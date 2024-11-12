Новые индикаторы риска нарушения обязательных требований по кассам и ОФД: как налоговая будет проверять ККТ и данные чеков

Контроль (надзор) за соблюдением законодательства об использовании онлайн-касс, в том числе за полнотой учета выручки — вид госконтроля. Его регулирует закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

Индикатор риска нарушения обязательных требований — соответствие или отклонение от параметров объекта контроля, которые могут указывать на наличие нарушений.

Согласно приказу Минфина от 06.06.2023 № 88н, на сегодняшний день действуют три фактора риска:

В информационной системе налоговых органов не появляются фискальные документы в течение 60 дней при условии, что онлайн-касса зарегистрирована. Больше 30% фискальных документов за 30 дней имеют признак «Возврат прихода» (для ломбардов данный признак — не является риском). Кассовые чеки коррекции (или бланки строгой отчетности коррекции) составляют 30% и больше от всех фискальных документов за календарных 30 дней.

Рассмотрим признаки подробнее.

Непередача данных в налоговые органы.

Кассы автоматически передают фискальные документы в ФНС через ОФД. Исключение составляют пользователи ККТ, работающие в удаленных районах без сетевого покрытия, которые используют кассы в автономном режиме.

Остальные пользователи могут не передать данные неумышленно — например, если в торговой точке что-то случилось с интернетом, или умышленно. Это нарушение, за которое бизнесу грозят санкции по ч. 4 ст. 14.5 КоАП:

предупреждение или штраф для должностных лиц — от 1,5 до 3 тыс. рублей;

штраф для юридических лиц — от 5 до 10 тыс. рублей.

Пользователям ККТ важно следить за передачей данных, используя отчеты о расчетах и закрытии смены. Если касса не передает чеки через ОФД в течение 30 дней, фискальный накопитель блокируется.

Следите за состоянием касс и чеков в личном кабинете «Платформы ОФД». Сервис «Контроль нарушений» в режиме онлайн отслеживает ошибки в работе онлайн-кассы и нарушения в фискальных документах, информирует пользователя ОФД об ошибках и тем самым помогает избежать санкций со стороны налоговой.

Если кассовый аппарат сломан и не подлежит ремонту в течение нескольких месяцев, имеет смысл снять его с учета. Когда касса будет исправна, ее можно зарегистрировать снова. Хотя наличие зарегистрированной и неиспользуемой кассы — само по себе не нарушение, отсутствие активности может привлечь внимание ФНС и стать причиной проведения проверки, в ходе которой могут выявить реальные нарушения.

Много чеков на возврат.

Второй индикатор риска — высокая доля возвратных чеков, больше 30% от общего числа чеков с признаком расчета «Приход» за 30 дней. Такую ситуацию трудно списать на случайную ошибку, так как месячный срок позволяет заметить и исправить подобные несоответствия.

Скорее всего, это попытка пользователя скрыть выручку, что неизбежно вызывает интерес проверяющих.

Много чеков коррекции.

Третий индикатор риска — это высокая доля чеков коррекции, которая составляет 30% от всех фискальных документов за 30 дней.

Чеки коррекции формируются для исправления расчетов, проведенных без кассы или с нарушением законодательства. Рекомендуется более оперативно корректировать выручку, не копить ошибки и не создавать необходимость разом устранять нарушения.

Если пользователь ККТ самостоятельно исправит ошибку и сделает это раньше, чем ее обнаружат налоговые органы, он с высокой вероятностью избежит штрафа.