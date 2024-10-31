Сдача годовой отчетности для ООО/ИП на ОСНО: на что обращать внимание

Сроки сдачи годовой отчетности ООО и ИП на ОСНО
Если последний день срока сдачи отчетности выпадает на нерабочий праздник или выходной — это основание для переноса срока на следующую за ним ближайшую рабочую дату. Для отчетности, представляемой в СФР, действует аналогичное правило (п. 7 ст. 6.1 НК, письмо СФР от 25.01.2023 № 19-02/463л).
Отчетность в ИФНС за 2024 год
Все ООО обязаны вести бухучет и по завершении года сдавать в ИФНС бухгалтерскую (финансовую) отчетность, сформированную на 31 декабря отчетного года. На подготовку и сдачу отчетности отводится три месяца, то есть, за 2024 год компании должны отчитаться до конца марта 2025 года.
Для ИП бухучет необязателен, поэтому они не сдают бухгалтерскую отчетность при условии, что ведут учет своих доходов и расходов в КУДиР в соответствии с положениями налогового законодательства (п. 2 ст. 6 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).
Применяя общую налоговую систему, ООО платят налог на прибыль, а ИП — НДФЛ с прибыли от бизнеса. За 2024 год они должны предоставить в налоговую:
ООО не позднее 25 марта 2025 года — декларацию по налогу на прибыль;
ИП не позже 30 апреля 2025 года — декларацию 3-НДФЛ.
ИП и ООО на ОСНО — плательщики НДС. Декларация по НДС ежеквартальная, за IV квартал 2024 года срок ее сдачи приходится на 27 января 2025 года, так как 25 число совпадает с субботой.
Декларации по остальным налогам ИП и компании подают при наличии соответствующих объектов налогообложения.
Отчетность по сотрудникам в налоговую представляют все ООО и ИП с работниками, при этом:
Персонифицированные сведения о физлицах за декабрь 2024 года можно не подавать, так как эти сведения уже содержатся в годовом расчете РСВ (письмо ФНС от 06.03.2023 № БС-4-11/2593).
Можно не сдавать годовой расчет 6-НДФЛ, если в течение 2024 года вообще не было выплат физлицам и не подавали расчет за I квартал, полугодие и 9 месяцев.
РСВ за 2024 год сдавайте, даже если ничего не выплачивали физлицам в течение всего 2024 года.
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Все основные сроки сдачи компаниями и ИП на ОСНО отчетности за 2024 год в налоговую, собрали в таблице:
Отчетная форма и период
Срок сдачи
Кто должен сдавать
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 год
31.03.2025
Организации (если бухотчетность содержит сведения гостайны, ее подают в Росстат — п. 7 ст. 18 закона № 402-ФЗ).
Декларация по НДС за IV квартал 2024
27.01.2025
ИП и организации на ОСНО
Журнал учета полученных и выданных счетов-фактур за IV квартал 2024
20.01.2025
ИП и компании, освобожденные от обязанностей плательщика НДС, которые при выполнении функций посредника, комиссионера, агента или застройщика выставляли счета-фактуры
Декларация по косвенным налогам за декабрь 2024
20.01.2025
ИП и организации, импортирующие товары
Декларация по налогу на прибыль за 2024 год
25.03.2025
Организации на ОСНО
Декларация 3-НДФЛ за 2024 год
30.04.2025
ИП на ОСНО
Единая (упрощенная) декларация за 2024 год
20.01.2025
ИП и организации, у которых не было объектов налогообложения и движения средств по кассе и банковским счетам в отчетном периоде
Декларация по налогу на имущество организаций за 2024 год
25.02.2025
Компании, у которых есть недвижимость, облагаемая налогом
Декларация по НДПИ за декабрь 2024
27.01.2025
ИП и организации — пользователи недр
Декларация по водному налогу за IV квартал 2024
27.01.2025
ИП и организации — пользователи водных объектов, имеющие лицензию
Декларация по налогу на игорный бизнес за декабрь 2024
27.01.2025
Организации, ведущие игорный бизнес
Декларация по акцизам за декабрь 2024
27.01.2025
ИП и организации — плательщики акцизов (если были операции с подакцизными товарами)
Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами за IV квартал 2024
27.01.2025
ИП и организации (если были операции с прослеживаемыми товарами)
Расчет по страховым взносам (РСВ) за 2024 год
27.01.2025
Страхователи — ИП и организации
Расчет 6-НДФЛ (со справками о доходах физлиц в составе) за 2024 год
25.02.2025
ИП и компании — налоговые агенты, производившие выплаты физлицам
Если отчитались с опозданием, придется платить штраф, размер которого зависит от вида отчета:
бухгалтерская отчетность — для малых и микропредприятий 1500–2500 руб., для остальных компаний — 3000–5000 руб. (ст. 4.1.2, 19.7 КоАП);
6-НДФЛ — 1000 руб. за каждый просроченный месяц (включая неполные) (ст. 126 НК);
декларации и РСВ — от 5% до 30% от суммы неуплаты за каждый месяц просрочки (полный и неполный), минимум 1000 руб. (ст. 119 НК)
Отчетность в СФР за 2024 год
В СФР подают сведения в составе формы ЕФС-1, для которых установлены разные сроки сдачи.
Сдавать их должны все ИП и ООО — страхователи по обязательному пенсионному страхованию и страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний («травматизм»).
Сроки сдачи в СФР отчетов ИП и ООО по итогам 2024 года:
Раздел / подраздел отчета ЕФС-1
Отчетный период или кадровое событие
Крайний срок представления в СФР
Подраздел 1.1. Сведения о трудовой (иной) деятельности (сдается, если имели место соответствующие кадровые события)
Кадровые события в декабре 2024 (за исключением приема и увольнения работников, приостановления или возобновления трудового договора, заключения или прекращения договора ГПХ — по ним отчитываются не позже следующего рабочего дня)
за декабрь 2024 — 27.01.2025
Подраздел 1.2. Сведения о стаже работников
Подраздел 2. Основание для отражения данных о периодах работы в условиях, дающих право на досрочную пенсию (подается при наличии таких условий)
2024 год
27.01.2025
Подраздел 3. Сведения по дополнительным пенсионным страховым взносам
2024 год
27.01.2025
Раздел 2. Сведения о взносах на «травматизм»
2024 год
27.01.2025
Ответственность за нарушение сроков подачи отчетности в СФР — штраф 500 руб. по каждому застрахованному лицу, а должностных лиц компании могут оштрафовать на 300—500 руб. (ст. 17 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ, ст. 15.33.2 КоАП).
Штраф при несдаче сведений по взносам на «травматизм» — от 5% до 30% от суммы платежа за последний квартал, но не меньше 1000 руб. (ст. 26.30 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ).
Отчеты в Росстат
Для каждого ООО и ИП перечень статистической отчетности за 2024 год индивидуален. Узнать, какие формы необходимо представить по итогам года, можно при помощи сервиса Росстата. Чтобы получить список отчетов, достаточно указать свой ИНН или ОГРН / ОГРНИП.
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Ошибки при сдаче годовой бухгалтерской и налоговой отчетности: как их избежать
Нарушения, допускаемые при сдаче отчетности, могут обернуться штрафами и доначислениями с подачей уточненки. Приведем некоторые из ошибок, которые встречаются особенно часто.
Не соблюден обязательный электронный формат отчета
Если вместо обязательного электронного подали бумажный отчет, его сочтут непредставленным и начислят штраф — по отчетности, сдаваемой в ИФНС он составляет 200 руб., а в СФР — 1000 руб. (ст. 119.1 НК, ст. 17 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ).
Отчитываясь за 2024 год, исключительно в электронном формате подавайте:
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
декларацию по НДС;
декларации по прочим налогам, если в прошлом году среднесписочная численность работников была более 100 человек;
отчет по прослеживаемым товарам;
сведения в составе формы ЕФС-1, если застрахованных лиц было более 10;
отчеты, представляемые в Росстат.
Не выполнены контрольные соотношения
Все полученные налоговиками декларации и расчеты автоматически проверяются на соответствие контрольным соотношениям (КС). Эти соотношения размещены в свободном доступе, они постоянно обновляются и дополняются.
Например, приказом от 29.02.2024 № ЕД-7-3/164@ ФНС утвердила новые КС сразу для 19 налоговых деклараций и расчетов. При этом продолжают действовать и те соотношения, которые ФНС для различных форм отчетности приводила ранее в своих письмах.
Во избежание лишних вопросов от налоговиков, перед отправкой декларации или расчета обязательно проведите его проверку по всем контрольным соотношениям в сервисе «Платформа Госотчет» и исправьте обнаруженные несоответствия. Это избавит от подачи в дальнейшем корректировок и иных проблем с инспекцией.
Неполный объем годовой бухгалтерской отчетности
В ее составе обязательны баланс, отчет о финрезультатах (ОФР), приложения к балансу (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств), а также пояснения к нему.
Если ООО вправе сдавать бухотчетность в сокращенном объеме (баланс и ОФР), отразите этот факт в учетной политике компании.
Неправильное отражение доходов и расходов ИП
Например, в доходы включили возврат предоплаты от поставщика, личные средства предпринимателя, внесенные им на счет, задвоены суммы поступлений или расходов и т.п. Подобные ошибки искажают налоговую базу по НДФЛ, а возникают они из-за невнимательного внесения данных в книгу учета доходов и расходов ИП (КУДиР).
В ходе проверки по НДФЛ налоговики могут запросить книгу для сравнения учтенных доходов предпринимателя с данными по банку и кассе и для проверки отраженных в ней расходов.
За отсутствие КУДиР или при наличии в ней ошибок ИП ждет штраф 10 тыс. руб., а если при этом занижен налог — 20% от суммы неуплаченного НДФЛ, но не менее 40 тыс. руб. (ст. 120 НК).
Некорректное отражение сведений из книг продаж и покупок в декларации по НДС и расхождение с данными контрагентов
Обнаружив несоответствие своей проверочной программой, ИФНС пришлет электронное требование о предоставлении пояснений, на которое необходимо ответить в течение 5 рабочих дней, а на требование о предоставлении документов в течение 10 рабочих дней (п. 5.1 ст. 23, п. 3 ст. 93 НК). Если недостоверные сведения в декларации привели к занижению суммы НДС, придется сдать уточненку.
Даже если вы уверены, что вашей вины в нестыковке данных нет, игнорировать требование налоговой нельзя — можно получить штраф и лишиться права на вычет по спорному счету-фактуре.
Перед составлением ответа налоговикам свяжитесь с поставщиком и проведите сверку, запросив у него выписку из книги продаж (ее вы приложите к своему ответу на требование) — если ошибка была с его стороны, уточненную декларацию придется подавать ему.
В идеале, такие сверки с поставщиками нужно проводить до отправки декларации по НДС, чтобы свести к минимуму возможность получения подобных требований, но это возможно далеко не всегда.
В сервисе «Платформа Госотчет» реализована возможность сверки книг покупок и продаж с контрагентами, что позволяет обнаруживать имеющиеся расхождения и исправлять ошибки до момента подачи декларации.
Отвечать на требования по НДС следует только в электронном виде в формате, установленном ФНС (п. 3 ст. 88 НК). Удобно делать это в сервисе «Платформа Госотчет» — после ознакомления с требованием, для ответа на него достаточно:
нажать на кнопку «Ответить на требование»;
сформировать свой ответ в открывшейся форме;
прикрепить истребуемые документы;
нажать «Отправить».
Как сдать годовую отчетность с первого раза
Сервис «Платформа Госотчет» обладает множеством функций, которые помогут быстро, успешно и в срок сдать любую отчетность в ИФНС, СФР и Росстат.
Функции сервиса постоянно обновляются, чтобы сделать работу с ним еще комфортнее. Перечислим лишь некоторые из них:
Формы — создание и проверка в сервисе
Для создания, редактирования и проверки доступны все формы ФНС и СФР (ПФР/ФСС).
Сортировка документов по госорганам
Входящие и исходящие документы сортируются по вкладкам с наименованиями госорганов — это позволяет сфокусироваться на нужном госоргане и не пропустить важные документы, например, искать требования от ФНС и СФР теперь значительно проще.
Мониторинг статусов документооборотов
Благодаря прогресс-бару, отслеживать статусы документооборотов намного удобнее. Сервис покажет текущий статус и все этапы документооборота, а в случае необходимости сообщит о действиях, которые от вас требуются для его успешного завершения.
Удобная работа с требованиями ФНС
В сервисе предусмотрена:
Связь между требованиями и ответами на них.
Возможность отложенной отправки квитанции о приеме.
Формирование ответа на требование в несколько кликов, благодаря автоматическому определению типов загружаемых документов.
Проактивные выплаты ФСС (СФР)
Получайте уведомления об открытии или изменении статусов больничных, отправляйте сведения, отвечайте на запросы или требования СФР (ФСС) в удобном интерфейсе. В «Платформе Госотчет» доступны все документообороты СЭДО.
Массовый импорт документов
Загрузить документы в сервис можно в пару кликов, при этом не нужно указывать госорган, в который вы хотите отправить документ. При загрузке сервис автоматически определит получателей для каждого документа.
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