Сдача годовой отчетности для ООО/ИП на ОСНО: на что обращать внимание

Все ООО обязаны вести бухучет и по завершении года сдавать в ИФНС бухгалтерскую (финансовую) отчетность, сформированную на 31 декабря отчетного года. На подготовку и сдачу отчетности отводится три месяца, то есть, за 2024 год компании должны отчитаться до конца марта 2025 года.

Для ИП бухучет необязателен, поэтому они не сдают бухгалтерскую отчетность при условии, что ведут учет своих доходов и расходов в КУДиР в соответствии с положениями налогового законодательства (п. 2 ст. 6 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

Применяя общую налоговую систему, ООО платят налог на прибыль, а ИП — НДФЛ с прибыли от бизнеса. За 2024 год они должны предоставить в налоговую:

ООО не позднее 25 марта 2025 года — декларацию по налогу на прибыль;

ИП не позже 30 апреля 2025 года — декларацию 3-НДФЛ.

ИП и ООО на ОСНО — плательщики НДС. Декларация по НДС ежеквартальная, за IV квартал 2024 года срок ее сдачи приходится на 27 января 2025 года, так как 25 число совпадает с субботой.

Декларации по остальным налогам ИП и компании подают при наличии соответствующих объектов налогообложения.

Отчетность по сотрудникам в налоговую представляют все ООО и ИП с работниками, при этом:

Персонифицированные сведения о физлицах за декабрь 2024 года можно не подавать, так как эти сведения уже содержатся в годовом расчете РСВ (письмо ФНС от 06.03.2023 № БС-4-11/2593).

Можно не сдавать годовой расчет 6-НДФЛ, если в течение 2024 года вообще не было выплат физлицам и не подавали расчет за I квартал, полугодие и 9 месяцев.

РСВ за 2024 год сдавайте, даже если ничего не выплачивали физлицам в течение всего 2024 года.

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Все основные сроки сдачи компаниями и ИП на ОСНО отчетности за 2024 год в налоговую, собрали в таблице:

Отчетная форма и период Срок сдачи Кто должен сдавать Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 год 31.03.2025 Организации (если бухотчетность содержит сведения гостайны, ее подают в Росстат — п. 7 ст. 18 закона № 402-ФЗ). Декларация по НДС за IV квартал 2024 27.01.2025 ИП и организации на ОСНО Журнал учета полученных и выданных счетов-фактур за IV квартал 2024 20.01.2025 ИП и компании, освобожденные от обязанностей плательщика НДС, которые при выполнении функций посредника, комиссионера, агента или застройщика выставляли счета-фактуры Декларация по косвенным налогам за декабрь 2024 20.01.2025 ИП и организации, импортирующие товары Декларация по налогу на прибыль за 2024 год 25.03.2025 Организации на ОСНО Декларация 3-НДФЛ за 2024 год 30.04.2025 ИП на ОСНО Единая (упрощенная) декларация за 2024 год 20.01.2025 ИП и организации, у которых не было объектов налогообложения и движения средств по кассе и банковским счетам в отчетном периоде Декларация по налогу на имущество организаций за 2024 год 25.02.2025 Компании, у которых есть недвижимость, облагаемая налогом Декларация по НДПИ за декабрь 2024 27.01.2025 ИП и организации — пользователи недр Декларация по водному налогу за IV квартал 2024 27.01.2025 ИП и организации — пользователи водных объектов, имеющие лицензию Декларация по налогу на игорный бизнес за декабрь 2024 27.01.2025 Организации, ведущие игорный бизнес Декларация по акцизам за декабрь 2024 27.01.2025 ИП и организации — плательщики акцизов (если были операции с подакцизными товарами) Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами за IV квартал 2024 27.01.2025 ИП и организации (если были операции с прослеживаемыми товарами) Расчет по страховым взносам (РСВ) за 2024 год 27.01.2025 Страхователи — ИП и организации Расчет 6-НДФЛ (со справками о доходах физлиц в составе) за 2024 год 25.02.2025 ИП и компании — налоговые агенты, производившие выплаты физлицам

Если отчитались с опозданием, придется платить штраф, размер которого зависит от вида отчета: