Налоговая начнет следить за продавцами через маркетплейсы

Какие налоговые риски будут выявлять

Оператор платформы — то есть маркетплейс — должен будет выявлять риски неправильного расчета налогов, сборов и страховых взносов, а также их неполной или несвоевременной уплаты.

Это могут быть расхождения между данными о продажах, отчетностью, налоговым режимом, поступлениями и другими сведениями. Но окончательные критерии в проекте пока не раскрыты.

Если маркетплейс обнаружит риск, он сообщит об этом продавцу через личный кабинет. У продавца будет 30 календарных дней, чтобы представить документы или информацию, которые объясняют ситуацию. Затем оператор должен передать сообщение и материалы продавца в налоговую — не позднее следующего дня после окончания этого срока.

По проекту уведомление будет считаться полученным через три дня после того, как налоговая направит его оператору платформы — даже если продавец не заходил в личный кабинет и не читал сообщения. Рассчитывать на то, что уведомление затеряется среди других сообщений, небезопасно.