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ЭДО

Машиночитаемая доверенность: что это и как работает

Если представитель организации или предприниматель подписывает электронные документы своей КЭП, ему необходимо подтвердить полномочия машиночитаемой доверенностью (МЧД). Рассказываем, как регламентируется применение МЧД, кто может ее применять, какие сроки внедрения предусмотрены.
Машиночитаемая доверенность: что это и как работает
Иллюстрация: cottonbro studio/pexels

Нормативное регулирование МЧД

Основные нормативные акты, которыми регулируется применение машиночитаемых доверенностей:

Что такое машиночитаемая доверенность (МЧД)

МЧД — электронный документ в виде XML-файла, оформляемый доверителем (ИП или компанией) на сотрудника, или другое физлицо, которое будет в системе ЭДО от его имени:

  • совершать определенные действия — сдавать отчетность, заключать договоры с контрагентами и т.п.;

  • подписывать первичные документы, приказы, распоряжения, отчетность в контролирующие органы и т.д.

Формат МЧД

В отличие от привычной бумажной доверенности, МЧД имеет установленный электронный формат, в котором она оформляется и хранится. Действующие форматы размещены на портале Госуслуг.

Для создания машиночитаемой доверенности с широким спектром полномочий разработан единый формат 003.

На сотрудника оформляется одна МЧД, на основании которой он вправе взаимодействовать и подписывать документы не только с контрагентами, но и с государственными органами и информационными системами, поддерживающими формат 003.

Какие возможности реализованы в едином формате 003:

  • Можно прописывать полномочия как в свободной форме (своими словами, используя собственные формулировки), так и с использованием кодов полномочий из специального классификатора. 

  • Максимальное количество символов для полномочий, указываемых в свободной форме — 10 тысяч знаков.

  • Поддерживаются все сценарии передоверия полномочий третьему лицу согласно Гражданскому кодексу. МЧД с полномочиями в свободной форме можно передоверить через нотариуса.

  • Возможность загружать и хранить МЧД в распределенном реестре ФНС.

Пока не все ведомства применяют единый формат МЧД.  Многие работают исключительно со своим форматом, или  совмещают формат 003 с собственным.

Например, свой формат МЧД есть у системы маркировки «Честный знак» — такую доверенность можно выпустить в личном кабинете системы, но и применять такой документ можно исключительно для «Честного знака». Причем, полномочия определяются в такой МЧД автоматически и ограничиваются в зависимости от роли пользователя в системе. 

Наряду с этим, «Честный знак» реализовал и возможность более удобной работы с доверенностями в едином формате 003, созданными при помощи сторонних сервисов. В такой доверенности можно указать сразу несколько кодов полномочий, чтобы использовать ее для передачи сведений не только в систему маркировки, но и, например, в ЕГАИС.

Росстат — еще один пример реализации формата 003 госорганом. Ведомство присоединилось к обмену МЧД через  блокчейн-хранилище ФНС, что позволяет сдавать статистическую отчетность, используя доверенности, созданные в сервисе ФНС. Росстат самостоятельно проверяет в реестре наличие МЧД в формате 003, оформленной на конкретное лицо, сдающее отчетность от имени компании или ИП. При отсутствии такой доверенности отчеты не примут.

Для выпуска, отзыва и получения сведений о машиночитаемых доверенностях подключите сервис «Платформа МЧД». Это доступ для неограниченного числа пользователей, поддержка единого формата для компаний и госорганов (версия 003), регистрация МЧД в распределенном реестре ФНС.

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Как подписывать МЧД

Выданная доверенность должна быть подписана УКЭП (усиленной квалифицированной электронной подписью) руководителя юрлица или ИП.

Самим ИП и руководителям компаний МЧД не нужна — они применяют УКЭП, выпущенную Удостоверяющим центром ФНС. Такая подпись содержит информацию об их праве действовать без доверенности (п. 1 ст. 17.2, п. 1 ст. 17.3 закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ).

Преимущества МЧД

Один из главных плюсов машиночитаемой доверенности — удобство использования.

Передача сведений об МЧД в составе документа и автоматическая проверка доверенности существенно упрощает процессы электронного документооборота, уменьшает число ошибок при заключении договоров, соглашений и оформлении других документов.

При использовании единого формата 003, поддерживаемого контрагентами, госорганами в рамках одной доверенности сотрудник может получить сразу несколько разных полномочий.

Безопасность применения — еще одно из преимуществ МЧД. Все данные хранятся в электронном формате, а при обмене используются специальные алгоритмы шифрования. Это гарантирует конфиденциальность при передаче информации и ее защиту.

Платформа МЧД

Cервис для выпуска, отзыва и получения сведений о машиночитаемой доверенности

Сроки внедрения МЧД

Срок перехода на электронные доверенности продлевался уже не раз. Прежняя отсрочка действовала до 1 сентября 2023 года, но затем внедрение МЧД решили продлить еще на год — до 1 сентября 2024 года

Таким образом, большинству пользователей МЧД необходимо успеть обновить или выпустить ее уже до осени!

Машиночитаемая доверенность применяется вместе с КЭП (квалифицированной электронной подписью) доверенного лица.

Работникам компаний с 1 сентября 2023 года удостоверяющие центры перестали выдавать так называемые «сертификаты сотрудника» — это КЭП с привязкой к организации, в которой трудится представитель, содержащие сведения о физлице и его работодателе-доверителе.

Теперь сертификат электронной подписи сотрудникам нужно получать как физлицам на свое имя. При наличии МЧД подписывать такой КЭП можно и рабочие электронные документы.

Есть исключение для тех доверенных лиц, которые получили «сертификат сотрудника» до 31 августа 2023 года. Такая подпись применяется без оформления МЧД до 31 августа 2024 года или до истечения срока действия сертификата, если он наступает раньше (п. 2.7 ст. 3 закона от 27.12.2019 № 476). Новая КЭП физлица, полученная сотрудником после этого, должна применяться только с машиночитаемой доверенностью.

Создавайте машиночитаемые доверенности и отслеживайте их статус с помощью «Платформы МЧД». Сервис позволяет вести поиск и просматривать сведения о МЧД, выпущенных пользователями распределенного реестра ФНС.

Содержание и оформление МЧД

МЧД должна содержать (п. 2 Единых требований из приказа Минцифры от 18.08.2021 № 857):

  • наименование и номер;

  • дату совершения доверенности;

  • срок ее действия;

  • информацию о доверителе (для юрлица — наименование, ИНН, КПП, ОГРН, ФИО и СНИЛС руководителя компании, для ИП — ФИО, ИНН, СНИЛС, ОГРНИП);

  • данные представителя (ФИО, дата рождения, паспортные данные, СНИЛС, ИНН);

  • перечень полномочий, которыми наделяется представитель (если используется классификатор полномочий, указываются  их идентификаторы);

  • сведения об информационной системе, в которой фиксируются сведения о досрочном прекращении МЧД, например, система оператора ЭДО;

  • УКЭП, которой доверитель подписал доверенность;

  • возможность передоверия (ст. 187 ГК, ст. 17.2, ст. 17.3 закона №63-ФЗ).

После заполнения формы доверенности:

  1. Руководитель юрлица (или ИП) подписывает ее своей УКЭП.

  2. МЧД отправляется в систему, где сотрудник будет от имени компании (ИП) подписывать документы, сдавать отчетность и т.п.

  3. Сотрудник вправе подписывать своей ЭП документы от имени компании (ИП), указывая уникальный номер МЧД или прикрепляя ее файл.

Хранится доверенность в распределенном реестре ФНС, в инфосистемах госорганов, операторов ЭДО, удостоверяющих центров или в инфосистеме доверителя.

Отзыв МЧД

Представитель в случае увольнения или по иным причинам может утратить право подписи от имени доверителя, и тогда выданную ему машиночитаемую доверенность нужно отозвать.

Для этого в информационную систему, где хранится МЧД, подается соответствующее электронное заявление в формате, установленном оператором этой системы.

Заявление проверяется, регистрируется в реестре, после чего статус МЧД изменится на «отозвана».

Интегрируя работу с доверенностями в ваше решение с API «Платформа МЧД», вы сможете:

  • Создавать МЧД для бизнеса и работы с госорганами в форматах, установленных ФНС.

  • Подписывать созданную доверенность в сервисе «Платформа МЧД» для регистрации в распределенном реестре.

  • Отзывать МЧД до истечения срока действия.

  • Хранить черновики и выпущенные машиночитаемые доверенности.

  • Проверять статус и получать сведения по МЧД.

Платформа МЧД — электронная подпись сотрудника. Выпуск, отзыв и получения сведений о машиночитаемой доверенности.

Платформа МЧД

Cервис для выпуска, отзыва и получения сведений о машиночитаемой доверенности

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