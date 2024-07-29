Как работает госконтроль по данным касс и ОФД без плановых проверок

В конце июня Правительство опубликовало ежегодный сводный доклад о государственном контроле (надзоре) за 2023 год, который проводили согласно требованиям закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ. В период действия моратория на проверки бизнеса контролирующие органы переходят к риск-ориентированной модели, уделяя основное внимание профилактике нарушений.

Рассказываем, как работает госконтроль в сфере применения контрольно-кассовой техники и операторов фискальных данных.

Госконтроль за применением ККТ

Контроль за применением онлайн-касс и полнотой учета выручки – одно из самых массовых направлений госконтроля: из общего числа всех проверок бизнеса, проведенных в 2023 году, они занимают третье место — после пожарного и санитарно-эпидемиологического.

Осуществляют проверки ККТ инспекторы ФНС (ст. 7 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). В официальные графики такие проверки не включают, заранее о них не уведомляют — это контрольные мероприятия, которые проводят внепланово.

В части госконтроля за применением ККТ разработаны отдельные правила, утвержденные постановлением Правительства от 28.02.2022 № 272, которые во время действующего сейчас моратория применяются с ограничениями (пп. «а» п. 3 постановления Правительства от 10.03.2022 № 336).

Только при наличии решения руководителя ФНС (его заместителя) и согласования с прокуратурой, налоговики могут проводить внеплановые проверки ККТ:

которые требуют взаимодействия с налогоплательщиком;

при истечении срока исполнения предписания с датой выдачи не ранее 01.03.2021 г.,

если выявлен хоть один индикатор риска нарушения обязательных требований.

Решение руководства ФНС и согласование с прокуратурой не требуются:

Для проведения выездного обследования и наблюдения за соблюдением обязательных требований, так как это мероприятия, которые проводят без взаимодействия с налогоплательщиком.

Для контрольной закупки — при выявлении нарушения в ходе выездного обследования.

Для профилактических мероприятий.

Сервис «Контроль нарушений» позволяет отслеживать статусы чека и состояние регистрации кассы в режиме реального времени. Методология проверки касс и чеков полностью соответствует требованиям ФНС.

Риск-ориентированный подход при проверках ККТ

Президент России в своем ежегодном послании Федеральному собранию предложил с начала 2025 года отказаться от моратория на проверки бизнеса. При этом должен произойти переход от ныне действующих временных ограничений контрольно-надзорной деятельности к риск-ориентированному подходу.

Риск-ориентированный подход — это метод организации госконтроля, при котором интенсивность проверочных мероприятий определяется тем, к какой категории риска (по закону № 248-ФЗ) относится деятельность компании или ИП.

В зависимости от тяжести возможного причинения вреда в общем случае выделяют шесть категорий риска:

Чрезвычайно высокий. Высокий. Значительный. Средний. Умеренный. Низкий.

В рамках риск-ориентированности, если деятельность налогоплательщика не относится к чрезвычайно высокой и высокой категориям риска, в отношении его преимущественно должны проводится профилактические мероприятия.

Для оценки степени риска органы госконтроля разрабатывают специальные индикаторы риска нарушения обязательных требований. Такие индикаторы применяют и при госконтроле за применением ККТ — их всего три (приказ Минфина от 06.06.2023 № 88н):

1. У налогоплательщика есть зарегистрированная онлайн-касса, но фискальные данные по ней налоговики не получают в течение 60 дней.

Отсутствие эксплуатации зарегистрированной ККТ по объективным причинам — не нарушение, но может привлечь внимание налоговиков.

2. В 30-дневном периоде минимум 30% от всех чеков с признаком «Приход» составляют чеки с признаком «Возврат прихода» (исключение — ломбарды).

Здесь часто имеет место умысел пользователя кассы — чек выдается как бы «покупателю», а при «возврате» из кассы изымается и часть выручки.

3. В течение 30 дней доля чеков коррекции (БСО коррекции) составила 30% и более от общего числа фискальных документов.

Такая ситуация нередко возникает, когда пользователь не исправляет ошибки в чеках своевременно, а накопив их, пытается внести исправления одним месяцем.

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Мероприятия по профилактике нарушений пользователями ККТ

Приведем немного статистики. В Докладе о госконтроле за 2023 год отмечен рост количества проведенных профилактических мероприятий по надзору за применением ККТ:

Число объявленных налогоплательщикам предостережений выросло почти в пять раз — с 23,4 тыс. до 115,8 тыс.

Количество профилактических визитов увеличилось в 10 раз — с 6,3 тыс. до 65,6 тыс.

При этом контрольная закупка остается самым часто проводимым мероприятием контроля — ее применяли 13,86 тыс. раз.

По мнению контролеров, именно профилактические мероприятия, когда бизнес не штрафуют, а помогают ему предупредить нарушения, должны снизить количество проверок, уменьшив нагрузку для добросовестных компаний и предпринимателей.

Профилактические мероприятия госконтроля за применением ККТ включают (п.п. 11-16 постановления № 272):

Информирование. Это размещение сведений о правилах применения ККТ и иной информации на официальном сайте ФНС, в СМИ и через «Кабинет ККТ».

Обобщение правоприменительной практики. На основании принятых судебных решений ФНС ежегодно готовит обзоры по вопросам применения ККТ и размещает их на своем сайте.

Объявление предостережения. Применяется при наличии у налоговиков сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований по ККТ, и при отсутствии подтвержденных данных о причинении таким нарушением ущерба. Предостережение содержит указание на конкретные обязательные требования, сведения о том, какие конкретно действия / бездействие пользователя ККТ могут привести к нарушениям, и предложение принять меры для соблюдения требований. На предостережение можно подать возражение в течение 15 календарных дней после его получения.

Консультирование. Проводится по телефону, на личном приеме или в процессе проведения других контрольно-надзорных мероприятий. Налогоплательщик задает вопросы инспектору, который дает по ним соответствующие разъяснения. При большом количестве однотипных вопросов (более 10) налоговый орган размещает письменный ответ на них на своем сайте.

Профилактический визит. Инспектор проводит профилактическую беседу о правилах применения ККТ и требованиях к пользователям, посетив налогоплательщика по месту его деятельности, либо по видеоконференцсвязи. Обязательный профилактический визит проводится в отношении ИП и компаний, приступающих к деятельности с применением ККТ. Уведомление о предстоящем визите направляется за пять рабочих дней, при этом налогоплательщик вправе отказаться от него за три рабочих дня. Цель визита — донести требования закона до налогоплательщика, проинформировать его о способах их соблюдения, а также о контрольных мероприятиях, проводимых налоговиками в отношении пользователей онлайн-касс. Это должно стать дополнительным стимулом к соблюдению правил применения ККТ и предотвратить возможные нарушения со стороны контролируемых ИП и компаний. Если же в ходе визита инспектор обнаружит наличие угрозы нарушений, информацию об этом он немедленно направляет в ИФНС для принятия решения о проверке.

Госконтроль за применением ККТ: что может измениться

По результатам 2023 года ФНС сделала определенные выводы и внесла ряд предложений по совершенствованию нынешнего порядка проведения контрольно-надзорных мероприятий. Предлагается:

Добавить возможность проведения опроса и получения письменных объяснений при контрольной закупке (п. 3 ст. 67 закона № 248-ФЗ).

Разрешить проведение внеплановой контрольной закупки без согласования с прокуратурой (в п. 11 ст. 67, п. 7 ст. 75 закона № 248-ФЗ).

Исключить необходимость формирования акта проверки по результатам проведения контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом (п. 2 статьи 88 закона № 248-ФЗ).

Добавить возможность проведения документарной проверки после контрольной закупки (в ст. 72 закона № 248-ФЗ), в том числе, проведенной в рамках выездного обследования (при обнаружении нарушений); а также установить возможность проведения внеплановой документарной проверки без согласования с прокуратурой.

Установить возможность непроведения предварительных профилактических мероприятий перед инициированием документарных проверок.

Изменить подход принятия решений о проведении контрольно-надзорных мероприятий за прямые нарушения — такие процедуры должны быть проще, чем процедуры их инициирования при срабатывании индикаторов риска.

В части ответственности за нарушения при применении ККТ налоговое ведомство предложило:

Увеличить суммы административных штрафов за нарушение законодательства о ККТ.

Ввести административное наказание в виде предупреждения за впервые совершенное нарушение в части неприменения ККТ (п. 2 ст. 14.5 КоАП).

Внести изменения в КоАП в части исключения снижения границ сумм назначаемого штрафа на 50 % для субъектов МСП.

Исключить освобождение компании от ответственности, если ее должностное лицо привлечено к ответственности за данное нарушение.

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