлением карты

Если покупатель оплачивает товары или услуги по СБП, пробивать чек в этом случае необходимо (письмо Минфина от 08.11.2021 № 30-01-15/89950). После принятия поправок делать это нужно будет в момент платежа.

Некоторые категории бизнеса хотят освободить от онлайн-касс

Это нововведение может коснуться тех, кто:

Собирает тару и другие материалы для вторичной переработки. Исключение касается лома цветных и черных металлов, а также лома драгоценных металлов и камней.

Оказывает образовательные услуги или работает в сфере физкультуры и спорта и принимает платежи по безналу.

При этом указанный вид деятельности должен быть для предпринимателя основным.

Уточнен порядок применения ККТ при осуществлении расчетов с участием комиссионеров (агентов, иных третьих лиц)

Поставщик может не использовать онлайн-кассу, если ККТ применяет его основной платежный агент или субагент, чтобы принимать платежи при передаче, возврате или обмене товаров. Однако ответственность, в случае неприменения кассы агентом, остается на поставщике.

Увеличивается число способов отправки электронного чека, а к бумажному вырастут требования

Кроме отправки чеков на email и в смс, это можно будет сделать через приложение «Мои чеки онлайн». В то же время требования к бумажному чеку хотят ужесточить: ввести требования по высоте букв (от 2 мм), расстоянию между строками (от 0,5 мм) и контрастности символов (от 40%). Таким образом, планируется стимулировать предпринимателей больше использовать электронные чеки.

«Платформа ОФД» предоставляет клиентам сервис по отправке электронных чеков с выгодными тарифами. Вы можете заменить юридическое название компании в чеке на имя бренда​ и разместить в нем логотип компании, если чек отправляется по электронной почте.

Изменения в маркировке товаров

Новые категории, которые подлежат маркировке в 2024

С 1 марта 2024 года обязательно наносить коды маркировки необходимо на слуховые аппараты, коронарные стенты, компьютерные томографы, подгузники и пеленки для взрослых.

С 1 апреля 2024 годамаркировке подлежат новые категории одежды. Производителям необходимо наносить на товары маркировочные коды. С 1 июня 2024 года импортеры не смогут ввозить немаркированную продукцию в страну.

С 1 июля 2024 года запрещено продавать немаркированные товары. Для продажи остатков нужно получить коды и зарегистрировать их.

С 31 августа 2024 года маркировке подлежат импортируемые товары, которые купили до 01.04.2024 и ввезли до 31.05.2024. Для их продажи нужно предварительно нанести на них DataMatrix-коды. Все полученные коды нужно активировать до 31 октября 2024 года.

С 30 сентября нельзя реализовывать изделия с датой производства позже 01.04.2024.

С 1 сентября 2024 года необходимо маркировать велосипеды и велосипедные рамы. Оборот немаркированной продукции с этой даты запрещен. Маркировку остатков нужно провести до 1 января 2025 года.

Категории товаров, которые с 2024 года нужно будет выводить из оборота при розничной продаже

В этом году маркированных товаров, о продаже которых нужно отчитываться в «Честный ЗНАК», станет больше. Для этого продавец будет сканировать DataMatrix-код на онлайн-кассе, и сведения через ОФД попадут в систему.

Кто и какие товары будет выводить из оборота при розничной реализации через ККТ:

С 15 января 2024 года — розничные продавцы пива и слабоалкогольных напитков в кегах.

С 1 марта 2024 года — продавцы воды, которая предназначена для детского питания.

С 1 марта 2024 года — производители, импортеры, оптовые и розничные продавцы, интернет-магазины, маркетплейсы, аптеки и сети аптеки, которые реализуют БАДы.

С 1 марта 2024 года — производители, импортеры, оптовые и розничные продавцы антисептиков.

С 1 июня 2024 года — продавцы пива и слабоалкогольных напитков, упакованных в потребительскую тару.

С 1 сентября 2024 года — фермеры (КФХ, СПК) должны подавать в «Честный ЗНАК» данные о выводе из оборота молочной продукции.

С 1 сентября 2024 года — участники рынка отдельных видов медицинских изделий.

С 1 сентября 2024 года — производители, импортеры и продавцы кресел-колясок.

С 5 ноября 2024 года — участники оборота всех видов безалкогольных напитков, кроме соков, нектаров, морсов и напитков на растительном сырье, упакованных в стеклянную и полимерную упаковку, а также в алюминиевую и полимерную банку.

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Разрешительный режим продажи маркированных товаров в 2024 году

В этом году продавцов молочной продукции, упакованной воды, табака и никотинсодержащей продукции, пива и слабоалкогольных напитков, антисептиков, БАДов, обуви, фотоаппаратов, шин, духов, безалкогольных напитков ждет еще одно важное новшество — разрешительный режим продажи маркированных товаров (постановление Правительства от 21.11.2023 №1944). Он начнется уже в мае 2024 года.

В режиме онлайн касса будет отправлять в «Честный ЗНАК» запрос по каждому коду маркировки. Из ГИС МТ придет ответ, возможна ли продажа соответствующего товара. В продаже будет отказано, если:

у товара закончился срок годности;

отсутствуют данные о нанесении DataMatrix-кода на товар или если код маркировки не введен в оборот;

код маркировки уже выведен из оборота;

код маркировки отсутствует в ГИС МТ;

товар с данным кодом маркировки запрещен к продаже органами государственной власти;

продажа товара осуществляется по цене, которая ниже или выше максимальной розничной цены;

касса получила некорректный результат проверки криптографической подписи.

С 1 апреля 2024 года разрешительный режим продажи станет обязательным для продавцов табачных изделий, пива и слабоалкогольных напитков в кегах. Также при продаже табачных изделий будет контролироваться максимальная розничная цена.

С 1 мая 2024 года на кассе будут проверяться бутилированная вода и молочная продукция, но только в крупных торговых сетях. Крупная сеть — это 50 и больше торговых точек, которые принадлежат одному или нескольким юридическим лицам, входящим в единую группу или работающим под единым коммерческим названием. С 1 сентября 2024 года онлайн-проверка будет обязательной для остальных продавцов.

С 1 ноября 2024 года проверять товар онлайн при продаже будут продавцы пива и слабоалкогольных напитков в потребительских упаковках, антисептиков, БАДов, обуви, фотоаппаратов, шин, одежды, духов.

Сервис Учет марок позволяет проверять коды маркировки, отслеживать ошибки в чеках с маркированными товарами и анализировать продажи таких товаров. Сервис интегрирован со всеми необходимыми системами: ЭДО, ОФД, «Честный ЗНАК».

Проверки бизнеса и кассовая дисциплина

Индикаторы риска при применении ККТ

Правительство продлило на 2024 год мораторий на проверки бизнеса. Постановление Правительства от 14.12.2023 № 2140 опубликовано на официальном сайте кабмина. Однако налоговая инспекция может провести внеплановую проверку, если заподозрит нарушения в сфере применения ККТ, выездную или документарную проверку, контрольную закупку.

ФНС по-прежнему уделяет большое внимание выявлению индикаторов риска, которые показывают возможные нарушения в применении ККТ. Сейчас основных индикаторов три:

ККТ не передает чеки больше 60 календарных дней;

в течение 30 календарных дней на кассе пробили чеков на возврат прихода на 30% больше, чем чеков на приход (кроме ломбардов и пунктов приема металлолома);

в течение 30 календарных дней число чеков коррекции — 30% и больше от общего числа.

При продаже маркированных товаров действует больше 30 критериев риска. Например, маркировка отсутствует в базе данных или регистрируются сведения о продаже воды, которая не была введена в товарооборот, при этом объем продаж больше 75% от среднего уровня продаж данной продукции.

Нарушения в чеках

При камеральных проверках проводится обязательная сверка показателей отчетности с данными фискальных документов от ОФД. Также ведомство выявляет нарушения в регистрации касс и отслеживает нарушения в кассовых чеках.

Введено три новых правила форматно-логического контроля, нарушение которых приводит к отказу в приеме чека:

обязательность тега 2108 — ошибка 420;

проверка времени передачи фискального документа (ФД): ФД не старше 1 года — ошибка 502;

проверка времени передачи ФД: время ФД опережает текущее время более чем на 24 часа — ошибка 503.

По данным Платформы ОФД за прошлый год:

68% ошибок в чеках связаны с отсутствием обязательного тега;

в 13% случаев не указан ИНН поставщика;

у 8% предпринимателей не заполнен НДС в чеке.

Чек, сформированный с нарушением, попадает в карантин чеков, и налоговая инспекция может не принять его к учету. Впоследствии это чревато расхождениями данных в декларациях, которые отправляет компания в ФНС, и сведениями, полученными налоговой с онлайн-кассы. Поэтому предпринимателю важно отслеживать корректность формирования чеков и вовремя исправлять ошибки, чтобы избежать проверок и штрафов.

В 2022 году было выявлено, что в фискальных документах 10% являются некорректными и подлежат штрафам. Сервис Контроль нарушений в режиме онлайн отслеживает факторы риска, информирует об ошибках, автоматически обновляет статусы документов, помещенных в карантин. Так вы можете проконтролировать корректность кассовых чеков в любой момент.

Новые методические рекомендации по формированию чеков коррекции

Готовятся методические рекомендации от ФНС, благодаря которым будет проще исправлять ошибки в чеках. Сейчас предприниматель должен сформировать два исправительных документа:

первый — чек с обратным признаком, который отменяет ошибочный чек;

второй — чек с корректными данными.

В новых методических рекомендациях хотят разрешить формировать всего один чек. Так как чеки с критичными ошибками налоговая и так не принимает к учету, они находятся в карантине, то и отменять их не нужно.

Если компания уже сейчас решает оформлять один чек коррекции, то стоит уведомить налоговую о таком способе исправления ошибок.

Платформа ОФД — платформа цифровизации бизнеса и полноценный инструмент контроля кассовой дисциплины. Помогает выявлять рисковые зоны торговли, контролировать правильность применения ККТ и корректность налоговой отчетности в едином Личном кабинете. Вы также можете установить мобильное приложение Платформа ОФД и пользоваться сервисами с мобильного устройства. С помощью интеграции ОФД и 1С можно настроить автоматическую передачу фискальных данных и работать с ними в интерфейсе учетной системы.

Новые категории одежды, которые подлежат маркировке в 2024:

рубашки трикотажные мужские или для мальчиков;

предметы одежды из искусственного меха;

одежда из фетра или нетканых материалов;

пальто, куртки, плащи, плащи с капюшонами, анораки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия;

рубашки мужские или для мальчиков;

блузки, блузы и блузоны женские и для девочек;

шали, шарфы, кашне, мантильи, вуали, галстуки, шейные платки;

костюмы спортивные и лыжные;

костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты мужские или для мальчиков;

костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты женские или для девочек;

свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и трикотажные.

Платформа цифровизации бизнеса Работа с кассовыми чеками, документами, госорганами Выбрать сервис

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