«Платформа ОФД» рассказала бизнесу и СМИ о нововведениях в законодательстве, трендах цифровизации в розничной сфере и новых сервисах.
17 октября компания провела в Москве конференцию «За рамки ОФД: новая Платформа для бизнеса».
Главное с мероприятия
Дмитрий Батюшенков, генеральный директор компании «Платформа ОФД»:
К «Платформе ОФД» подключена практически каждая третья касса в стране (доля компании на рынке свыше 31%). Компания ежедневно принимает по 65 млн кассовых чеков с 1,25 млн касс в России.
Партнерская сеть, свыше 5 тыс. сервисных организаций, обеспечивают качество обслуживания и успешное внедрение государственных инициатив во всех российских регионах.
В 2025 году и далее рынок ККТ, ОФД ждут изменения в рамках требований законодательства. Основные точки роста рынка: обязательность касс на розничных рынках в 2025 году и в новых регионах, сокращение числа автономных офлайн-касс.
Драйверы цифровизации розничной торговли: ЭДО и цифровая маркировка. С 2024 года действует разрешительный режим продажи товаров через кассы и ОФД, который будет охватывать новые товарные группы. С 2025 года поэтапно становится обязательным ЭДО на транспорте (электронные перевозочные документы).
Проверки по ККТ и ОФД вошли в топ-3 по количеству проверочных мероприятий ФНС в прошлом году. Роль ОФД возрастает. Оператор стал «зеркалом» для бизнеса перед регулятором, его основные задачи — помогать бизнесу контролировать свои нарушения и снижать риски штрафов от регуляторов.
«Платформа ОФД» обеспечивает клиентоцентричный подход в B2B-цифровизации, развивая сервисы под потребности бизнеса в автоматизации процессов и необходимость соответствовать требованиям закона.
Компания выпустила новый инструмент коммуникации для брендов из розничной торговли и услуг — сервис «Брендированные чеки». Решение адаптировано под разные маркетинговые потребности как крупных сетевых клиентов, так и малого, среднего бизнеса.
Открылся сервис «Чек Импульс», помогающий автоматизировать и контролировать мотивационные программы производителей в торговле. Он позволит брендам создавать или адаптировать свои системы стимулирования продаж в торговле и анализировать их эффективность на основании данных ОФД. Торговые точки, в свою очередь, смогут выбирать подходящие программы мотивации и получать дополнительное вознаграждение за успешность их реализации.
Анна Нестерова, руководитель развития продуктов для массового рынка компании «Платформа ОФД»:
Посещаемость личного кабинета достигла уровня 40% от базы. Средняя частота посещений более 3 раз в неделю.
Открылся единый личный кабинет. Сервисы ОФД, электронного документооборота и отчетности теперь в едином окне авторизации, с бесшовным переключением и без нагруженного интерфейса.
Упрощается сдача электронной отчетности. Запущена новая версия сервиса «Платформа Госотчет», обеспечивающая клиентам автоматизацию заполнения форм отчетности, проверку перед отправкой, уведомления о важных событиях и другие полезные опции.
Вышел новый релиз сервиса «Платформа ЭДО», специально адаптированный под розничную торговлю и работу с маркировкой. Появилось мобильное приложение ЭДО.
Бухгалтерия и менеджеры ежемесячно формируют из ЛК свыше 400 тыс. выписок и отчетов для работы с госорганами и контрагентами.
Для торговли и сферы услуг ЛК — инструмент контроля кассовой дисциплины, где можно оперативно видеть ошибки и недочеты по фискальной информации, поступающей в госорганы. Благодаря сервису «Контроль нарушений», с начала года «Платформа ОФД» помогла своим клиентам избежать штрафов и расхождений выручки по сумме свыше 2,4 млрд рублей, подсветив клиентам проблемы в ЛК.
Благодаря оперативной информации в личном кабинете, клиентов с ошибками в ЛК за год стало меньше в 3,15 раз, а объем ошибок по чекам сократился в 10 раз.
Платформа цифровизации бизнеса
Работа с кассовыми чеками, документами, госорганами в едином личном кабинете
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