Новые индикаторы риска нарушения обязательных требований по кассам и ОФД: как налоговая будет проверять ККТ и данные чеков

Индикатор риска — что это
Контроль (надзор) за соблюдением законодательства об использовании онлайн-касс, в том числе за полнотой учета выручки — вид госконтроля. Его регулирует закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
Индикатор риска нарушения обязательных требований — соответствие или отклонение от параметров объекта контроля, которые могут указывать на наличие нарушений.
Согласно приказу Минфина от 06.06.2023 № 88н, на сегодняшний день действуют три фактора риска:
В информационной системе налоговых органов не появляются фискальные документы в течение 60 дней при условии, что онлайн-касса зарегистрирована.
Больше 30% фискальных документов за 30 дней имеют признак «Возврат прихода» (для ломбардов данный признак — не является риском).
Кассовые чеки коррекции (или бланки строгой отчетности коррекции) составляют 30% и больше от всех фискальных документов за календарных 30 дней.
Рассмотрим признаки подробнее.
Непередача данных в налоговые органы.
Кассы автоматически передают фискальные документы в ФНС через ОФД. Исключение составляют пользователи ККТ, работающие в удаленных районах без сетевого покрытия, которые используют кассы в автономном режиме.
Остальные пользователи могут не передать данные неумышленно — например, если в торговой точке что-то случилось с интернетом, или умышленно. Это нарушение, за которое бизнесу грозят санкции по ч. 4 ст. 14.5 КоАП:
предупреждение или штраф для должностных лиц — от 1,5 до 3 тыс. рублей;
штраф для юридических лиц — от 5 до 10 тыс. рублей.
Пользователям ККТ важно следить за передачей данных, используя отчеты о расчетах и закрытии смены. Если касса не передает чеки через ОФД в течение 30 дней, фискальный накопитель блокируется.
Следите за состоянием касс и чеков в личном кабинете «Платформы ОФД». Сервис «Контроль нарушений» в режиме онлайн отслеживает ошибки в работе онлайн-кассы и нарушения в фискальных документах, информирует пользователя ОФД об ошибках и тем самым помогает избежать санкций со стороны налоговой.
Если кассовый аппарат сломан и не подлежит ремонту в течение нескольких месяцев, имеет смысл снять его с учета. Когда касса будет исправна, ее можно зарегистрировать снова. Хотя наличие зарегистрированной и неиспользуемой кассы — само по себе не нарушение, отсутствие активности может привлечь внимание ФНС и стать причиной проведения проверки, в ходе которой могут выявить реальные нарушения.
Много чеков на возврат.
Второй индикатор риска — высокая доля возвратных чеков, больше 30% от общего числа чеков с признаком расчета «Приход» за 30 дней. Такую ситуацию трудно списать на случайную ошибку, так как месячный срок позволяет заметить и исправить подобные несоответствия.
Скорее всего, это попытка пользователя скрыть выручку, что неизбежно вызывает интерес проверяющих.
Много чеков коррекции.
Третий индикатор риска — это высокая доля чеков коррекции, которая составляет 30% от всех фискальных документов за 30 дней.
Чеки коррекции формируются для исправления расчетов, проведенных без кассы или с нарушением законодательства. Рекомендуется более оперативно корректировать выручку, не копить ошибки и не создавать необходимость разом устранять нарушения.
Если пользователь ККТ самостоятельно исправит ошибку и сделает это раньше, чем ее обнаружат налоговые органы, он с высокой вероятностью избежит штрафа.
Новые индикаторы риска
Перечень индикаторов риска хотят расширить. Согласно проекту приказа Минфина, планируют добавить два новых индикатора риска:
1. Больше двух раз в течение 30 календарных дней меняется адрес применения ККТ, имеющей один и тот же заводской номер.
Этот риск не относится к пользователям онлайн-кассы, которые используют ее по месту выполнения работ, вне торгового объекта. Например, если ККТ применяется при доставке товара курьером.
2. Если выручка на один рубль фонда оплаты труда отклоняется от базового значения выручки на рубль ФОТ или доля наличной выручки отклоняется от базового значения — для компаний и ИП, которые работают в сфере общепита. Базовые значения и параметры отклонения устанавливает ФНС для каждого субъекта России, цифры прописаны в приложении к приказу.
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Проверки ККТ в 2024 году
Запрет на плановые проверки действует с марта 2022 года, когда он был впервые введен постановлением Правительства № 336. Запрет продлили на 2023 и 2024 годы (постановление Правительства от 14.12.2023 № 2140).
В 2024 году у моратория на проверки есть несколько исключений. По-прежнему проводятся:
проверки объектов с чрезвычайно высоким и высоким уровнем риска (социальные и промышленные объекты, виды деятельности с максимальным риском причинения вреда);
проверки при угрозе жизни и здоровью людей, а также безопасности государства;
контрольные мероприятия, основанные на индикаторах риска нарушения обязательных требований.
Мораторий на плановые проверки для обычных предприятий ввели до 2030 года, а запрет на внеплановые проверки продлили на 2024 год.
При этом постановление Правительства № 336 разрешает проводить:
документарные и выездные проверки, контрольные закупки при выявлении индикаторов риска или с целью проверки исполнения выданного раньше предписания об устранении нарушения;
наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование;
контрольные закупки, проводимые немедленно, если обнаружены признаки нарушения обязательных требований при выездном обследовании.
Основаниями для внеплановой проверки могут стать: жалобы покупателей, например, на невыдачу чека, значительные расхождения в финансовых операциях между счетами и кассой, неприменение ККТ.
В ходе выездного обследования налоговые инспекторы могут наблюдать за тем, как бизнес использует ККТ. Если у них появятся подозрения относительно нарушений, они могут провести контрольную закупку. Однако налоговая служба советует местным инспекциям сначала организовать профилактический визит и только после него приступить к обследованию, в ходе которого может потребоваться контрольная закупка.
Налоговая служба также уделяет внимание онлайн-кассам, которые используют заведения общепита, в рамках проекта «Общественное питание». Каждую неделю проверяется наличие ККТ и динамика выручки. При необходимости проводятся контрольные закупки, особенно если заметно, что выручка падает после проверки — это может свидетельствовать о ее сокрытии.
Для нарушений в использовании ККТ установлен срок давности в один год. После отмены моратория объекты, получившие предостережения, будут приоритетно проверяться.
Как отбирают пользователей касс для проверок
В письме от 11.04.2024 № Д-5-20/55@ ФНС уточнила, что налогоплательщиков для проведения выбирают среди компаний и ИП, которые соответствуют таким условиям:
налогоплательщик не мобилизован;
налогоплательщик — не аккредитованная российская IT-компания;
у предпринимателя или компании нет ККТ, но обязанность использовать ее есть;
информация о неиспользовании онлайн-кассы, выявленная в процессе наблюдения, содержит достаточные доказательства, указывающие на факт административного правонарушения.
Использование кассы, которая не соответствует законодательным требованиям, несоблюдение порядка и правил ее регистрации, а также ошибки в фискальных документах приводят к неприятным последствиям для бизнеса. Чтобы избежать этих проблем, воспользуйтесь сервисом «Контроль нарушений» от «Платформы ОФД». Он поможет вам соблюдать требования, контролировать работу кассы, выявлять и своевременно исправлять ошибки в чеках и фискальных документах.
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