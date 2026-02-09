Интерьер как система: квартира, где удобно жить в разном ритме

Квартира сделана для семьи из трех человек: супруги и дочь-подросток. Запрос звучал взросло и по делу: не «сделайте просто красиво», а соберите пространство как рабочую систему — чтобы в ней удобно жить в разном ритме. Днем — дела и движение, вечером — тише, камернее, без ощущения, что интерьер «надо обслуживать».

Отсюда требования: открытая планировка, но без эффекта «все на виду»; спокойная палитра, но без стерильности; много хранения, которое не превращает квартиру в склад; натуральные материалы и продуманное многоуровневое освещение. Мы взяли современную эстетику с мягким минимализмом и оперлись на принцип «световой геометрии»: чистые плоскости и линии, которые становятся теплее за счет фактур и света.