За рамки ОФД: новая Платформа для бизнеса

«Платформа ОФД» рассказала бизнесу и СМИ о нововведениях в законодательстве, трендах цифровизации в розничной сфере и новых сервисах.

Дмитрий Батюшенков, генеральный директор компании «Платформа ОФД»:

К «Платформе ОФД» подключена практически каждая третья касса в стране (доля компании на рынке свыше 31%). Компания ежедневно принимает по 65 млн кассовых чеков с 1,25 млн касс в России.

Партнерская сеть, свыше 5 тыс. сервисных организаций, обеспечивают качество обслуживания и успешное внедрение государственных инициатив во всех российских регионах.

В 2025 году и далее рынок ККТ, ОФД ждут изменения в рамках требований законодательства. Основные точки роста рынка: обязательность касс на розничных рынках в 2025 году и в новых регионах, сокращение числа автономных офлайн-касс.

Драйверы цифровизации розничной торговли: ЭДО и цифровая маркировка. С 2024 года действует разрешительный режим продажи товаров через кассы и ОФД, который будет охватывать новые товарные группы. С 2025 года поэтапно становится обязательным ЭДО на транспорте (электронные перевозочные документы).