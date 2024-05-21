КЭП, ПЭП и НЭП: как бизнесу подписывать документы различными видами электронной подписи

Электронный документооборот (ЭДО) невозможен без электронной подписи (ЭП), которая верифицирует отправителя, придает юридическую значимость, а также гарантирует, что документ не был изменен после подписи.

В России существует 3 основных вида ЭП, которые могут обеспечить безопасность и соблюдение юридических требований:

КЭП — квалифицированная электронная подпись. НЭП — неквалифицированная электронная подпись. ПЭП — простая электронная подпись.

В зависимости от разновидности ЭП сферы применения и процесс подписания будут отличаться.

Подписание простой электронной подписью (ПЭП)

Подписать документ с помощью ПЭП легче, чем другими видами ЭП, ведь для этого не нужно выпускать токен и ехать в удостоверяющий центр или налоговую.

Данный тип подписи используется в основном для взаимодействия между организациями и физическими лицами.

Процесс подписания с использованием простой электронной подписи:

Выберите сервис для создания ПЭП, например, «Подпислон». Зарегистрируйтесь, заполните информацию о компании и верифицируйте ее. Загрузите документ, который нужно подписать. Добавьте данные подписанта и отправьте документ на подписание. Подписант получит ссылку на документ по SMS, а затем подпишет его с помощью кода, который также придет ему в сообщении.

Важно отметить, что процесс может немного отличатся в зависимости от сервиса, который вы выберете.

Подписание неквалифицированной электронной подписью (НЭП)

НЭП часто используется для документооборота внутри компании, например, в кадровом делопроизводстве. Чтобы подписать документ с помощью неквалифицированной электронной подписи, нужно обратиться в подходящий удостоверяющий центр (УЦ), подать требуемые документы и забрать сертификат по готовности.

Для использования НЭП нужен ключ, который может храниться двумя методами: на носителе (токене или компьютере) или в облачном хранилище.

Процесс подписания с использованием неквалифицированной электронной подписи. Если НЭП хранится на носителе:

Установите программное обеспечение для работы с ЭП и криптозащиты. Подключите носитель ключа к компьютеру. Запустите программу для работы с электронной подписью. Выберите документ, который хотите подписать, а затем нажмите «Подписать документ». Введите пароль от носителя и подтвердить подписание документа. Сохраните подписанный документ в нужном формате.

Если НЭП хранится в облаке:

Зарегистрируйтесь в сервисе облачного хранилища. Получите сертификат через сервис облачного хранилища. Запустите сервис облачного хранилища на компьютере и загрузите документ, который хотите подписать, а затем нажмите «Подписать документ». Подтвердите личность с помощью смс-кода, который придет на ваш телефон, а затем дайте разрешение на подписание документа. Скачайте документ в нужном формате из облачного хранилища.

Подписание квалифицированной электронной подписью (КЭП)

Данная подпись активно используется для обмена документами с другими организациями и государственными органами.

КЭП можно получить только в аккредитованном удостоверяющем центре или налоговой, а хранить ее можно исключительно на защищенном носителе, например, токене.

Также для работы с квалифицированной ЭП требуется установка программы криптографической защиты информации (СКЗИ) на компьютер.

Процесс подписания с использованием квалифицированной электронной подписи:

Вставьте носитель с КЭП в ваш компьютер. Откройте программу или сервис, которую будете использовать для подписания. Загрузить нужный документ. Выберите сертификат, который установлен на вашей флешке или токене. Нажмите на кнопку «Подписать».

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