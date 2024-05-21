КЭП, ПЭП и НЭП: как бизнесу подписывать документы различными видами электронной подписи

В России существует 3 основных вида ЭП, которые могут обеспечить безопасность и соблюдение юридических требований:
КЭП — квалифицированная электронная подпись.
НЭП — неквалифицированная электронная подпись.
ПЭП — простая электронная подпись.
В зависимости от разновидности ЭП сферы применения и процесс подписания будут отличаться.
Подписание простой электронной подписью (ПЭП)
Подписать документ с помощью ПЭП легче, чем другими видами ЭП, ведь для этого не нужно выпускать токен и ехать в удостоверяющий центр или налоговую.
Данный тип подписи используется в основном для взаимодействия между организациями и физическими лицами.
Процесс подписания с использованием простой электронной подписи:
Выберите сервис для создания ПЭП, например, «Подпислон».
Зарегистрируйтесь, заполните информацию о компании и верифицируйте ее.
Загрузите документ, который нужно подписать.
Добавьте данные подписанта и отправьте документ на подписание.
Подписант получит ссылку на документ по SMS, а затем подпишет его с помощью кода, который также придет ему в сообщении.
Важно отметить, что процесс может немного отличатся в зависимости от сервиса, который вы выберете.
Подписание неквалифицированной электронной подписью (НЭП)
НЭП часто используется для документооборота внутри компании, например, в кадровом делопроизводстве. Чтобы подписать документ с помощью неквалифицированной электронной подписи, нужно обратиться в подходящий удостоверяющий центр (УЦ), подать требуемые документы и забрать сертификат по готовности.
Для использования НЭП нужен ключ, который может храниться двумя методами: на носителе (токене или компьютере) или в облачном хранилище.
Процесс подписания с использованием неквалифицированной электронной подписи. Если НЭП хранится на носителе:
Установите программное обеспечение для работы с ЭП и криптозащиты.
Подключите носитель ключа к компьютеру.
Запустите программу для работы с электронной подписью.
Выберите документ, который хотите подписать, а затем нажмите «Подписать документ».
Введите пароль от носителя и подтвердить подписание документа.
Сохраните подписанный документ в нужном формате.
Если НЭП хранится в облаке:
Зарегистрируйтесь в сервисе облачного хранилища.
Получите сертификат через сервис облачного хранилища.
Запустите сервис облачного хранилища на компьютере и загрузите документ, который хотите подписать, а затем нажмите «Подписать документ».
Подтвердите личность с помощью смс-кода, который придет на ваш телефон, а затем дайте разрешение на подписание документа.
Скачайте документ в нужном формате из облачного хранилища.
Подписание квалифицированной электронной подписью (КЭП)
Данная подпись активно используется для обмена документами с другими организациями и государственными органами.
КЭП можно получить только в аккредитованном удостоверяющем центре или налоговой, а хранить ее можно исключительно на защищенном носителе, например, токене.
Также для работы с квалифицированной ЭП требуется установка программы криптографической защиты информации (СКЗИ) на компьютер.
Процесс подписания с использованием квалифицированной электронной подписи:
Вставьте носитель с КЭП в ваш компьютер.
Откройте программу или сервис, которую будете использовать для подписания. Загрузить нужный документ.
Выберите сертификат, который установлен на вашей флешке или токене.
Нажмите на кнопку «Подписать».
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