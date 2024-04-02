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Маркировка и разрешительный режим на кассах: что меняется в 2024 году

Рассказываем об изменениях в обязательной маркировке товаров и о том, как будет работать разрешительный режим на кассах.
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Маркировка и разрешительный режим на кассах: что меняется в 2024 году
Иллюстрация: wirestock/freepik

Новые категории маркируемых товаров

В 2024 году обязательная маркировка распространяется на 16 товарных групп, включая пиво, упакованную воду, молочную продукцию, легпром и другие. 

15 товарных категорий маркируются в режиме эксперимента: например, корма для животных, оптоволокно, растительные масла, косметика и бытовая химия. По результатам эксперимента правительство будет принимать решение о переводе маркировки в обязательный режим. 

Категории продукции, в маркировке которых произошли или произойдут изменения в 2024 году, представлены в таблице.

Категории продукции

Даты и изменения в правилах

Пиво и пивные напитки

  • С 15 января началась маркировка пива в алюминиевых банках и других упаковках. Передавать сведения в ГИС МТ нужно при подключении кеги к крану и при продаже пива в кегах через ККТ. С 1 апреля по напиткам в кегах нужно передавать данные о выводе из оборота.

  • С 1 июня — нужно отчитываться о продажах напитков в потребительской упаковке через ККТ.

Молочная продукция

С 1 сентября ее маркируют КФХ. К этому моменту фермеры должны полностью настроить все процессы работы с маркировкой и зарегистрироваться в «Честном ЗНАКе». Они будут подавать информацию о вводе, выводе из оборота и об обороте продукции через ЭДО 

Безалкогольные напитки (сверяйтесь со списком из постановления Правительства от 31.05.2023 № 887)

  • С 1 марта — обязательна маркировка напитков в алюминиевой и полимерной банке, кроме соков, нектаров, морсов, растительных напитков. Производители должны передавать в ГИС МТ сведения о первой отгрузке подакцизных товаров через ЭДО. Учет пока ведется в ОСУ, не поштучно.

  • С 1 июня — маркировка напитков в любых упаковках. Производители должны передавать в ГИС МТ сведения о первой отгрузке через ЭДО.

  • С 5 ноября — передача данных о продажах через ККТ (кроме соков, нектаров, морсов, растительных напитков) в стеклянной, ПЭТ-упаковке, алюминиевой и полимерной банке.

Детская вода

С 1 марта — передача сведений об обороте в ОСУ через ЭДО.

Некоторые виды медизделий (обезжириватели-очистители воздуха, обувь ортопедическая, слуховые аппараты, стенты коронарные, томографы, санитарно-гигиенические изделия)

  • С 1 апреля — передача данных о вводе в оборот.

  • С 1 сентября — сканирование кода маркировки (КМ) при продаже на кассе.

БАДы (список в постановлении Правительства от 31.05.2023 № 886)

Антисептики

С 1 марта — сканирование КМ при продаже на кассе, передача сведений выводе из оборота товара не по причине продажи.

С 1 мая — передача данных об обороте в формате ОСУ через ЭДО

Кресла-коляски

К 1 сентября завершается маркировка остатков. Также с этой даты — сканирование КМ при продаже на кассе.

Новые категории товаров легпрома. Чтобы узнать, подлежит ли маркировке ваша продукция, сверяйтесь с ТН ВЭД или ОКПД 2 из постановления Правительства от 31.12.2019 № 1956.

  • С 1 апреля оборот немаркированных товаров из списка расширения запрещен.

  • С 1 июня запрещен ввоз одежды из перечня без нанесенных на нее КМ, если приобрели ее до 31 мая 2024 года. До 31 августа на нее нужно заказать КМ в ГИС МТ.

  • До 1 июля можно продавать немаркированные остатки.

  • До 1 ноября этого года нужно ввести все полученные коды на остатки в оборот, иначе КМ станут недействительными.

Обменивайтесь электронными документами с контрагентами и отправляйте документы в систему «Честный ЗНАК» через Платформа ЭДО. В сервисе можно использовать ЭП любых аккредитованных удостоверяющих центров. Рабочее место настраивается в несколько кликов.

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Также в этом году стартует маркировка велосипедов и икры.

С 1 сентября 2024 года участники оборота, которые производят и ввозят велосипеды и велосипедные рамы, больше не смогут отпускать продукцию без КМ, а розничные и оптовые продавцы не смогут ее продавать.

На ту продукцию, которую произвели до 1 сентября 2024 года, нужно нанести КМ до 1 января 2025 года. С 1 марта 2025 года участники оборота велосипедов будут отчитываться в «Честный ЗНАК» о продажах таких товаров оптом и в розницу.

Участники оборота икры должны зарегистрироваться в «Честном ЗНАКе» с 1 апреля 2024 года. Передавать сведения о вводе в оборот и нанесении DataMatrix-кодов тоже нужно с этой даты.

Проверки участников оборота маркируемой продукции

Способы контроля за маркированной продукцией тоже трансформируются. Так, добавились индикаторы риска правонарушений и появился разрешительный режим.

С 18 октября 2023 года Роспотребнадзор уполномочен контролировать соблюдение продавцами обязательных требований к маркировке. Хотя в 2024 году сохраняется мораторий на проверки, он не означает их полную отмену, а только накладывает ограничения на внеплановые проверки.

Проверить участников оборота маркированной продукции могут при наличии согласования с прокуратурой в случаях:

  • Если поступила жалоба от покупателя. Он может подать ее напрямую в Роспотребнадзор, через приложение «Честный ЗНАК» или Госуслуги.

  • Если обнаружен индикатор риска нарушения обязательных требований.

  • Если истек срок исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований, выданных после 1 марта 2023 года.

  • Если продавец нарушил правила работы с разрешительным режимом реализации маркированной продукции.

Также проверка может быть проведена без согласования с прокуратурой:

  • Если предприниматель представил сведения об исполнении предписания, чтобы возобновить лицензию или другой разрешительный документ.

  • В качестве профилактического визита.

Перечень индикаторов риска, которые введены Роспотребнадзором, существенно расширили в 2023 году. Теперь к ним относятся:

  • превышение срока оборота товаров;

  • низкий объем продаж в населенном пункте;

  • продажа товара с кодом, уже выведенным из оборота;

  • продажа товара с кодом, не введенным в оборот;

  • продажа товара с истекшим сроком годности;

  • продажа товаров с недействительной разрешительной документацией;

  • продажа товаров с незарегистрированным кодом.

Если в ходе внеплановой проверки подтвердится нарушение требований маркировки, продавца привлекут к ответственности согласно законодательству об административных правонарушениях.

Сервис «Учет марок» — это работа с маркировкой в режиме «одного окна». Отслеживайте ошибки в чеках с подлежащими маркировке товарами и анализируйте продажи маркированной продукции. Сервис интегрирован с ЭДО, ОФД, «Честным ЗНАКом».

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Разрешительный режим на кассе

Разрешительный режим вводит постановление Правительства от 21.11.2023 № 1944. Его цель — обеспечить безопасность покупателей при покупке продукции.

При каждой продаже маркируемого товара ККТ обращается в «Честный ЗНАК», чтобы проверить КМ. Из ГИС МТ поступит ответ, можно продавать данную единицу товара или нет.

Товар нельзя будет реализовать, если:

  • В ГИС МТ нет данных о КМ, о нанесении его на товар. Это возможно, если некорректно настроено кассовое ПО, в систему не внесли информацию о вводе КМ в оборот или КМ — поддельный.

  • В системе нет сведений о вводе КМ в оборот. Это говорит о неизвестном происхождении товара (возможно, контрабанда), некорректности КМ или непередаче информации о вводе в оборот.

  • В системе есть информация, что продукцию с данным КМ вывели из оборота раньше. Это случай, когда продавец пытается отсканировать дважды одну и ту же марку.

  • У товара закончился срок годности. Для товаров с длительным сроком годности дата будет определяться по дню, а не по времени. Например, стерилизованное молоко, у которого срок годности заканчивается 15 сентября в 15 часов (как указано на упаковке), с 00:00 часов 15 сентября продать через кассу уже будет нельзя.

  • Товар запрещен к продаже по решению органа власти. Это бывает в случаях, когда у продукции истек срок действия сертификатов качества и др.

  • Продавец реализует продукцию по цене ниже или выше максимальной розничной цены (МРЦ).

  • Некорректный результат проверки кода. Возникает, если есть ошибка в составе кода.

С 1 апреля 2024 года — режим онлайн проверки становится обязательным для табачных изделий, пива и слабоалкогольных напитков в кегах. С этой же даты контроль за максимальной розничной ценой (МРЦ) становится обязательным для табачных изделий. 

С 1 мая 2024 года — режим онлайн-проверки становится обязательным в крупных торговых сетях для упакованной воды и молочной продукции. 

Под крупной торговой сетью понимается пятьдесят и более торговых точек, которые принадлежат одному или нескольким юридическим лицам, входящим в единую группу или используются под единым коммерческим наименованием или иным средством индивидуализации. 

С 1 сентября 2024 года — режим онлайн-проверки становится обязательным для молочной продукции и упакованной воды для остальных продавцов 

С 1 ноября 2024 года — режим онлайн-проверки обязателен для пива и слабоалкогольных напитков в потребительских упаковках, антисептиков, БАДов, обуви, фотоаппаратов, шин, одежды, духов. 

С 5 февраля 2025 года — режим онлайн-проверки начинается для безалкогольных напитков, указанных в подпункте «а» пункта 3 постановления № 887

С 1 апреля 2025 года — вводится проверка в режиме онлайн наличия сведений о вводе в оборот молочной продукции для всей розницы. 

С 1 марта 2025 года — становится обязательной проверка в режиме офлайн для всех товарных групп, кроме безалкогольных напитков. Режим онлайн- и офлайн-проверки становится обязательным для кресел-колясок и медицинских изделий

С 1 июня 2025 года — режим онлайн-проверки становится обязательным для безалкогольных напитков, указанных в подпункте «б» пункта 3 постановления № 887, а также становится обязательной проверка в режиме офлайн для всех товаров категории «безалкогольные напитки».

Под действие разрешительного режима не попадают:

  • ККТ, которые работают в автономном режиме.

  • Торговля в киосках мороженым, в розлив безалкогольными напитками, молоком и питьевой водой, работа в труднодоступных местностях — то есть те, кто освобожден от использования онлайн-кассы по 54-ФЗ.

  • Продавцы, которые не являются участниками оборота товаров в соответствии с правилами маркировки отдельных групп.

  • Точки общепита, где выдача товара и оплата не одномоментны.

  • Продажи через торговые автоматы.

  • Продажи по образцам или дистанционным способом при отгрузке товара со склада с одновременной подачей в ГИС МТ сведений о выводе его из оборота.

Проверка кода на кассах проводится в онлайн и офлайн-режиме. При онлайн-проверке касса запрашивает данные у «Честного ЗНАКа», и, если нет индикаторов запрета продажи, товар можно продавать. Если время ожидания ответа от ГИС МТ превышает 1,5 секунды, касса проводит офлайн-проверку.

Для этого в учетной системе продавца появится база кодов маркировки с информацией о принятых и заблокированных кодах, которая будет автоматически обновляться каждые два часа.

Важно понимать, что вне зависимости от варианта проверки, в случае, если код маркировки содержит один из случае запрета продажи, то такой товар продавать нельзя.

Обязательной офлайн-проверка станет в 2025 году. Поэтому, если в 2024 году продавец не получит ответа от системы маркировки при онлайн-проверке, он сможет продать товар как обычно.

Если у продавца нет возможности провести проверку более, чем в течение двух часов, например, произошел сбой в интернете, он должен зафиксировать в своей информационной системе факт отсутствия доступа. В течение 72 часов можно не проверять товар на кассе, но следует предпринять действия для разрешения проблемы.  

Если аварийная ситуация произошла в самом «Честном ЗНАКе», то в период ее действия и три дня со дня окончания участники оборота могут не проводить проверки. Если продавец получил оповещение об аварийной ситуации, проверку допустимости продажи рекомендуется отключить.

Ответственность за нарушения разрешительного  режима и правил работы с маркировкой

За непредставление сведений, нарушение порядка, сроков их представления в систему маркировки, неполноту данных участники оборота несут ответственность в соответствии со статьей 15.12.1 КоАП.

Важно: к обязанностям участника оборота также относится регистрация в информационной системе маркировки.

Суммы штрафов за нарушения составляют:

  • на должностных лиц — 1–10 тысяч рублей;

  • на юрлиц — 50–300 тысяч рублей.

Подробнее здесь.

Полезные сервисы для правильной работы магазина по новым требованиям:

  • Учет марок — комплексное решение для магазинов по работе с системой цифровой маркировки

  • Платформа ЭДО — доступный электронный документооборот и удобство работы с маркировкой 

  • Контроль нарушений — мониторинг ошибок по чекам, кодам маркировки, чтобы избежать штрафов по кассовым операциям 

Сервис «Учет марок» помогает контролировать корректность кодов маркировки и минимизировать риски нарушений. При получении партии товара в сервисе можно сверять фактические марки на продукции с переданными марками в электронной накладной (УПД). Также есть возможность принимать, списывать коды, запрашивать статус по каждому КМ в «Честном ЗНАКе».  

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