₽ Заказать рекламу
Платформа ОФД

ОФД и ФН на 36 месяцев. В чем разница, нюансы и как избежать убытков

Многие одновременно покупают тариф ОФД и фискальный накопитель (ФН) со сроком службы три года, однако не все знают об особенностях и ограничениях применения таких фискальных устройств. Рассмотрим их подробнее.
ОФД и ФН на 36 месяцев. В чем разница, нюансы и как избежать убытков
Иллюстрация: prostooleh/freepik

Всем ли подходит ОФД на 36 месяцев

Начнем с самого простого. Да, тариф ОФД (оператора фискальных данных) сроком 36 месяцев подходит всем без исключения.

Сервис оператора фискальных данных не предполагает каких-либо ограничений при работе с кассой.

Для его подключения нужно пройти стандартную процедуру регистрации и активации, или просто продлить его действие в личном кабинете. Например, через личный кабинет клиента «Платформа ОФД».

Специально для читателей статьи до конца июля 2024 года действует скидка 40% на тариф ОФД 3 года от крупнейшего оператора фискальных данных страны, компании «Платформа ОФД».

Для ее получения — наберите код 0840 при покупке или продлении тарифа ОФД в «Платформе ОФД».

Фискальный накопитель на 36 месяцев — кому подойдет

Фискальный накопитель (ФН) — устройство с модулем памяти, которое устанавливается в онлайн-ККТ для записи и хранения чеков и прочих фискальных документов, данные о которых шифруются и передаются оператору ФД.

Сегодня на рынке представлены два вида фискальных накопителей, которые отличаются друг от друга сроком действия: 15 и 36 месяцев.

ФН, рассчитанный на 15 месяцев работы, могут использовать ИП и юрлица, которые:

  • применяют ОСНО или совмещают ОСНО со спецрежимами;

  • выполняют функции платежных агентов и субагентов;

  • продают подакцизные товары (табак, алкоголь и т.п.);

  • реализуют товар с обязательной маркировкой;

  • ведут сезонную деятельность;

  • находятся в отдаленных местностях без устойчивой связи (в этом случае кассовый аппарат работает в автономном режиме и не передает фискальные данные оператору ФД).

ФН со сроком действия 36 месяцев применяют ИП и юрлица, которые:

  • оказывают услуги;

  • применяют спецрежимы УСН, ПСН, ЕСХН.

Раньше ФНС применяла штрафные санкции к бизнесу на ОСНО за использование ФН на 36 месяцев, а к работающим на спецрежимах — за ФН на 15 месяцев. В 2019 году налоговая служба отменила штрафы (письмо ФНС от 24.06.2019 № ЕД-4-20/12191@), но действует такое правило в случае дефицита соответствующих фискальных накопителей на рынке.

При этом остались ограничения на применение фискальных накопителей со сроком службы 36 месяцев в зависимости от сферы деятельности и особенностей работы компании или предпринимателя:

  • Компании и ИП на ОСНО могут применять ФН на 36 месяцев, но в этом случае, а также при торговле подакцизными товарами, срок его действия ограничен — 410 дней (около 14 месяцев).

  • Если ККТ работает в автономном режиме, не передавая данные в ОФД, срок работы устройства составляет 560 дней (немного более 18 месяцев).

Очевидно, что приобретать накопитель на 36 месяцев в этих случаях может быть не выгодно.

Производители фискальных накопителей могут устанавливать дополнительные ограничения по сроку их действия — сведения об этом должны содержаться в техпаспорте ФН.

По окончании срока действия фискального накопителя его следует заменить на новое устройство. Использовать ФН повторно нельзя.

Старый ФН не выбрасывают, а хранят не менее 5 лет после окончания эксплуатации (п. 2 ст. 5 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ).

Подробнее о сроках действия и применимости фискальных накопителей в таблице здесь.

Скидка 40% для самых практичных

«Платформа ОФД» дарит скидку 40% на тариф ОФД 36 месяцев, как при подключении новых кассовых аппаратов, так и при продлении ранее активных касс

Как купить или продлить ОФД на 36 месяцев

Оплата и продление подписки на ОФД происходит через личный кабинет клиента. Способы оплаты выбранного тарифа:

  • Первый способ — за счет средств на балансе личного кабинета, который можно пополнять по счету или банковской картой.

  • Второй способ — оплатой по ключу активации, который покупается у партнеров Платформы ОФД.

1. Как оплатить и активировать подписку ОФД на конкретную кассу:

  • Зайдите в раздел «Лицевой счет», далее «Оплата ККТ» и выберите кассу.

  • Отметьте ее галочкой и нажмите «Купить подписку».

  • Выберите тариф, отметьте, с какого баланса будут списаны денежные средства.

  • Купленная подписка отобразится на кассе в статусе «Не активирована». Далее два варианта действий:

    • отметьте кассу галочкой и нажмите кнопку «Активировать подписку», или

    • выбиваем первый чек — подписка активируется автоматически.

2. Как оплатить подписку по ключу активации:

  • Данный вид оплаты тоже настраивается в разделе «Лицевой счет» — «Оплата ККТ».

  • Через список найдите кассу, отметьте ее галочкой.

  • Далее в строке с кассой нажмите кнопку «Ключ активации», введите номер ключа активации и кликните «Активировать».

Подробнее о процессе оплаты подписки — в видео:

Как оплатить и продлить подписку ОФД? Оплата услуг ОФД

Напомним, что ключ активации — это специальный набор символов, в котором содержится информация о выбранном тарифном плане и сроке подключения к ОФД. Получить его вы можете у наших партнёров, которые работают во всех регионах России.

После оплаты подписки ваша касса начнет передавать фискальные документы через ОФД в налоговую службу.

«Платформа ОФД» дарит скидку 40% на тариф ОФД 36 месяцев — для самых практичных!

Как активировать промо-код на скидку по тарифу ОФД:

  • В разделе Личного кабинета «Лицевой счет» перейдите на «Оплату ККТ», нажмите «Купить тариф».

  • Код на скидку нужно активировать непосредственно при покупке тарифа на ОФД. Для этого просто введите его в окне покупки.

  • При корректном вводе кода цена тарифа изменится на процент скидки.

Скидка 40% для самых практичных

«Платформа ОФД» дарит скидку 40% на тариф ОФД 36 месяцев, как при подключении новых кассовых аппаратов, так и при продлении ранее активных касс

Реклама: ООО «ЭВОТОР ОФД», ИНН: 9715260691, erid: LjN8KZZEZ

Начать дискуссию

Наталия Лукина
Обучение для бухгалтеров

Консультации теперь выгодней с подпиской Клерк.Премиум. Чем дольше подписка, тем больше у вас консультаций

Грядет налоговая реформа. В связи с увеличившимся потоком вопросов по поправкам мы изменили сервис «Консультации». Теперь количество консультаций зависит от периода подписки «Клерк.Премиум». Кроме этого задать вопрос экспертам «Клерка» теперь можно только через раздел «Консультации», а не на форуме или в нашем телеграм-канале.

Консультации теперь выгодней с подпиской Клерк.Премиум. Чем дольше подписка, тем больше у вас консультаций
6

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Налог на имущество организаций

Как считают налог на имущество за ПВЗ маркетплейсов

Нежилые помещения, которые относятся к торговым объектам, вносят в региональный перечень имущества, облагаемого по кадастровой стоимости. Относятся ли к категории торговых объекты, в которых расположены пункты выдачи маркетплейсов? Такой вопрос задали Минфину.

Кадры

HR-тренды 2024 и их влияние на работу с кадрами

В периоды стремительных изменений важно держать руку на пульсе, отслеживать значимые тенденции и вовремя вносить в свою работу коррективы. Один из ключевых факторов, который сегодня на повестке дня у представителей российского бизнеса, — кадровый голод. Почему его нельзя игнорировать, что стоит предпринять уже сегодня, какие еще тренды наблюдаются в HR-сфере и причем тут цифровизация кадров — читайте в статье.

Иллюстрация: freepik/freepik

Календарь вебинаров

9
Лучшие спикеры, новый каждый день
Платформа ОФД

ОФД и ФН на 36 месяцев. В чем разница, нюансы и как избежать убытков

Многие одновременно покупают тариф ОФД и фискальный накопитель (ФН) со сроком службы три года, однако не все знают об особенностях и ограничениях применения таких фискальных устройств. Рассмотрим их подробнее.

ОФД и ФН на 36 месяцев. В чем разница, нюансы и как избежать убытков
Налоговые изменения 2025

🔥 Открываем продажу билетов на V Всероссийскую конференцию «Клерка»

Эксперты в области бухгалтерии, кадров и налогов поделятся ценной аналитикой и расскажут, как бухгалтерам работать с изменениями в законодательстве. Билеты разлетаются как горячие пирожки, успейте занять свободное место!

1
Наталья Горячая
Обзор налоговых новостей

Налоговая реформа-2025. Обзор поправок

На сайте Госдумы появился текст поправок ко второму чтению того самого масштабного законопроекта, направленного на совершенствование налоговой системы.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Онлайн-курсы

60
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
УСН

Госзаказчик не может снижать цену контракта для подрядчика на УСН

Если на торгах по закону № 44-ФЗ победила компания на УСН, то какая сумма в контракте указана, ту и получит исполнитель. Заказчик не имеет права уменьшать цену контракта на сумму НДС.

МойСклад
Маркировка товаров

Маркировка товаров в 2024: что нужно знать бизнесу

Можно сколько угодно сетовать на погоду, от этого она не изменится. Так и с маркировкой товаров. Нам с ней жить, а чтобы избежать штрафов за нарушение правил — собрали ответы на вопросы по всем ключевым процессам. Как понять, подлежит ли ваш товар обязательной маркировке, как заказать и нанести коды, правильно оформить документы при приемке, продать маркированный товар на кассе, куда и как об этом отчитываться.

Маркировка товаров в 2024: что нужно знать бизнесу
Субсидии для бизнеса

Организации ОПК получат субсидии на выпуск гражданской продукции

Размер финансирования льготных кредитов увеличили с 200 до 600 млн рублей.

Астрал
Электронные подписи

Рутокен Lite

В этой статье, ответим на самые популярные вопросы о Рутокен Lite и вы сможете принять взвешенное решение о его использовании для хранения своих данных.

Рутокен Lite
Налоговые изменения 2025

Ставки НДС 5% и 7% для бизнеса на УСН будут без заявления

При доходах свыше 60 до 250 млн рублей упрощенцы смогут применять ставку НДС 5% без права на вычет, при доходах от 250 до 450 млн рублей – ставку НДС 7%. Такие ставки – право, а не обязанность.

3
Воинский учет

Как выполнить снятие с воинского учета по возрасту

Рассказываем, как выполнить снятие с воинского учета по возрасту.

Как выполнить снятие с воинского учета по возрасту

Разборы законов

1 344
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Инвестиции

Центробанк создал для инвесторов базу с рейтингом компаний

Чтобы инвесторам было проще принимать решение о покупке активов компаний, ЦБ запустит репозиторий с рейтингами.

Людмила Решетникова
КоАП РФ

Как оплатить штрафы для бизнеса со скидкой 50 %. Часть 2

Когда и как бизнесу оплачивать штрафы в половинном размере.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Налоговые изменения 2025

Будет новый бланк уведомления для освобождения от НДС

Упрощенцы не будут сдавать уведомление об освобождении от НДС, как планировалось ранее. Но для компаний и ИП на ОСНО и ЕСХН в этом плане ничего не изменилось – они по-прежнему должны сдавать уведомление, если хотят освободиться от НДС.

1
Наталия Лукина
Интервью

Налоговые изменения коснутся большинства из нас. Интервью с Эльвирой Митюковой

Про предстоящие изменения в Налоговом законодательстве и про то, как к ним подготовиться, рассказала Эльвира Митюкова — популярный спикер по бухгалтерскому и налоговому учету, управляющий партнер аудиторской компании ООО «Академия успешного бизнеса», спикер V всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».

Налоговые изменения коснутся большинства из нас. Интервью с Эльвирой Митюковой
2
Счета-фактуры

Минфин: авансовый счет-фактуру можно выставлять только на незакрытые на конец месяца авансы

При оказании услуг в течение 5 дней после получения предоплаты надо выставить счет-фактуру. Но если идет непрерывное долгосрочное оказание услуг в адрес одного и того же покупателя, можно упростить этот процесс.

1
НДФЛ

Чтобы не платить НДФЛ с продажи старой квартиры, не обязательно выделять доли в новой

При соблюдении ряда условий доход от продажи жилья при любом сроке владения не облагается НДФЛ для семей с двумя и более детьми.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
НДФЛ

Минфин уточнил, когда именно компенсация за вынужденный прогул облагается НДФЛ

Компенсационные выплаты, связанные с увольнением (кроме компенсации отпуска), не облагаются НДФЛ. Но компенсация за вынужденный прогул к числу необлагаемых выплат не относится.

Интересные материалы

Налоговые изменения 2025

Когда при УСН не будет НДС: поправки в НК-2025 ко второму чтению

Бизнесу на УСН не придется сдавать уведомление на освобождение от НДС, если доход за прошлый год составил менее 60 млн рублей. Право работать без НДС сохраняется, пока доход за текущий год не превысит 60 млн рублей.

2