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Отчетность в СФР

ЕФС-1 с Разделом 2 за первое полугодие 2024: как сдать отчет

Отчетность по «травматизму» подается в составе единой формы ЕФС-1. Рассказываем, как сдать отчет за полугодие 2024 года.
ЕФС-1 с Разделом 2 за первое полугодие 2024: как сдать отчет
Иллюстрация: freepik/freepik

ЕФС-1 — что это за форма

Форма ЕФС-1 включает сразу несколько отчетов, которые подают в СФР:

  • Раздел 1 включает сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, зарплате, допвзносах на накопительную пенсию сотрудников.

  • Раздел 2 включает сведения о начисленных взносах на соцстрахование от несчастных производственных случаев и профзаболеваний («травматизм»).

Титульный лист обязателен к заполнению при подаче любого из отчетов.

Для отчета по «травматизму» нужно заполнить Раздел 2 формы ЕФС-1. Он применяется взамен действовавшей до 2023 года формы 4-ФСС.

В 2024 году актуален бланк ЕФС-1, который утвержден приказом СФР от 17.11.2023 № 2281 (включая порядок его заполнения).

Кто должен подавать Раздел 2 ЕФС-1

Раздел 2 обязателен для всех ИП и компаний, у которых есть наемные работники по трудовым и гражданско-правовым договорам (ГПД), подлежащие страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний («травматизм»).

Исключение — страхователи на АУСН, им отчитываться по «травматизму» не нужно (п. 1.6 ст. 24 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ).

Что будет, если не подать Раздел 2 ЕФС-1 до 25 июля

Срок сдачи отчета по «травматизму» — 25 число месяца после отчетного периода (квартал, полугодие, 9 месяцев, год). Если последний день срока совпадает с выходным (нерабочим праздником), он переносится на ближайшую следующую за ним рабочую дату.

За полугодие 2024 года форму по «травматизму» нужно представить не позже 25 июля 2024 года.

Нарушение этого срока грозит штрафом: за каждый месяц просрочки (полный или неполный) — 5% от суммы взносов к уплате за три последних месяца, но не больше 30% от этой суммы и не меньше 1000 руб. (ст. 26.30 закона № 125-ФЗ).

Как подать Раздел 2 формы ЕФС-1

Отчет подается в территориальное отделение СФР по месту нахождения компании / месту жительства ИП.

Если численность застрахованных лиц в течение полугодия более 10 человек (включая работавших по ГПД, за которых начислялись взносы), отчитывайтесь электронно, подписав отчет УКЭП (формат электронных сведений утвержден Приказом СФР от 23.11.2023 № 2315).

При меньшей численности можно отчитаться в электронном или бумажном формате (п. 14 Порядка заполнения).

Подается Раздел 2 в составе ЕФС-1 вместе с другими отчетами или отдельно от них.

В состав отчета обязательно включите:

  • Титульный лист — единый для всех отчетов в составе ЕФС-1.

  • Подраздел 2.1 (расчет взносов на «травматизм»).

  • Подраздел 2.3 (данные на 01.01.2024 г. о СОУТ и обязательных медосмотрах).

При необходимости заполните:

  • Подраздел 2.1.1 — нужен при наличии самостоятельных квалификационных единиц, при исчислении взносов по нескольким основаниям, а также заполняется госучреждениями.

  • Подраздел 2.2 — если временно направляли своих сотрудников на работу к другому работодателю (п. 2.1 ст. 22 закона № 125-ФЗ).

Если начислений застрахованным лицам в течение полугодия не было, отчет по «травматизму» сдавайте с нулевыми показателями.

Удобно и быстро подать сведения можно в электронном виде с помощью «Платформы Госотчет» — сервиса для сдачи отчетности в госорганы:

  • Сервис содержит актуальные формы для формирования отчетности без использования сторонних бухгалтерских программ.

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