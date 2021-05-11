Такие разные: от Камчатки до Москвы бухгалтеры всем нужны, или Как в любом городе запустить свой бизнес

Бухгалтерские услуги одинаково востребованы для компаний и предпринимателей из любого уголка нашей необъятной страны. Эксперт в своем деле всегда сможет найти клиентов, не важно где — в Москве с огромным количеством предложений или небольшом северном городке. Не верите? Тогда прочитайте реальные истории учеников Школы Бухбизнеса.

Кейс для города-миллионника

С одной стороны, бухгалтер имеет больше шансов, чтобы найти клиента на любой вкус и цвет в большом городе. Но с другой стороны, конкуренция будет тоже бешеная.

Всего за один год героиня нашего рассказа Анна создала устойчивый и эффективный бизнес в Москве.

Начала с основ — оперативно создала и настроила все ключевые бизнес-процессы, просчитала ценообразование. А ведь только с помощью этого инструмента можно увеличить средний чек в 2 и более раз. Именно это и случилось с Анной — некоторым клиентам она увеличила стоимость услуг даже в 3 раза и они остались с ней работать! Это к вопросу о ваших страхах насчет увеличения цен.

На следующем этапе развития она занялась качественным позиционированием, продуманным маркетингом и масштабированием в части расширения клиентской базы. В этом ей помог отдельный блог курса «Маркетинг и привлечение клиентов».

Чтобы успеть обработать все заявки и автоматизировать процессы, она внедрила систему Битрикс24. Работа стала клеиться и начала напоминать отлаженный конвейер.

Важным моментом стала проработка продуктовой линейки, которая должна включать много разнообразных услуг для своих клиентов. Для привлечения новых заказчиков и удержания собранной базы следующим шагом стало построение своего личного бренда.

Мы смогли поменять позиционирование Анны на рынке услуг и результаты не заставили себя долго ждать: появляются новые крупные клиенты, а прежние заказчики стали по-другому относиться. Услуги, которые оказывает профессионал, никогда не будут недооценены, вы забудете про «торги» и намеки на скидки постоянным клиентам.

Успех в бизнесе сделал из нее настоящую и уверенную в себе бизнес-леди. Теперь она без стеснения ведет свой аккаунт в Инстаграм, выступает перед подписчиками и клиентами. А личный бренд помог выделиться среди жесточайшей конкуренции.

Благодаря чему такой успех?

Анна научилась не только ведению бухгалтерии, но и управлению и созданию личного бренда. Это осуществимо на полном курсе с личным сопровождением в Школе Бухгалтерского бизнеса.

Начинающему бухгалтеру личный бренд поможет быстро войти в нишу, для опытного игрока — это выход на новые уровни и ценовые сегменты.

Кейс для небольших городов

Еще сомневаетесь, запускать свой бухгалтерский бизнес с нуля или нет? Думаете, что миссия невыполнима? Тогда вдохновитесь следующей историей второй нашей героини — Оксаны.

Перед бухгалтером из северного города Нефтеюганска встала дилемма: как и куда развиваться, если работа по найму не дает такой возможности. И это при том, что Оксана работала в крупной нефтяной компании!

Первым шагом стало прохождение курса в Школе Бухгалтерского Бизнеса. После этого у Оксаны появились не размытые, а четкие цели:

Открытие собственного бизнеса, потому что это даст возможность расти как в профессиональном плане, так и в плане финансовов и дохода;

Наконец приняла себя не как наемного работника, а как собственника, что помогло перестроить отношение к новой работе;

Перестала стесняться и занялась ведением блога для привлечения клиентов.

Она прошла полный курс, а закрепить навыки и построить собственное позиционирование помогло индивидуальное сопровождение. С его помощью штатный бухгалтер смогла преобразиться и действительно загорелась желанием вести полноценный бизнес и начала формировать свой бренд. Даже в небольшом городе это важно для дальнейшего развития бизнеса и привлечения новых клиентов.

Какая работа была проведена:

Создание вокруг себя полноценного информационного поля вместо скромной странички в соцсетях; Начала продвигать личный бренд, преподнося его в правильной упаковке; Научилась грамотно делегировать и расставлять приоритеты в работе. Это позволило успешно совмещать работу по найму в компании и развитие своей частной бухгалтерской практики.

В комментариях к этому кейсу в Инстаграме мне задавали вопросы — а как находится время на работу по найму полный день ведение своего дела? А как же решение операционных вопросов в течение дня? Как смотрит руководство работодателя на то, что бухгалтер ведет какие-то посторонние разговоры на рабочем месте?

Действительно такое совмещение возможно временно — пока собственный бизнес находится на этапе развития. Но в какой-то момент придется делать выбор — продолжать ли карьеру штатного бухгалтера или расти в собственном бизнесе.

Эти два различных и разноплановых кейса наглядно показывают, что реально организовать свой бухгалтерский бизнес вне зависимости от внешней среды. Проблемы предпринимателей в крупных городах, промышленных моноцентрах или фермерских хозяйств естественно отличаются и одной уникальной «таблетки» не существует. Но в любой ситуации создать бухгалтерию на аутсорсе поможет грамотное позиционирование и определение своей ниши.

11 мая стартует новый поток обучения в Школе Бухгалтерского Бизнеса. Присоединяйтесь, начните наконец свое дело — не важно где живете в Москве или в маленьком городке. Истории учеников Школы доказывают — все невозможное — возможно.