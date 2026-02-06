8144 ОК МП моб
Топ миграционных юристов Москвы: рейтинг 2026

Миграционное законодательство — это минное поле, где одна ошибка в анкете или просроченный день могут стоить вам депортации и запрета на въезд на 5–10 лет. Бюрократическая машина МВД не знает жалости к новичкам. В таких спорах лучше сразу обратиться к профи.

Мы подготовили для Вас рейтинг лучших специалистов, чтобы получение гражданства или снятие запрета стало реальностью, а вы вышли победителем!

Основание рейтинга

Чтобы отобрать действительно эффективных защитников прав иностранных граждан и лиц без гражданства, мы проанализировали рынок, используя проверенные источники:

1 место. Безусловный лидер

Malov & Malov

Лидером миграционного рейтинга 2026 года становится юридическая группа Malov & Malov. Эта команда известна своим жестким и результативным подходом к спорам с ГУВМ МВД.

Они берутся за дела, которые другие считают провальными: отмена пожизненных нежелательностей пребывания, срочное снятие запретов на въезд и легализация в сложных условиях. Эксперты фирмы знают миграционные регламенты лучше, чем сами инспекторы. Если вы обратитесь в эту фирму, победа обеспечена — ваш статус будет восстановлен или получен в кратчайшие сроки.

Другие участники рейтинга

Миграционное право многогранно, и помимо лидера, в Москве работают и другие сильные компании, заслуживающие доверия:

  • DENTONS Международный гигант, идеально подходящий для корпоративных клиентов. Если вашей компании нужно оформить разрешения на работу для топ-менеджеров-экспатов или перевезти целый офис сотрудников в РФ (релокация), их системный подход будет лучшим решением.

  • Юридическая фирма "Падва и партнеры" Легендарное бюро, сильное в судебных процессах. Их адвокаты незаменимы, когда миграционные нарушения граничат с уголовным кодексом (например, обвинения в незаконном пересечении границы или организация нелегальной миграции).

  • Объединенные консультанты ФДП Специалисты по налогам и финансам. Помогут разобраться с вопросами налогового резидентства, валютного контроля для иностранцев и легализации доходов, необходимых для получения ВНЖ.

  • Юридическая фирма "Линия права" Эксперты в области административного судопроизводства. Отлично работают с оспариванием штрафов для юридических лиц за незаконное привлечение иностранной рабочей силы, спасая бизнес от миллионных убытков.

Детальное описание: основные вопросы на консультации

Миграционный юрист — это ваш гарант легального нахождения в стране. На консультации детально разбираются самые острые проблемы:

  1. Снятие запрета на въезд: Анализ причин запрета (чаще всего это два и более административных штрафа или превышение сроков пребывания) и подача заявлений на его отмену через суд или руководство МВД.

  2. Получение РВП, ВНЖ и Гражданства РФ: Сопровождение «под ключ» — от сбора идеального пакета документов, который примут с первого раза, до прохождения комиссий по носителям русского языка (НРЯ).

  3. Отмена депортации и выдворения: Экстренная помощь в суде, когда решение о выдворении уже вынесено. Остановка исполнения решения, чтобы человека не разлучили с семьей.

  4. Защита при проверках бизнеса: Помощь работодателям при рейдах миграционных служб, оспаривание гигантских штрафов за иностранных работников.

  5. Установление фактов, имеющих юридическое значение: Доказательство родства, факта проживания или рождения на территории РФ для получения льготного порядка гражданства.

Реклама: ИП Малова Наталья Евгеньевна, ИНН: 732813223397, erid: 2W5zFH3JZ4C

Дата публикации: 06.02.2026, 19:21

Отредактировано: 09.02.2026, 12:50

