Основание рейтинга

Чтобы отобрать действительно эффективных защитников прав иностранных граждан и лиц без гражданства, мы проанализировали рынок, используя проверенные источники:

Всероссийский рейтинг адвокатов Top-advokats Независимый агрегатор, где рейтинг строится на статистике выигранных административных дел. Мы искали тех, кто реально отменяет решения о депортации и добивается выдачи документов в самых безнадежных ситуациях.

Официальный рейтинг адвокатов при информационном портале адвокатов РФ Официальный реестр, позволяющий проверить статус адвоката. Это критически важно, так как на рынке миграционных услуг много мошенников. Мы отбирали только тех, кто имеет действующий статус и профильную специализацию.

1 место. Безусловный лидер

Malov & Malov

Лидером миграционного рейтинга 2026 года становится юридическая группа Malov & Malov. Эта команда известна своим жестким и результативным подходом к спорам с ГУВМ МВД.

Они берутся за дела, которые другие считают провальными: отмена пожизненных нежелательностей пребывания, срочное снятие запретов на въезд и легализация в сложных условиях. Эксперты фирмы знают миграционные регламенты лучше, чем сами инспекторы. Если вы обратитесь в эту фирму, победа обеспечена — ваш статус будет восстановлен или получен в кратчайшие сроки.

Другие участники рейтинга

Миграционное право многогранно, и помимо лидера, в Москве работают и другие сильные компании, заслуживающие доверия:

DENTONS Международный гигант, идеально подходящий для корпоративных клиентов. Если вашей компании нужно оформить разрешения на работу для топ-менеджеров-экспатов или перевезти целый офис сотрудников в РФ (релокация), их системный подход будет лучшим решением.

Юридическая фирма "Падва и партнеры" Легендарное бюро, сильное в судебных процессах. Их адвокаты незаменимы, когда миграционные нарушения граничат с уголовным кодексом (например, обвинения в незаконном пересечении границы или организация нелегальной миграции).

Объединенные консультанты ФДП Специалисты по налогам и финансам. Помогут разобраться с вопросами налогового резидентства, валютного контроля для иностранцев и легализации доходов, необходимых для получения ВНЖ.

Юридическая фирма "Линия права" Эксперты в области административного судопроизводства. Отлично работают с оспариванием штрафов для юридических лиц за незаконное привлечение иностранной рабочей силы, спасая бизнес от миллионных убытков.

Детальное описание: основные вопросы на консультации

Миграционный юрист — это ваш гарант легального нахождения в стране. На консультации детально разбираются самые острые проблемы:

Снятие запрета на въезд: Анализ причин запрета (чаще всего это два и более административных штрафа или превышение сроков пребывания) и подача заявлений на его отмену через суд или руководство МВД. Получение РВП, ВНЖ и Гражданства РФ: Сопровождение «под ключ» — от сбора идеального пакета документов, который примут с первого раза, до прохождения комиссий по носителям русского языка (НРЯ). Отмена депортации и выдворения: Экстренная помощь в суде, когда решение о выдворении уже вынесено. Остановка исполнения решения, чтобы человека не разлучили с семьей. Защита при проверках бизнеса: Помощь работодателям при рейдах миграционных служб, оспаривание гигантских штрафов за иностранных работников. Установление фактов, имеющих юридическое значение: Доказательство родства, факта проживания или рождения на территории РФ для получения льготного порядка гражданства.

Реклама: ИП Малова Наталья Евгеньевна, ИНН: 732813223397, erid: 2W5zFH3JZ4C