Зачем автосервису электронный документооборот с клиентами-физлицами

Частый случай: в процессе ремонта автомобиля появилась потребность в замене дополнительной детали, что безусловно повлияло на стоимость работ в большую сторону.
Что обычно происходит в подобных ситуациях? Клиент приезжает в автосервис, чтобы переподписать новый договор, или дает устное согласие. В первом случае клиент вынужден тратить личное время, а во втором — владелец СТО рискует, что клиент окажется недобросовестным и откажется оплачивать сумму, превышающую смету.
Как избежать подобных ситуаций и упростить взаимодействие с клиентом
Простая электронная подпись (ПЭП) — инновационный инструмент, который позволяет обмениваться документами с физлицами. Она идеально подходит для автосервисов, работающих в B2C рынке. ПЭП имеет юридическую силу, и на сегодняшний день в судебной практике уже рассматривались дела, в которых такая подпись признавалась действительной.
«Подпислон» — сервис, который позволяет подписывать документы с физлицами по СМС с помощью простой электронной подписи.
Как выглядит документооборот в «Подпислоне»:
Вы загружаете документ в сервис.
В один клик отправляет его получателю.
Подписанту по СМС приходит ссылка на документ, а затем он подписывает его с помощью уникального кода из сообщения.
Какие преимущества автосервису дает простая электронная подпись
Снижение затрат на печать и доставку документов.
Обеспечение безопасного хранения документов.
Упрощение документооборота с клиентами-физлицами.
Получение конкурентного преимущества перед другими автосервисами.
Какие документы может подписывать автосервис с помощью «Подпислона»
Договор на оказания услуг.
Предварительный договор купли-продажи / кредитный договор.
Договор страхования.
Заказ-наряд.
Заявка на кредит.
Договор залога.
Акты.
Внутренняя документация: приказы, служебные записки, договоры ГПХ и заявления.
Подписывайте документы с физлицами по СМС
Ваши клиенты и сотрудники смогут подписывать документы простой электронной подписью (ПЭП) без визита к вам в офис. С телефона или компьютера без установки приложений и регистраций
Реклама: ООО «Подпислон», ИНН 7801708775, erid: LjN8K3k6B
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