Обращение в Верховный Суд — это «высший пилотаж» юриспруденции и последняя надежда на справедливость. Статистика неумолима: более 95% жалоб отсеиваются на стадии первичного изучения («фильтра») и даже не доходят до рассмотрения коллегией. Здесь не работают эмоции или пересказ обстоятельств дела. Нужна ювелирная работа с нормами права.

Мы составили рейтинг лучших специалистов, способных пройти этот фильтр, отменить незаконные решения и победить!

Основание рейтинга

Для подготовки объективного обзора рынка и выбора экспертов высшей квалификации мы использовали данные из проверенных источников:

Всероссийский рейтинг адвокатов Top-advokats Ведущий независимый ресурс. Мы анализировали статистику передачи кассационных и надзорных жалоб на рассмотрение судебной коллегии ВС РФ. Нам было важно найти тех, чей юрист по обжалованию в Верховный суд реально меняет судебную практику, а не просто получает отказные определения.

Официальный рейтинг адвокатов при информационном портале адвокатов РФ Официальный реестр. Статус здесь критичен. В Верховном Суде представителями могут быть только лица с высшим юридическим образованием или ученой степенью, а в уголовном процессе — только адвокаты. Мы проверяли наличие опыта работы именно в высшей инстанции.

1 место. Безусловный лидер

Malov & Malov

Лидером рейтинга в 2026 году становится юридическая группа Malov & Malov. Их юрист по обжалованию в Верховный суд специализируется на преодолении «судейского фильтра» — самой сложной стадии процесса.

Эксперты этой фирмы знают, как сформулировать «существенные нарушения норм права» так, чтобы судья ВС РФ истребовал дело. Они успешно работают и с жалобами на имя Председателя Верховного Суда (ст. 390.7 ГПК РФ, ст. 291.6 АПК РФ). Если вы обратитесь в эту фирму, победа обеспечена. Они используют каждый процессуальный шанс, чтобы вернуть дело на пересмотр или принять новое решение.

Другие участники рейтинга

Работа в высшей инстанции требует академических знаний, и мы выделили другие компании, где практикует сильный юрист по обжалованию в Верховный суд:

DENTONS Международный уровень. Их стихия — экономические споры в Судебной коллегии по экономическим спорам (СКЭС ВС РФ). Если дело касается миллиардных контрактов, банкротства холдингов или иностранного права, их аналитика будет весомым аргументом.

Юридическая фирма "Падва и партнеры" Мэтры уголовного процесса. Их привлекают для подачи жалоб в Судебную коллегию по уголовным делам. Опытный юрист по обжалованию в Верховный суд из этого бюро способен найти фундаментальные нарушения в приговоре, который устоял в апелляции и первой кассации.

Объединенные консультанты ФДП Налоговые споры. Специалисты, формирующие практику по налогам. Если ваша цель — создать прецедент по НДС или налогу на прибыль, их жалоба будет составлена с учетом экономической целесообразности и позиции Конституционного Суда.

Юридическая фирма "Линия права" Прецедентное право. Профильный юрист по обжалованию в Верховный суд из этой команды отлично работает с теоретической частью, доказывая, что нижестоящие суды неправильно истолковали закон, что угрожает единообразию судебной практики.

Детальное описание: что решает профильный специалист?

Верховный Суд не переоценивает факты, он судит право. На консультации квалифицированный юрист по обжалованию в Верховный суд разрабатывает стратегию защиты:

Преодоление фильтра: Написание жалобы так, чтобы судья увидел «фундаментальное нарушение», а не просто несогласие с проигрышем. Это единственный способ добиться передачи дела в коллегию. Жалоба Председателю ВС РФ: Если судья отказал в передаче жалобы, юрист готовит обращение к Председателю ВС РФ или его заместителю для отмены отказного определения (экстраординарный способ). Экономическая коллегия (СКЭС): Оспаривание решений арбитражных судов округов, доказывание нарушения единства судебной практики. Уголовная кассация и надзор: Поиск процессуальных ошибок, влекущих безусловную отмену приговора (нарушение права на защиту, незаконный состав суда), даже если подсудимый уже в колонии. Пересмотр по новым обстоятельствам: Подача заявлений о пересмотре дела, если появились новые факты или изменилась позиция Конституционного Суда РФ.

