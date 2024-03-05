Новая КУДиР для УСН: как заполнить и вести в 2024 году

Книга учета доходов и расходов — базовый налоговый регистр предпринимателя, который редко подвергался изменениям. Однако в 2024 году форма КУДиР претерпела изменения вслед за законодательством.

Кто должен вести книгу учета доходов и расходов

Многие ведут КУДиР в электронном виде. Это удобно, экономит массу времени, поскольку все заполняется автоматически, на основе данных ОФД и банковских выписок.

Однако если вы все же решились вести книгу в бумажном формате, необходимо знать следующие особенности и порядок действий.

Обязанность записывать доходы и расходы в специальный журнал лежит на:

индивидуальных предпринимателях, которые применяют ОСНО, УСН, ПСН или ЕСХН;

юридических лицах на УСН.

И даже, если компания или предприниматель ведут бухгалтерский учет, они не освобождаются от ведения КУДиР. Да и положительный эффект от ее ведения компенсирует трудозатраты, так как:

запись доходов в журнал помогает отслеживать и контролировать лимиты на спецрежимах;

по книге удобно рассчитывать налог и авансовые платежи, вести раздельный учет при совмещении режимов;

корректно заполненная КУДиР служит базой для подготовки декларации.

Какую форму КУДиР вести в 2024 году

Для разных налоговых режимов предусмотрены разные формы КУДиР. Так организациям на УСН и предпринимателям на УСН, ПСН и ЕСХН 2024 в году нужно использовать новые бланки, которые утверждены приказом ФНС от 07.11.2023 № ЕА-7-3/816@.

Электронная КУДиР заполняется автоматически на основании данных личного кабинета «Платформа ОФД» и банковских выписок. Форма книги всегда актуальная, налогоплательщик защищен от риска получить штраф за отсутствие КУДиР при использовании старого бланка.

Далее мы разберем, как изменилась с 2024 года КУДиР для упрощенцев, как правильно ее вести и заполнять.

Что изменилось в КУДиР с 2024 года

Утверждение новой формы КУДиР в первую очередь обусловлено новыми правилами уменьшения налога упрощенца на сумму страховых взносов. Раньше снизить сумму налога можно было только за счет перечисленных в бюджет взносов, для отражения которых был предусмотрен раздел IV «Расходы, предусмотренные пунктом 3.1 статьи 346.21 НК, уменьшающие сумму налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения».

С 2023 года право уменьшать налог на сумму взносов не зависит от факта их уплаты. Поэтому раздел IV КУДиР в редакции приказа Минфина от 07.12.2016 № 227н больше не актуален и в новой книге из приказа ФНС от 07.11.2023 № ЕА-7-3/816@ отсутствует вовсе. Как следствие — изменение номера раздела, который посвящен торговому сбору.

Также ФНС актуализировала титульный лист: организациям теперь не нужно заполнять адрес местонахождения, а предпринимателям — адрес места жительства.

Электронная книга учета доходов и расходов (КУДиР) Данные заполняются автоматически из личного кабинета «Платформа ОФД» Подключить

Как вести КУДиР в 2024 году

В 2024 году вести КУДиР можно на бумаге или в электронном виде. При этом заполненную на компьютере книгу распечатывать больше не нужно.

Общие правила ведения КУДиР остались прежними:

Заполняйте ее на русском языке.

Ведите КУДиР в течение календарного года с 1 января (со дня регистрации для новых налогоплательщиков) по 31 декабря (по день исключения из ЕГРЮЛ или ЕГРИП).

Отражайте все хозяйственные операции в хронологическом порядке с присвоением порядковых номеров на основании и с заполнением реквизитов первичных документов.

Исправленные ошибки заверяйте подписью и печатью (при наличии).

Пронумеруйте листы, прошейте, заверьте подписью и печатью (при наличии), если книга велась на бумаге или распечатана после электронного заполнения.

Электронная КУДиР из личного кабинета «Платформа ОФД» заполняется с учетом требований законодательства. В нее можно быстро и удобно вносить изменения без заверения. Книга хранится в облаке, данные надежно защищены, а при необходимости ее можно скачать и распечатать.

Как заполнять КУДиР в 2024 году

Титульный лист

На титульном листе налогоплательщик указывает:

наименование;

ИНН;

КПП (для юридических лиц);

номер расчетного счета и банковские реквизиты;

год, за который ведется книга;

дату начала ведения книги.

Раздел 1 «Доходы и расходы»

Отражать в КУДиР нужно налогооблагаемые доходы упрощенцев, а именно поступления денежных средств на расчетные счета и в кассу предприятия, безвозмездно переданное имущество, за исключением (п. 1.1 ст. 346.15 НК):

целевого финансирования (гранты, субсидии от государства);

доходов от владения ценными бумагами;

взносов членов СНТ, ТСЖ, ЖСК, ГСК и прочих управляющих организаций и потребительских кооперативов для дальнейшей оплаты услуг ресурсоснабжающих организаций и операторов ТКО при отсутствии прямых договором между этими организациями и собственниками имущества.

Перечень расходов ограничен и содержится в ст. 346.16 НК. Другие виды расходов учитывать при исчислении налога в связи с применением УСН нельзя, а значит и отражать их в КУДиР не нужно.

Налогоплательщики на УСН «Доходы минус расходы» фиксируют в первом разделе КУДиР абсолютно все хозяйственные операции в хронологическом порядке сплошной записью с присвоением порядковых номеров в графе 1 и разделением по кварталам. Налогоплательщики на УСН «Доходы» — только доходные операции.

В графе 3 записывают суть операции, точно и ясно, без размытых формулировок. Например:

«Поступила оплата на расчетный счет от ООО «Спектр» по договору оказания услуг № 123 от 15.01.2024»;

«Перечислена заработная плата за январь по ведомости № 2 от 02.02.2024».

В графе 2 указывают даты и номер платежного поручения, которым деньги зачислены или списаны со счета упрощенца. Если речь идет о безвозмездной передаче имущества — то реквизиты накладной или передаточного акта.

В графах 4 и 5 — доходы и расходы соответственно. Сумму расходов нужно указывать с учетом НДС, так как плательщики УСН НДС не платят.

После окончания каждого квартала подводят итог: поквартально и нарастающим итогом с начала года суммируют все доходы и расходы. Эти данные — основа для расчета авансовых платежей и заполнения декларации.

Нюансы:

Регистрация доходов и расходов по эквайринговым операциям — на основании сведений или из банковской выписки, или кассового отчета. Если заносить данные из двух источников информации произойдет задвоение данных.

Безналичные поступления денег от покупателей необходимо учитывать в полной сумме без учета банковской комиссии .

Поступления денег от маркетплейсов учитываются в полной сумме до вычета стоимости услуг торговой площадки на основании отчета из личного кабинета селлера.

Электронная КУДиР из личного кабинета «Платформа ОФД» подходит юридическим лицам и ИП на УСН, которые работают на одной системе налогообложения, не применяют агентскую схему и не нуждаются в расчете себестоимости товара.

Раздел 2 «Расчет расходов на приобретение основных средств и НМА»

Этот раздел заполняют только налогоплательщики на УСН «Доходы минус расходы».

В нем нужно подробно расписать затраты на приобретение основных средств будь то покупка, строительство, изготовление, модернизация и т.п. и сведения об объектах, на основании которых рассчитывается подлежащая списанию в квартале часть их стоимости.

Расходы на приобретение ОС отражаются начиная с периода, когда последним произошло одно из событий:

Раздел 3 «Расчет суммы убытка»

Налогоплательщики вправе переносить убытки прошлых лет в течение следующих десяти. В целях реализации этого права предусмотрен раздел 3 КУДиР. Убытки заносят в таблицу с разбивкой по годам их образования, отражением сумм учтенных убытков при уменьшении налога текущего года и неперенесенных суммах на конец года.

Раздел 4 «Сумма торгового сбора»

Этот раздел заполняют только налогоплательщики Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, которые уплачивают торговый сбор. Они вправе учесть его для уменьшения налога, подлежащего уплате в бюджет. Для этого в табличную часть заносят реквизиты документа на перечисление сбора и сумму.

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Электронная книга учета доходов и расходов (КУДиР) Данные заполняются автоматически из личного кабинета «Платформа ОФД» Подключить

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