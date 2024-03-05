Логотип Платформа ОФД
Платформа ОФД
Индивидуальный предприниматель

Новая КУДиР для УСН: как заполнить и вести в 2024 году

Книга учета доходов и расходов — базовый налоговый регистр предпринимателя, который редко подвергался изменениям. Однако в 2024 году форма КУДиР претерпела изменения вслед за законодательством. 
59 20
Новая КУДиР для УСН: как заполнить и вести в 2024 году
Иллюстрация: freepik/freepik

Кто должен вести книгу учета доходов и расходов

Многие ведут КУДиР в электронном виде. Это удобно, экономит массу времени, поскольку все заполняется автоматически, на основе данных ОФД и банковских выписок.

Однако если вы все же решились вести книгу в бумажном формате, необходимо знать следующие особенности и порядок действий.

Обязанность записывать доходы и расходы в специальный журнал лежит на:

  • индивидуальных предпринимателях, которые применяют ОСНО, УСН, ПСН или ЕСХН;

  • юридических лицах на УСН.

И даже, если компания или предприниматель ведут бухгалтерский учет, они не освобождаются от ведения КУДиР. Да и положительный эффект от ее ведения компенсирует трудозатраты, так как:

  • запись доходов в журнал помогает отслеживать и контролировать лимиты на спецрежимах;

  • по книге удобно рассчитывать налог и авансовые платежи, вести раздельный учет при совмещении режимов;

  • корректно заполненная КУДиР служит базой для подготовки декларации.

Какую форму КУДиР вести в 2024 году

Для разных налоговых режимов предусмотрены разные формы КУДиР. Так организациям на УСН и предпринимателям на УСН, ПСН и ЕСХН 2024 в году нужно использовать новые бланки, которые утверждены приказом ФНС от 07.11.2023 № ЕА-7-3/816@.

Электронная КУДиР заполняется автоматически на основании данных личного кабинета «Платформа ОФД» и банковских выписок. Форма книги всегда актуальная, налогоплательщик защищен от риска получить штраф за отсутствие КУДиР при использовании старого бланка.

Далее мы разберем, как изменилась с 2024 года КУДиР для упрощенцев, как правильно ее вести и заполнять.

Что изменилось в КУДиР с 2024 года

Утверждение новой формы КУДиР в первую очередь обусловлено новыми правилами уменьшения налога упрощенца на сумму страховых взносов. Раньше снизить сумму налога можно было только за счет перечисленных в бюджет взносов, для отражения которых был предусмотрен раздел IV «Расходы, предусмотренные пунктом 3.1 статьи 346.21 НК, уменьшающие сумму налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения».

С 2023 года право уменьшать налог на сумму взносов не зависит от факта их уплаты. Поэтому раздел IV КУДиР в редакции приказа Минфина от 07.12.2016 № 227н больше не актуален и в новой книге из приказа ФНС от 07.11.2023 № ЕА-7-3/816@ отсутствует вовсе. Как следствие — изменение номера раздела, который посвящен торговому сбору.

Также ФНС актуализировала титульный лист: организациям теперь не нужно заполнять адрес местонахождения, а предпринимателям — адрес места жительства.

Электронная книга учета доходов и расходов (КУДиР)

Данные заполняются автоматически из личного кабинета «Платформа ОФД»

Как вести КУДиР в 2024 году

В 2024 году вести КУДиР можно на бумаге или в электронном виде. При этом заполненную на компьютере книгу распечатывать больше не нужно.

Общие правила ведения КУДиР остались прежними:

  • Заполняйте ее на русском языке.

  • Ведите КУДиР в течение календарного года с 1 января (со дня регистрации для новых налогоплательщиков) по 31 декабря (по день исключения из ЕГРЮЛ или ЕГРИП).

  • Отражайте все хозяйственные операции в хронологическом порядке с присвоением порядковых номеров на основании и с заполнением реквизитов первичных документов.

  • Исправленные ошибки заверяйте подписью и печатью (при наличии).

  • Пронумеруйте листы, прошейте, заверьте подписью и печатью (при наличии), если книга велась на бумаге или распечатана после электронного заполнения.

Электронная КУДиР из личного кабинета «Платформа ОФД» заполняется с учетом требований законодательства. В нее можно быстро и удобно вносить изменения без заверения. Книга хранится в облаке, данные надежно защищены, а при необходимости ее можно скачать и распечатать.

Как заполнять КУДиР в 2024 году

Титульный лист

На титульном листе налогоплательщик указывает:

  • наименование;

  • ИНН;

  • КПП (для юридических лиц);

  • номер расчетного счета и банковские реквизиты;

  • год, за который ведется книга;

  • дату начала ведения книги.

Раздел 1 «Доходы и расходы»

Отражать в КУДиР нужно налогооблагаемые доходы упрощенцев, а именно поступления денежных средств на расчетные счета и в кассу предприятия, безвозмездно переданное имущество, за исключением (п. 1.1 ст. 346.15 НК):

  • целевого финансирования (гранты, субсидии от государства);

  • доходов от владения ценными бумагами;

  • взносов членов СНТ, ТСЖ, ЖСК, ГСК и прочих управляющих организаций и потребительских кооперативов для дальнейшей оплаты услуг ресурсоснабжающих организаций и операторов ТКО при отсутствии прямых договором между этими организациями и собственниками имущества.

Перечень расходов ограничен и содержится в ст. 346.16 НК. Другие виды расходов учитывать при исчислении налога в связи с применением УСН нельзя, а значит и отражать их в КУДиР не нужно.

Налогоплательщики на УСН «Доходы минус расходы» фиксируют в первом разделе КУДиР абсолютно все хозяйственные операции в хронологическом порядке сплошной записью с присвоением порядковых номеров в графе 1 и разделением по кварталам. Налогоплательщики на УСН «Доходы» — только доходные операции.

В графе 3 записывают суть операции, точно и ясно, без размытых формулировок. Например:

  • «Поступила оплата на расчетный счет от ООО «Спектр» по договору оказания услуг № 123 от 15.01.2024»;

  • «Перечислена заработная плата за январь по ведомости № 2 от 02.02.2024».

В графе 2 указывают даты и номер платежного поручения, которым деньги зачислены или списаны со счета упрощенца. Если речь идет о безвозмездной передаче имущества — то реквизиты накладной или передаточного акта. 

В графах 4 и 5 — доходы и расходы соответственно. Сумму расходов нужно указывать с учетом НДС, так как плательщики УСН НДС не платят.

После окончания каждого квартала подводят итог: поквартально и нарастающим итогом с начала года суммируют все доходы и расходы. Эти данные — основа для расчета авансовых платежей и заполнения декларации.

Нюансы:

  • Регистрация доходов и расходов по эквайринговым операциям — на основании сведений или из банковской выписки, или кассового отчета. Если заносить данные из двух источников информации произойдет задвоение данных.

  • Безналичные поступления денег от покупателей необходимо учитывать в полной сумме без учета банковской комиссии.

  • Поступления денег от маркетплейсов учитываются в полной сумме до вычета стоимости услуг торговой площадки на основании отчета из личного кабинета селлера.

Электронная КУДиР из личного кабинета «Платформа ОФД» подходит юридическим лицам и ИП на УСН, которые работают на одной системе налогообложения, не применяют агентскую схему и не нуждаются в расчете себестоимости товара.

Раздел 2 «Расчет расходов на приобретение основных средств и НМА»

Этот раздел заполняют только налогоплательщики на УСН «Доходы минус расходы».

В нем нужно подробно расписать затраты на приобретение основных средств будь то покупка, строительство, изготовление, модернизация и т.п. и сведения об объектах, на основании которых рассчитывается подлежащая списанию в квартале часть их стоимости. 

Расходы на приобретение ОС отражаются начиная с периода, когда последним произошло одно из событий:

Раздел 3 «Расчет суммы убытка»

Налогоплательщики вправе переносить убытки прошлых лет в течение следующих десяти. В целях реализации этого права предусмотрен раздел 3 КУДиР. Убытки заносят в таблицу с разбивкой по годам их образования, отражением сумм учтенных убытков при уменьшении налога текущего года и неперенесенных суммах на конец года.

Раздел 4 «Сумма торгового сбора»

Этот раздел заполняют только налогоплательщики Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, которые уплачивают торговый сбор. Они вправе учесть его для уменьшения налога, подлежащего уплате в бюджет. Для этого в табличную часть заносят реквизиты документа на перечисление сбора и сумму.

Оставьте заявку и узнайте подробнее об электроной КУДиР.

Электронная книга учета доходов и расходов (КУДиР)

Данные заполняются автоматически из личного кабинета «Платформа ОФД»

Реклама: ООО «ЭВОТОР ОФД», ИНН: 9715260691, erid: LjN8K6MgA

Начать дискуссию

Логотип ДЕЛОВОЕ СЛОВО
ДЕЛОВОЕ СЛОВО
Карьера бухгалтера

Как бухгалтеру не обесценивать себя 

Обесценивание — это процесс, когда человек начинает думать о себе в негативном ключе, снижать самооценку и считать себя хуже других. Оно может происходить по разным причинам, например, из-за неудач или критики со стороны.   

Как бухгалтеру не обесценивать себя 
4

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Проверки

В магазинах начнут выборочно проверять алкоголь

Контрольная закупка позволит выявить нарушения у производителей и импортеров алкогольной продукции. Проверки разрешат проводить без согласования с прокуратурой.

1
12
Банки

В 2024 году могут уйти с рынка 15 банков

Рейтинговое агентство считает, что в 2024 году перестанут оказывать банковские услуги 15 кредитных организаций. Общая прибыль сектора упадет до 2,8 млн рублей.

47

Календарь вебинаров

22
Лучшие спикеры, новый каждый день
Пользователи интернета

Обратиться в суд теперь можно через Госуслуги

На портале Госуслуг заработал сервис «Электронная подача документов в суд». Теперь иски, жалобы, ходатайства и другие обращения можно подать онлайн.

36
Логотип Мультибухгалтер
Мультибухгалтер
Кадры

Бухгалтерский бизнес. Welcome-презентация: как встретить нового сотрудника

Расскажем, для чего нужна бухгалтерским фирмам welcome-презентация и как ее сформировать.

Бухгалтерский бизнес. Welcome-презентация: как встретить нового сотрудника
1
32
Налоговые изменения 2024

Что изменят в НК после послания президента

29 февраля 2024 года В. Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. На поручения и пожелания Президента уже отреагировал глава Минфина, А.Силуанов, который сообщил о том, что законодательные инициативы уже готовы и в ближайшее время будут переданы в Кабмин.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
29

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Некоммерческие организации

При заочном голосовании садоводов освободят от явки на общее собрание

В Госдуму внесен законопроект, признающий общее собрание правомочным, если в голосовании приняли участие более половины членов товарищества.

32
Маркетинг

Современные маркетинговые инструменты, которые используют торговые комплексы

Сфера маркетинга бурно развивается, в нее приходят новые технологии, которые позволяют организовывать продвижение еще более эффективно.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
19
Логотип Ак Барс Банк
Ак Барс Банк
Маркетплейсы

Что выбрать для торговли на маркетплейсах: ООО или ИП

Маркетплейсы пользуются популярностью у начинающего бизнеса, так как избавляют продавцов от проблем, связанных с доставкой, складированием, продвижением товаров, приемом оплат и управлением торговлей. Но прежде чем стать селлером, бизнес нужно зарегистрировать.

Что выбрать для торговли на маркетплейсах: ООО или ИП
39
Маркетинг

ФАС объяснила, что будет считать необоснованными ценами

Если стоимость товара за 60 дней выросла без причин более чем на 5%, ФАС будет считать такое подорожание несправедливым и начнет проверку.

33
Логотип Платформа ОФД
Платформа ОФД
Индивидуальный предприниматель

Новая КУДиР для УСН: как заполнить и вести в 2024 году

Книга учета доходов и расходов — базовый налоговый регистр предпринимателя, который редко подвергался изменениям. Однако в 2024 году форма КУДиР претерпела изменения вслед за законодательством. 

Новая КУДиР для УСН: как заполнить и вести в 2024 году
59
НДС

При передаче основных средств профсоюзам надо платить НДС

Если компания бесплатно передала основные средства профсоюзной организации, зарегистрированной как отдельное юрлицо, то такая безвозмездная передача облагается НДС.

31

Разборы законов

1 190
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Маркетплейсы

Селлеры подадут в суд на Wildberries, который выплатил всего 2-5% от положенных сумм компенсаций

Маркетплейс Wildberries перевел большинству продавцов только 2-5% денег за товар, которые продавцы потеряли во время пожара на складе в Шушарах.

6
123
Бухгалтеры

😎Приходите на конференцию «Клерка» вместе с коллегой. Это выгодно!

Мы сделали тариф, который позволит получить 2 билета по цене одного. Эксперты в области бухгалтерии, кадров и налогов поделятся ценной аналитикой и расскажут, как бухгалтерам работать с новыми изменениями в законодательстве.

44
Права потребителей

Цитата дня. Про цветы и права потребителей

В преддверии 8 марта россиянам напомнили, что они вправе вернуть деньги за букет, если цветы подмерзли.

Цитата дня. Про цветы и права потребителей
1
41
УСН

Депутаты вернут ювелирам право применять УСН, ПСН и АУСН

Производителям и продавцам ювелирных изделий из серебра могут вернуть право на упрощенные системы налогообложения.

1
68
Право

В Петербурге определили лучших инхаус-юристов

Профессиональное сообщество отметило инхаус-команды и отдельных юристов в 12 номинациях за вклад в развитие отечественной юридической отрасли и бизнеса Северо-Запада.

46
Ведение бизнеса

Предприниматели смогут подобрать франшизу для открытия бизнеса

Новый сервис от цифровой платформы МСП позволит начинающим и действующим предпринимателям определиться с франшизой.

58

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
НДФЛ

При продаже совместной недвижимости доход для НДФЛ делят поровну

При исчислении НДФЛ с доходов, полученных от продажи недвижимости, находившейся в общей совместной собственности, полученный каждым из собственников доход определяют для каждого в равных долях.

80

Интересные материалы

ФСБУ Аренда

При снижении аренды надо уменьшать ППА

По ФСБУ 25/2018 уменьшение арендного обязательства снижает стоимость права пользования активом.

93