Налоговая начнет следить за продавцами через маркетплейсы

Правительство предлагает усилить взаимодействие между ФНС и маркетплейсами. Если законопроект примут, площадки будут участвовать в налоговом администрировании: выявлять риски, передавать документы и размещать сообщения ФНС в личных кабинетах.
Это пока не действующий закон, а законопроект. Его формулировки и сроки могут измениться. Но уже сейчас продавцам стоит понимать, какие новые риски предлагается ввести и как к ним подготовиться.
Коротко: чего ждать
По проекту маркетплейсы должны будут:
выявлять риски неправильного исчисления или удержания налогов, сборов и страховых взносов, а также их неполной или несвоевременной уплаты;
размещать сообщение о выявленном риске в личном кабинете продавца;
передавать это сообщение и документы продавца в налоговый орган;
размещать в кабинете документы, направленные ФНС;
передавать налоговой документы, которые продавец отправил по ее требованию через площадку;
по поручению ФНС приостанавливать или возобновлять прием заказов и размещение карточек товаров, работ или услуг.
Маркетплейсы не будут сами признавать продавцов нарушителями или начислять налоги. Их задача — обеспечить информационное взаимодействие между налоговым органом и продавцом.
Какие налоговые риски будут выявлять
Оператор платформы — то есть маркетплейс — должен будет выявлять риски неправильного расчета налогов, сборов и страховых взносов, а также их неполной или несвоевременной уплаты.
Это могут быть расхождения между данными о продажах, отчетностью, налоговым режимом, поступлениями и другими сведениями. Но окончательные критерии в проекте пока не раскрыты.
Если маркетплейс обнаружит риск, он сообщит об этом продавцу через личный кабинет. У продавца будет 30 календарных дней, чтобы представить документы или информацию, которые объясняют ситуацию. Затем оператор должен передать сообщение и материалы продавца в налоговую — не позднее следующего дня после окончания этого срока.
По проекту уведомление будет считаться полученным через три дня после того, как налоговая направит его оператору платформы — даже если продавец не заходил в личный кабинет и не читал сообщения. Рассчитывать на то, что уведомление затеряется среди других сообщений, небезопасно.
Могут ли заблокировать магазин
По поручению ФНС маркетплейс сможет временно приостановить прием заказов и размещение карточек. В зависимости от содержания поручения это может затронуть часть ассортимента или фактически остановить продажи на площадке.
За что могут приостановить продажи
В проекте прямо названы два основания.
Продавец не явился по вызову ФНС. Если продавец или его представитель не пришел для дачи показаний в срок, указанный в уведомлении, налоговая сможет поручить приостановить прием заказов и размещение карточки.
Если продавец все-таки явится, налоговая должна направить поручение о возобновлении приема заказов не позднее двух дней после его явки.
Продавец не представил документы. Если продавец не отправил документы или информацию по требованию ФНС, приостановить продажи можно:
не раньше чем через три дня после окончания срока для ответа;
не позднее чем через месяц после окончания этого срока.
После того как продавец представит документы, налоговая должна направить поручение о возобновлении приема заказов и размещения карточки не позднее двух дней.
Какие риски возникают у продавца
Можно пропустить требование. У предпринимателя может быть несколько кабинетов, сотрудников и подрядчиков. Если налоговое сообщение появится в одном из кабинетов, а ответственный его не заметит, продавец может пропустить срок ответа.
Можно потерять продажи. Приостановка может повлиять на выручку, позиции в поиске, рекламный эффект, рейтинг, постоянных покупателей и деньги, вложенные в продвижение.
Проект подробно не описывает, как после ошибочной или временной блокировки будут восстанавливать карточку, рейтинг, рекламные кампании и позиции в поиске. Продавцу, скорее всего, придется заниматься этим самостоятельно и тратить дополнительные деньги на продвижение.
Расхождения в данных могут вызвать вопросы. Внимание налоговой могут привлечь различия между:
отчетами маркетплейса;
банковскими поступлениями;
декларациями;
кассовыми документами;
данными бухгалтерского учета;
сведениями о себестоимости и расходах;
применяемым налоговым режимом;
информацией о сотрудниках и подрядчиках.
Само расхождение еще не означает нарушение. Но продавцу важно иметь документы, которые помогут быстро его объяснить.
Что сделать продавцу уже сейчас
Проверить налоговый статус
Нужно понимать, кто продает товары — физическое лицо, ИП или организация, какой налоговый режим применяется и соответствует ли он масштабу бизнеса.
Также стоит проверить, вовремя ли сдаются декларации и уплачиваются налоги и взносы, зарегистрированы ли необходимые виды деятельности и совпадает ли фактическая работа с заявленными кодами ОКВЭД.
Если небольшой тестовый проект вырос в постоянный бизнес, прежний налоговый режим может уже не подходить.
Сверять данные маркетплейса и учета
Регулярно сопоставляйте оборот по отчетам площадки, выплаты на расчетный счет, комиссии, расходы на рекламу и логистику, возвраты, штрафы и удержания, данные кассы и сведения в декларациях. Храните не только итоговые отчеты, но и документы, по которым можно восстановить расчеты.
Назначить ответственного за налоговые сообщения
Даже если продавец работает один, стоит определить, кто и как часто проверяет личный кабинет, где сохраняются уведомления, кто отвечает на требования и кто подменяет ответственного. Для небольшой компании разумно проверять налоговые разделы и сообщения каждый день, а не раз в месяц.
Настроить архив документов
Сохраняйте уведомления и требования ФНС, скриншоты и выгрузки из личного кабинета, отчеты маркетплейса, документы о закупке товаров, транспортные и складские документы, договоры, банковские выписки, документы по возвратам и переписку с площадкой. Также сохраняйте подтверждение отправки ответа. Если доступна официальная выгрузка или электронный документ, лучше хранить его вместе со скриншотом.
Подготовить шаблон ответа на сообщение о риске
В ответе стоит указать, какой риск вы оспариваете, в чем состоит ваша позиция и какими документами она подтверждается. Укажите период и суммы, которых касаются документы, объясните причины расхождения и перечислите исправления, если ошибка действительно была. Не отправляйте случайный набор файлов — документы должны отвечать на конкретный вопрос.
Проверить полномочия представителя
Если с ФНС работает бухгалтер, юрист или сотрудник, проверьте, есть ли у него доверенность, не истек ли срок ее действия и есть ли право представлять документы. Убедитесь, что у него есть доступ к нужному кабинету и понятен порядок согласования ответа.
Продумать план на случай приостановки
Заранее определите, кто свяжется с налоговой, подготовит документы и будет следить за снятием ограничения. Продумайте, как предупредить сотрудников склада, что делать с уже принятыми заказами, когда остановить рекламные кампании и как фиксировать простой и убытки.
Не рассчитывайте, что другая площадка автоматически станет заменой: проект предполагает, что поручение направят всем операторам, где размещена информация о продавце.
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