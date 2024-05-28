Зачем автосервису электронный документооборот с клиентами-физлицами

Цифровизация документооборота имеет колоссальную пользу даже в самых неочевидных сферах бизнеса, например, СТО и автосервисы.

Частый случай: в процессе ремонта автомобиля появилась потребность в замене дополнительной детали, что безусловно повлияло на стоимость работ в большую сторону.

Что обычно происходит в подобных ситуациях? Клиент приезжает в автосервис, чтобы переподписать новый договор, или дает устное согласие. В первом случае клиент вынужден тратить личное время, а во втором — владелец СТО рискует, что клиент окажется недобросовестным и откажется оплачивать сумму, превышающую смету.

Как избежать подобных ситуаций и упростить взаимодействие с клиентом

Простая электронная подпись (ПЭП) — инновационный инструмент, который позволяет обмениваться документами с физлицами. Она идеально подходит для автосервисов, работающих в B2C рынке. ПЭП имеет юридическую силу, и на сегодняшний день в судебной практике уже рассматривались дела, в которых такая подпись признавалась действительной.

«Подпислон» — сервис, который позволяет подписывать документы с физлицами по СМС с помощью простой электронной подписи.

Как выглядит документооборот в «Подпислоне»:

Вы загружаете документ в сервис. В один клик отправляет его получателю. Подписанту по СМС приходит ссылка на документ, а затем он подписывает его с помощью уникального кода из сообщения.

Какие преимущества автосервису дает простая электронная подпись

Снижение затрат на печать и доставку документов.

Обеспечение безопасного хранения документов.

Упрощение документооборота с клиентами-физлицами.

Получение конкурентного преимущества перед другими автосервисами.

Какие документы может подписывать автосервис с помощью «Подпислона»

Договор на оказания услуг.

Предварительный договор купли-продажи / кредитный договор.

Договор страхования.

Заказ-наряд.

Заявка на кредит.

Договор залога.

Акты.

Внутренняя документация: приказы, служебные записки, договоры ГПХ и заявления.

Подписывайте документы с физлицами по СМС Ваши клиенты и сотрудники смогут подписывать документы простой электронной подписью (ПЭП) без визита к вам в офис. С телефона или компьютера без установки приложений и регистраций Попробовать

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