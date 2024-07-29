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Платформа ОФД
Проверки ККТ

Как работает госконтроль по данным касс и ОФД без плановых проверок

В конце июня Правительство опубликовало ежегодный сводный доклад о государственном контроле (надзоре) за 2023 год, который проводили согласно требованиям закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ. В период действия моратория на проверки бизнеса контролирующие органы переходят к риск-ориентированной модели, уделяя основное внимание профилактике нарушений. 
Как работает госконтроль по данным касс и ОФД без плановых проверок
Иллюстрация: freepik/freepik

Рассказываем, как работает госконтроль в сфере применения контрольно-кассовой техники и операторов фискальных данных.

Госконтроль за применением ККТ

Контроль за применением онлайн-касс и полнотой учета выручки – одно из самых массовых направлений госконтроля: из общего числа всех проверок бизнеса, проведенных в 2023 году, они занимают третье место — после пожарного и санитарно-эпидемиологического.

Осуществляют проверки ККТ инспекторы ФНС (ст. 7 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). В официальные графики такие проверки не включают, заранее о них не уведомляют — это контрольные мероприятия, которые проводят внепланово.

В части госконтроля за применением ККТ разработаны отдельные правила, утвержденные постановлением Правительства от 28.02.2022 № 272, которые во время действующего сейчас моратория применяются с ограничениями (пп. «а» п. 3 постановления Правительства от 10.03.2022 № 336).

Только при наличии решения руководителя ФНС (его заместителя) и согласования с прокуратурой, налоговики могут проводить внеплановые проверки ККТ:

  • которые требуют взаимодействия с налогоплательщиком;

  • при истечении срока исполнения предписания с датой выдачи не ранее 01.03.2021 г.,

  • если выявлен хоть один индикатор риска нарушения обязательных требований.

Решение руководства ФНС и согласование с прокуратурой не требуются:

  • Для проведения выездного обследования и наблюдения за соблюдением обязательных требований, так как это мероприятия, которые проводят без взаимодействия с налогоплательщиком.

  • Для контрольной закупки — при выявлении нарушения в ходе выездного обследования.

  • Для профилактических мероприятий.

Сервис «Контроль нарушений» позволяет отслеживать статусы чека и состояние регистрации кассы в режиме реального времени. Методология проверки касс и чеков полностью соответствует требованиям ФНС.

Риск-ориентированный подход при проверках ККТ

Президент России в своем ежегодном послании Федеральному собранию предложил с начала 2025 года отказаться от моратория на проверки бизнеса. При этом должен произойти переход от ныне действующих временных ограничений контрольно-надзорной деятельности к риск-ориентированному подходу.   

Риск-ориентированный подход — это метод организации госконтроля, при котором интенсивность проверочных мероприятий определяется тем, к какой категории риска (по закону № 248-ФЗ) относится деятельность компании или ИП.

В зависимости от тяжести возможного причинения вреда в общем случае выделяют шесть категорий риска:

  1. Чрезвычайно высокий.

  2. Высокий.

  3. Значительный.

  4. Средний.

  5. Умеренный.

  6. Низкий.

В рамках риск-ориентированности, если деятельность налогоплательщика не относится к чрезвычайно высокой и высокой категориям риска, в отношении его преимущественно должны проводится профилактические мероприятия.

Для оценки степени риска органы госконтроля разрабатывают специальные индикаторы риска нарушения обязательных требований. Такие индикаторы применяют и при госконтроле за применением ККТ — их всего три (приказ Минфина от 06.06.2023 № 88н):

1. У налогоплательщика есть зарегистрированная онлайн-касса, но фискальные данные по ней налоговики не получают в течение 60 дней.

Отсутствие эксплуатации зарегистрированной ККТ по объективным причинам — не нарушение, но может привлечь внимание налоговиков.

2. В 30-дневном периоде минимум 30% от всех чеков с признаком «Приход» составляют чеки с признаком «Возврат прихода» (исключение — ломбарды). 

Здесь часто имеет место умысел пользователя кассы — чек выдается как бы «покупателю», а при «возврате» из кассы изымается и часть выручки.

3. В течение 30 дней доля чеков коррекции (БСО коррекции) составила 30% и более от общего числа фискальных документов. 

Такая ситуация нередко возникает, когда пользователь не исправляет ошибки в чеках своевременно, а накопив их, пытается внести исправления одним месяцем.

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Мероприятия по профилактике нарушений пользователями ККТ

Приведем немного статистики. В Докладе о госконтроле за 2023 год отмечен рост количества проведенных профилактических мероприятий по надзору за применением ККТ:

  • Число объявленных налогоплательщикам предостережений выросло почти в пять раз — с 23,4 тыс. до 115,8 тыс.

  • Количество профилактических визитов увеличилось в 10 раз — с 6,3 тыс. до 65,6 тыс.

При этом контрольная закупка остается самым часто проводимым мероприятием контроля — ее применяли 13,86 тыс. раз.

По мнению контролеров, именно профилактические мероприятия, когда бизнес не штрафуют, а помогают ему предупредить нарушения,  должны снизить количество проверок, уменьшив нагрузку для добросовестных компаний и предпринимателей.

Профилактические мероприятия госконтроля за применением ККТ включают (п.п. 11-16 постановления № 272):

  • Информирование. Это размещение сведений о правилах применения ККТ и иной информации на официальном сайте ФНС, в СМИ и через «Кабинет ККТ».

  • Обобщение правоприменительной практики. На основании принятых судебных решений ФНС ежегодно готовит обзоры по вопросам применения ККТ и размещает их на своем сайте.

  • Объявление предостережения. Применяется при наличии у налоговиков сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований по ККТ, и при отсутствии подтвержденных данных о причинении таким нарушением ущерба. Предостережение содержит указание на конкретные обязательные требования, сведения о том, какие конкретно действия / бездействие пользователя ККТ могут привести к нарушениям, и предложение принять меры для соблюдения требований.  На предостережение можно подать возражение в течение 15 календарных дней после его получения.

  • Консультирование. Проводится по телефону, на личном приеме или в процессе проведения других контрольно-надзорных мероприятий. Налогоплательщик задает вопросы инспектору, который дает по ним соответствующие разъяснения. При большом количестве однотипных вопросов (более 10) налоговый орган размещает письменный ответ на них на своем сайте.

  • Профилактический визит. Инспектор проводит профилактическую беседу о правилах применения ККТ и требованиях к пользователям, посетив налогоплательщика по месту его деятельности, либо по видеоконференцсвязи. Обязательный профилактический визит проводится в отношении ИП и компаний, приступающих к деятельности с применением ККТ. Уведомление о предстоящем визите направляется за пять рабочих дней, при этом налогоплательщик вправе отказаться от него за три рабочих дня. Цель визита — донести требования закона до налогоплательщика, проинформировать его о способах их соблюдения, а также о контрольных мероприятиях, проводимых налоговиками в отношении пользователей онлайн-касс. Это должно стать дополнительным стимулом к соблюдению правил применения ККТ и предотвратить возможные нарушения со стороны контролируемых ИП и компаний. Если же в ходе визита инспектор обнаружит наличие угрозы нарушений, информацию об этом он немедленно направляет в ИФНС для принятия решения о проверке.

Госконтроль за применением ККТ: что может измениться

По результатам 2023 года ФНС сделала определенные выводы и внесла ряд предложений по совершенствованию нынешнего порядка проведения контрольно-надзорных мероприятий. Предлагается: 

  • Добавить возможность проведения опроса и получения письменных объяснений при контрольной закупке (п. 3 ст. 67 закона № 248-ФЗ). 

  • Разрешить проведение внеплановой контрольной закупки без согласования с прокуратурой (в п. 11 ст. 67, п. 7 ст. 75 закона № 248-ФЗ).

  • Исключить необходимость формирования акта проверки по результатам проведения контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом (п. 2 статьи 88 закона № 248-ФЗ). 

  • Добавить возможность проведения документарной проверки после контрольной закупки (в ст. 72 закона № 248-ФЗ), в том числе, проведенной в рамках выездного обследования (при обнаружении нарушений); а также установить возможность проведения внеплановой документарной проверки без согласования с прокуратурой.

  • Установить возможность непроведения предварительных профилактических мероприятий перед инициированием документарных проверок.

  • Изменить подход принятия решений о проведении контрольно-надзорных мероприятий за прямые нарушения — такие процедуры должны быть проще, чем процедуры их инициирования при срабатывании индикаторов риска. 

В части ответственности за нарушения при применении ККТ налоговое ведомство предложило: 

  • Увеличить суммы административных штрафов за нарушение законодательства о ККТ.

  • Ввести административное наказание в виде предупреждения за впервые совершенное нарушение в части неприменения ККТ (п. 2 ст. 14.5 КоАП). 

  • Внести изменения в КоАП в части исключения снижения границ сумм назначаемого штрафа на 50 % для субъектов МСП. 

  • Исключить освобождение компании от ответственности, если ее должностное лицо привлечено к ответственности за данное нарушение. 

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Платформа ОФД
Проверки ККТ

Как работает госконтроль по данным касс и ОФД без плановых проверок

В конце июня Правительство опубликовало ежегодный сводный доклад о государственном контроле (надзоре) за 2023 год, который проводили согласно требованиям закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ. В период действия моратория на проверки бизнеса контролирующие органы переходят к риск-ориентированной модели, уделяя основное внимание профилактике нарушений. 

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