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Электронные подписи

Зачем автосервису электронный документооборот с клиентами-физлицами

Цифровизация документооборота имеет колоссальную пользу даже в самых неочевидных сферах бизнеса, например, СТО и автосервисы.
Зачем автосервису электронный документооборот с клиентами-физлицами
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Частый случай: в процессе ремонта автомобиля появилась потребность в замене дополнительной детали, что безусловно повлияло на стоимость работ в большую сторону.

Что обычно происходит в подобных ситуациях? Клиент приезжает в автосервис, чтобы переподписать новый договор, или дает устное согласие. В первом случае клиент вынужден тратить личное время, а во втором — владелец СТО рискует, что клиент окажется недобросовестным и откажется оплачивать сумму, превышающую смету.

Как избежать подобных ситуаций и упростить взаимодействие с клиентом

Простая электронная подпись (ПЭП) — инновационный инструмент, который позволяет обмениваться документами с физлицами. Она идеально подходит для автосервисов, работающих в B2C рынке. ПЭП имеет юридическую силу, и на сегодняшний день в судебной практике уже рассматривались дела, в которых такая подпись признавалась действительной.

«Подпислон» — сервис, который позволяет подписывать документы с физлицами по СМС с помощью простой электронной подписи.

Как выглядит документооборот в «Подпислоне»:

  1. Вы загружаете документ в сервис.

  2. В один клик отправляет его получателю.

  3. Подписанту по СМС приходит ссылка на документ, а затем он подписывает его с помощью уникального кода из сообщения.

Какие преимущества автосервису дает простая электронная подпись

  • Снижение затрат на печать и доставку документов.

  • Обеспечение безопасного хранения документов.

  • Упрощение документооборота с клиентами-физлицами.

  • Получение конкурентного преимущества перед другими автосервисами.

Какие документы может подписывать автосервис с помощью «Подпислона»

  • Договор на оказания услуг.

  • Предварительный договор купли-продажи / кредитный договор.

  • Договор страхования.

  • Заказ-наряд.

  • Заявка на кредит.

  • Договор залога.

  • Акты.

  • Внутренняя документация: приказы, служебные записки, договоры ГПХ и заявления.

Подписывайте документы с физлицами по СМС

Ваши клиенты и сотрудники смогут подписывать документы простой электронной подписью (ПЭП) без визита к вам в офис. С телефона или компьютера без установки приложений и регистраций

Реклама: ООО «Подпислон», ИНН 7801708775, erid: LjN8K3k6B

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