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Налоговые изменения
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Налоговая начнет следить за продавцами через маркетплейсы

Налоговая начнет следить за продавцами через маркетплейсы

Правительство предлагает усилить взаимодействие между ФНС и маркетплейсами. Если законопроект примут, площадки будут участвовать в налоговом администрировании: выявлять риски, передавать документы и размещать сообщения ФНС в личных кабинетах.

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Правительство предлагает усилить взаимодействие между ФНС и маркетплейсами. Если законопроект примут, площадки будут участвовать в налоговом администрировании: выявлять риски, передавать документы и размещать сообщения ФНС в личных кабинетах.

Это пока не действующий закон, а законопроект. Его формулировки и сроки могут измениться. Но уже сейчас продавцам стоит понимать, какие новые риски предлагается ввести и как к ним подготовиться.

Коротко: чего ждать

По проекту маркетплейсы должны будут:

  • выявлять риски неправильного исчисления или удержания налогов, сборов и страховых взносов, а также их неполной или несвоевременной уплаты;

  • размещать сообщение о выявленном риске в личном кабинете продавца;

  • передавать это сообщение и документы продавца в налоговый орган;

  • размещать в кабинете документы, направленные ФНС;

  • передавать налоговой документы, которые продавец отправил по ее требованию через площадку;

  • по поручению ФНС приостанавливать или возобновлять прием заказов и размещение карточек товаров, работ или услуг.

Маркетплейсы не будут сами признавать продавцов нарушителями или начислять налоги. Их задача — обеспечить информационное взаимодействие между налоговым органом и продавцом.

Какие налоговые риски будут выявлять

Оператор платформы — то есть маркетплейс — должен будет выявлять риски неправильного расчета налогов, сборов и страховых взносов, а также их неполной или несвоевременной уплаты.

Это могут быть расхождения между данными о продажах, отчетностью, налоговым режимом, поступлениями и другими сведениями. Но окончательные критерии в проекте пока не раскрыты.

Если маркетплейс обнаружит риск, он сообщит об этом продавцу через личный кабинет. У продавца будет 30 календарных дней, чтобы представить документы или информацию, которые объясняют ситуацию. Затем оператор должен передать сообщение и материалы продавца в налоговую — не позднее следующего дня после окончания этого срока.

По проекту уведомление будет считаться полученным через три дня после того, как налоговая направит его оператору платформы — даже если продавец не заходил в личный кабинет и не читал сообщения. Рассчитывать на то, что уведомление затеряется среди других сообщений, небезопасно.

Могут ли заблокировать магазин

По поручению ФНС маркетплейс сможет временно приостановить прием заказов и размещение карточек. В зависимости от содержания поручения это может затронуть часть ассортимента или фактически остановить продажи на площадке. 

За что могут приостановить продажи

В проекте прямо названы два основания.

Продавец не явился по вызову ФНС. Если продавец или его представитель не пришел для дачи показаний в срок, указанный в уведомлении, налоговая сможет поручить приостановить прием заказов и размещение карточки.

Если продавец все-таки явится, налоговая должна направить поручение о возобновлении приема заказов не позднее двух дней после его явки.

Продавец не представил документы. Если продавец не отправил документы или информацию по требованию ФНС, приостановить продажи можно:

  • не раньше чем через три дня после окончания срока для ответа;

  • не позднее чем через месяц после окончания этого срока.

После того как продавец представит документы, налоговая должна направить поручение о возобновлении приема заказов и размещения карточки не позднее двух дней.

Какие риски возникают у продавца

Можно пропустить требование. У предпринимателя может быть несколько кабинетов, сотрудников и подрядчиков. Если налоговое сообщение появится в одном из кабинетов, а ответственный его не заметит, продавец может пропустить срок ответа.

Можно потерять продажи. Приостановка может повлиять на выручку, позиции в поиске, рекламный эффект, рейтинг, постоянных покупателей и деньги, вложенные в продвижение.

Проект подробно не описывает, как после ошибочной или временной блокировки будут восстанавливать карточку, рейтинг, рекламные кампании и позиции в поиске. Продавцу, скорее всего, придется заниматься этим самостоятельно и тратить дополнительные деньги на продвижение.

Расхождения в данных могут вызвать вопросы. Внимание налоговой могут привлечь различия между:

  • отчетами маркетплейса;

  • банковскими поступлениями;

  • декларациями;

  • кассовыми документами;

  • данными бухгалтерского учета;

  • сведениями о себестоимости и расходах;

  • применяемым налоговым режимом;

  • информацией о сотрудниках и подрядчиках.

Само расхождение еще не означает нарушение. Но продавцу важно иметь документы, которые помогут быстро его объяснить.

Что сделать продавцу уже сейчас

Проверить налоговый статус

Нужно понимать, кто продает товары — физическое лицо, ИП или организация, какой налоговый режим применяется и соответствует ли он масштабу бизнеса.

Также стоит проверить, вовремя ли сдаются декларации и уплачиваются налоги и взносы, зарегистрированы ли необходимые виды деятельности и совпадает ли фактическая работа с заявленными кодами ОКВЭД.

Если небольшой тестовый проект вырос в постоянный бизнес, прежний налоговый режим может уже не подходить.

Сверять данные маркетплейса и учета

Регулярно сопоставляйте оборот по отчетам площадки, выплаты на расчетный счет, комиссии, расходы на рекламу и логистику, возвраты, штрафы и удержания, данные кассы и сведения в декларациях. Храните не только итоговые отчеты, но и документы, по которым можно восстановить расчеты.

Назначить ответственного за налоговые сообщения

Даже если продавец работает один, стоит определить, кто и как часто проверяет личный кабинет, где сохраняются уведомления, кто отвечает на требования и кто подменяет ответственного. Для небольшой компании разумно проверять налоговые разделы и сообщения каждый день, а не раз в месяц.

Настроить архив документов

Сохраняйте уведомления и требования ФНС, скриншоты и выгрузки из личного кабинета, отчеты маркетплейса, документы о закупке товаров, транспортные и складские документы, договоры, банковские выписки, документы по возвратам и переписку с площадкой. Также сохраняйте подтверждение отправки ответа. Если доступна официальная выгрузка или электронный документ, лучше хранить его вместе со скриншотом.

Подготовить шаблон ответа на сообщение о риске

В ответе стоит указать, какой риск вы оспариваете, в чем состоит ваша позиция и какими документами она подтверждается. Укажите период и суммы, которых касаются документы, объясните причины расхождения и перечислите исправления, если ошибка действительно была. Не отправляйте случайный набор файлов — документы должны отвечать на конкретный вопрос.

Проверить полномочия представителя

Если с ФНС работает бухгалтер, юрист или сотрудник, проверьте, есть ли у него доверенность, не истек ли срок ее действия и есть ли право представлять документы. Убедитесь, что у него есть доступ к нужному кабинету и понятен порядок согласования ответа.

Продумать план на случай приостановки

Заранее определите, кто свяжется с налоговой, подготовит документы и будет следить за снятием ограничения. Продумайте, как предупредить сотрудников склада, что делать с уже принятыми заказами, когда остановить рекламные кампании и как фиксировать простой и убытки. 

Не рассчитывайте, что другая площадка автоматически станет заменой: проект предполагает, что поручение направят всем операторам, где размещена информация о продавце.

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POScenter

POScenter

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