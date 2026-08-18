«Платформа ОФД» в честь 10-летия дарит скидки до 40% на популярные сервисы

«Платформа ОФД» в сентябре отмечает 10 лет со дня образования компании. В честь праздника дарим скидки на наши сервисы: 40% — на все тарифы электронной отчетности «Платформы Госотчёт», 30% — на тарифы электронного документооборота «Платформы ЭДО», 20% — на тарифы ОФД для новых клиентов, +20% документов к тарифу «Платформы ЭПД».

Подарки к 10-летию компании можно получить на странице Акции.

Предложение действует c 18 августа по 18 сентября 2026 года во всех российских регионах. Воспользоваться акцией могут все клиенты компании. Скидки доступны при подключении новых кассовых аппаратов, а также при активации всех видов тарифов электронного документооборота и отчетности.

Для получения скидок на продукты необходимо оставить заявку на сайте Акции, а при подключении ОФД — скопировать промокод на сайте акции и ввести его в личном кабинете при активации подписки. Подробные условия на странице Акции.

Наталья Семенова, директор по массовым продуктам компании «Платформа ОФД»: «В 2026 году «Платформе ОФД» 10 лет. За время роста компании цифровизация в торговле и услугах трансформировалась из тренда — в необходимость для бизнеса. Мы видим запрос не на отдельные сервисы, а на целостную систему управления, от чеков, отчётности и документов — до управления продажами. Именно такой комплекс решений в едином окне мы развиваем, а в юбилейный год сделали наши продукты ещё доступнее — для тех, кто готов перейти на новый уровень управления бизнесом. Приглашаем наших клиентов активнее пользоваться новыми возможностями, чтобы быть на шаг впереди».

Реклама: ООО «ЭВОТОР ОФД», ИНН 9715260691, erid: 2W5zFGSkuER