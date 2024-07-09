ОФД и ФН на 36 месяцев. В чем разница, нюансы и как избежать убытков

Многие одновременно покупают тариф ОФД и фискальный накопитель (ФН) со сроком службы три года, однако не все знают об особенностях и ограничениях применения таких фискальных устройств. Рассмотрим их подробнее.

Всем ли подходит ОФД на 36 месяцев

Начнем с самого простого. Да, тариф ОФД (оператора фискальных данных) сроком 36 месяцев подходит всем без исключения.

Сервис оператора фискальных данных не предполагает каких-либо ограничений при работе с кассой.

Для его подключения нужно пройти стандартную процедуру регистрации и активации, или просто продлить его действие в личном кабинете. Например, через личный кабинет клиента «Платформа ОФД».

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Фискальный накопитель на 36 месяцев — кому подойдет

Фискальный накопитель (ФН) — устройство с модулем памяти, которое устанавливается в онлайн-ККТ для записи и хранения чеков и прочих фискальных документов, данные о которых шифруются и передаются оператору ФД.

Сегодня на рынке представлены два вида фискальных накопителей, которые отличаются друг от друга сроком действия: 15 и 36 месяцев.

ФН, рассчитанный на 15 месяцев работы, могут использовать ИП и юрлица, которые:

применяют ОСНО или совмещают ОСНО со спецрежимами;

выполняют функции платежных агентов и субагентов;

продают подакцизные товары (табак, алкоголь и т.п.);

реализуют товар с обязательной маркировкой;

ведут сезонную деятельность;

находятся в отдаленных местностях без устойчивой связи (в этом случае кассовый аппарат работает в автономном режиме и не передает фискальные данные оператору ФД).

ФН со сроком действия 36 месяцев применяют ИП и юрлица, которые:

оказывают услуги;

применяют спецрежимы УСН, ПСН, ЕСХН.

Раньше ФНС применяла штрафные санкции к бизнесу на ОСНО за использование ФН на 36 месяцев, а к работающим на спецрежимах — за ФН на 15 месяцев. В 2019 году налоговая служба отменила штрафы (письмо ФНС от 24.06.2019 № ЕД-4-20/12191@), но действует такое правило в случае дефицита соответствующих фискальных накопителей на рынке.

При этом остались ограничения на применение фискальных накопителей со сроком службы 36 месяцев в зависимости от сферы деятельности и особенностей работы компании или предпринимателя:

Компании и ИП на ОСНО могут применять ФН на 36 месяцев, но в этом случае, а также при торговле подакцизными товарами, срок его действия ограничен — 410 дней (около 14 месяцев).

Если ККТ работает в автономном режиме, не передавая данные в ОФД, срок работы устройства составляет 560 дней (немного более 18 месяцев).

Очевидно, что приобретать накопитель на 36 месяцев в этих случаях может быть не выгодно.

Производители фискальных накопителей могут устанавливать дополнительные ограничения по сроку их действия — сведения об этом должны содержаться в техпаспорте ФН.

По окончании срока действия фискального накопителя его следует заменить на новое устройство. Использовать ФН повторно нельзя.

Старый ФН не выбрасывают, а хранят не менее 5 лет после окончания эксплуатации (п. 2 ст. 5 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ).

Подробнее о сроках действия и применимости фискальных накопителей в таблице здесь.

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Как купить или продлить ОФД на 36 месяцев

Оплата и продление подписки на ОФД происходит через личный кабинет клиента. Способы оплаты выбранного тарифа:

Первый способ — за счет средств на балансе личного кабинета, который можно пополнять по счету или банковской картой.

Второй способ — оплатой по ключу активации, который покупается у партнеров Платформы ОФД.

1. Как оплатить и активировать подписку ОФД на конкретную кассу:

Зайдите в раздел «Лицевой счет», далее «Оплата ККТ» и выберите кассу.

Отметьте ее галочкой и нажмите «Купить подписку».

Выберите тариф, отметьте, с какого баланса будут списаны денежные средства.

Купленная подписка отобразится на кассе в статусе «Не активирована». Далее два варианта действий: отметьте кассу галочкой и нажмите кнопку «Активировать подписку», или выбиваем первый чек — подписка активируется автоматически.



2. Как оплатить подписку по ключу активации:

Данный вид оплаты тоже настраивается в разделе «Лицевой счет» — «Оплата ККТ».

Через список найдите кассу, отметьте ее галочкой.

Далее в строке с кассой нажмите кнопку «Ключ активации», введите номер ключа активации и кликните «Активировать».

Подробнее о процессе оплаты подписки — в видео:

Напомним, что ключ активации — это специальный набор символов, в котором содержится информация о выбранном тарифном плане и сроке подключения к ОФД. Получить его вы можете у наших партнёров, которые работают во всех регионах России.

После оплаты подписки ваша касса начнет передавать фискальные документы через ОФД в налоговую службу.

«Платформа ОФД» дарит скидку 40% на тариф ОФД 36 месяцев — для самых практичных!

Как активировать промо-код на скидку по тарифу ОФД:

В разделе Личного кабинета «Лицевой счет» перейдите на «Оплату ККТ», нажмите «Купить тариф».

Код на скидку нужно активировать непосредственно при покупке тарифа на ОФД. Для этого просто введите его в окне покупки.

При корректном вводе кода цена тарифа изменится на процент скидки.

Скидка 40% для самых практичных «Платформа ОФД» дарит скидку 40% на тариф ОФД 36 месяцев, как при подключении новых кассовых аппаратов, так и при продлении ранее активных касс Активировать

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