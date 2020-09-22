Пробиваем потолок: как вырасти в профессии бухгалтера

Гражданка, а где ваш потолок?

У бухгалтерской профессии нет пределов и границ!

В том, что бухгалтерские услуги всегда будут востребованы, а ниша популярна, уже никого убеждать не надо. Боюсь, что скоро каждой семье понадобится квалифицированный семейный главбух. Ситуация в стране, как налоги и законы, меняется с высокой скоростью. Налоговая нагрузка увеличивается не только у предприятий, но и у всех налогоплательщиков.

Отсюда понятно, почему бухгалтеры на аутсорсе пользуются большим спросом, а за успешным бухгалтерским бизнесом стоят только образованные и опытные эксперты — по-другому в этой нише аутсорсинговой компании просто не выжить.

Добиться успеха в профессии поможет в первую очередь образование, причем постоянное совершенствование и оттачивание навыков. А уж без минимального базового уровня и самых простеньких курсов опыта в бухучете вам не раздобыть.

Без опыта или с минимальным вы можете рассчитывать на должность помощника или бухгалтера на предприятиях малого и среднего бизнеса, где над вами будет шефствовать главбух.

А ещё рассказывают, что если устроиться рядовым сотрудником в аутсорсинговую компанию, то год работы там можно приравнять к трем, отработанным в обычной организации. Охотно в это поверю — нагрузка в аутсорсинге мощная. Зато и опыт просто бесценный:

можно поработать на разных участках;

или, наоборот, получить 1000 очков опыта на выбранном направлении — зарплата, реализация, учет путевых листов и т.д.;

проявить талант в многозадачности.

Но в итоге оставаться только рядовым сотрудником не захочется.

Профстандарты

В 2016 году в бухгалтерских кругах пробежала волна переживаний насчет введенных Минтрудом РФ профстандартов для многих должностей. Обязателен он оказался для аудиторов, госслужащих, работников банковского сектора, а не для рядовых бухгалтеров.

В 2019 году Минтруд утвердил новые требования к образованию и стажу работы бухгалтеров, а также изменил требования к повышению квалификации работников этой профессии (Приказ Минтруда России от 21.02.2019 N 103н). И несмотря на то, что для бухгалтеров обычных ООО эти требования необязательны (ст. 195.3 ТК РФ), работодатели вполне могут опираться на них.

Для присвоения категории, согласно Профстандарту, необходимо иметь соответствующее профильное образование, определенное количество лет практического опыт и постоянное проходить дополнительное повышение квалификации

Даже если вы пока не готовы к карьере главбуха, не стоит пренебрегать повышением квалификации. Крупные компании уже давно отправляют бухгалтеров на курсы и семинары. Курсы позволяют следить за актуальными тенденциями и свежими новостями. Также регулярное общение с коллегами и обсуждение рабочих процессов помогает справляться с рабочими задачами.

Главное, обращайте внимание, чтобы у преподавателей была соответствующая аккредитация.

Плюсом для организации будет наличие в штате образованного и подкованного специалиста, тем самым бизнесмен застрахует себя от ошибок в учете или от доначислений. Даже если вы сам-себе аутсорсер это не значит, что можно не заниматься самообразованием.

Современные бухгалтерские конторы тоже не отстают и повышают уровень квалификации своих сотрудников. Огромный эффект приносят семинары с налоговыми консультантами, аудиторами, судебными юристами.

Подобную практику с добавлением налоговых новостей ежеквартально применяют в Закрытом клубе предпринимателей в нише бухгалтерского аутсорсинга.

Куда двигаться дальше после кресла главбуха?

Шаг за шагом, начиная со студенческой скамьи, набираясь опыта, принимая участия в тренингах и семинарах, получая дополнительное образование можно добраться и до кабинета главного бухгалтера. Если по пути не свернуть в сторону аудитора, финансиста, экономиста, аналитика, налогового консультанта.

Но это ли предел? Конечно нет — здесь тоже есть куда расти.

Самые отчаянные бухгалтера покупают франшизу на бухгалтерский бизнес. Представлять чужой раскрученный бренд конечно можно, но львиную долю заработка вы выплатите своему франчайзеру. Оставшиеся силы и средства потратите на конкурентную борьбу внутри бренда.

Если вы по-настоящему горите желанием открыть именно свое дело, создать уникальный бренд, а профессия бухгалтер не просто способ заработка, а призвание, то стоит раздвинуть рамки своего кабинета и пробить потолок. Пора уже строить бизнес вокруг себя.

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«У бухгалтерской профессии нет потолка и нет границ!» — согласны ли вы теперь с этим мнением?

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