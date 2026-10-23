Лицензия на табак и вейпы с 2026 года: как получить и сколько стоит ошибка

Как получить лицензию на продажу табака

Есть два типа лицензий: розничные, для продажи табака и НСП в торговых точках, и оптовые — на закупку, хранение и поставку табачной продукции, НСП и сырья. Розничные лицензии выдают органы власти региона. Оптовыми занимается Росалкогольтабакконтроль.

Чтобы получить лицензию, нужно подать заявление через Госуслуги или региональный портал (только в электронном виде). С 1 сентября 2027 года добавится подача через ГИС МТ «Честный ЗНАК». Решение обычно принимают в течение 10 рабочих дней, но лицензирующий орган может продлить срок еще на 10.

Одна лицензия выдается на один торговый объект, а для развозной торговли — на одно транспортное средство. Срок действия — до пяти лет, нужный вы указываете в заявлении.

За каждую лицензию нужно заплатить пошлину. Стоимость розничной лицензии: 20 000 рублей за каждый год действия лицензии и за каждую точку. Оптовая лицензия стоит 800 000 рублей. Сколько потребуется заплатить за продление, зависит от общего срока действия лицензии: