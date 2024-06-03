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Подпислон
Электронные подписи

Сервис «Подпислон»: ответы на популярные вопросы

Простая электронная подпись (ПЭП) совсем недавно стала внедряться в бизнес, и большое количество предпринимателей и самозанятых впервые узнают о ее эффективности при переходе на ЭДО. Чтобы снять завесу тайны, мы подготовили подборку ответов на популярные вопросы про ПЭП и о работе нашего сервиса.
Сервис «Подпислон»: ответы на популярные вопросы
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что такое простая электронная подпись?

Простая электронная подпись (ПЭП) действует на основании закона № 63-ФЗ. С ее помощью можно подписывать электронные документы с физлицами.

Подтверждение, как правило, происходит по СМС с телефона или компьютера. Документ, подписанный ПЭП, имеет такую же юридическую силу, как и подписанный собственноручно.

Какие документы можно подписывать?

Вы можете использовать сервис для подписания любых документов с физическими лицами за исключением счетов-фактур и трудовых договоров.

Можно ли подписывать документы с юр. лицами?

Нет. Сервис предназначен для автоматизации документооборота между компаниями и физическими лицами.

Что если необходимо обратиться в суд?

На сегодняшний день по вопросам простой электронной подписи в уже есть определенная судебная практика. Закон и судебная практика говорят о том, что проблем с признанием документов не возникает.

Может ли клиент подписать документ с телефона?

Да. Перейдя по ссылке из СМС, клиент прямо в телефоне может ознакомиться с текстом документа и подписать его.

Где гарантия, что подпишет именно клиент?

Перед отправкой документа на подпись клиенту вам необходимо проверить данные клиента любым доступным способом. Например, если подписание будет дистанционным, вы можете попросить клиента прислать скан/фото паспорта с номера телефона, который будет использоваться для подписания.

Может ли клиент подписать с чужого телефона?

СМС-сообщение с кодом для подписания документа отправляется только на тот номер, который клиент указал менеджеру компании в качестве своего контактного при проверке данных.

Как узнать, что клиент подписал документ?

В личном кабинете вы видите всю базу документов со статусами. Подписанному документу проставляется соответствующий статус и крепится печатная форма с подписью клиента.

С какого номера будут приходить СМС клиентам?

По умолчанию СМС сообщения со ссылками на подписание документов будут приходить клиентам от отправителя «Подпислон». Если вы хотите отправлять СМС от имени вашей компании, воспользуйтесь готовыми интеграциями с сервисами SMS.RU или SMS Aero.

Кто может отправлять документы на подпись?

В сервисе можно добавить сотрудников в аккаунт компании и передать им право отправки документа на подпись.

Как работает тарификация?

Вы предоплачиваете определенный пакет документов, например 10 штук. Списание происходит, когда вы добавляете и отправляете новый документ на подпись клиенту.

Переотправка ссылки на подписание уже отправленного документа не уменьшает пакет. Добавление и отправка новой версии документа (например, переделанный договор) приводит к списанию остатка по пакету.

Как протестировать работу сервиса?

При регистрации вам предоставляется возможность бесплатно отправить на подпись 10 тестовых документов. Такие «тестовые» подписания не будут иметь юридической силы, но позволят оценить функционал сервиса. При покупке первого пакета документов (оплате счета), остаток тестовых документов обнуляется и сервис переходит в рабочий режим.

Подписывайте документы с физлицами по СМС

Ваши клиенты и сотрудники смогут подписывать документы простой электронной подписью (ПЭП) без визита к вам в офис. С телефона или компьютера без установки приложений и регистраций

Реклама: ООО «Подпислон», ИНН 7801708775, erid: LjN8JyJik

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Подпислон
Электронные подписи

Сервис «Подпислон»: ответы на популярные вопросы

Простая электронная подпись (ПЭП) совсем недавно стала внедряться в бизнес, и большое количество предпринимателей и самозанятых впервые узнают о ее эффективности при переходе на ЭДО. Чтобы снять завесу тайны, мы подготовили подборку ответов на популярные вопросы про ПЭП и о работе нашего сервиса.

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