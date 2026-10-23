Лицензия на табак и вейпы с 2026 года: как получить и сколько стоит ошибка

Лицензии на продажу табака и никотинсодержащей продукции (НСП) выдают с 1 октября 2026 года. Торговать без лицензии запретят с 1 марта 2027 года, с этого же дня заработают штрафы и уголовная ответственность. Рассказываем, как получить лицензию и сколько будут стоить нарушения.
Что изменилось
Лицензирование ввели законы от 26 июня 2026 года № 186-ФЗ, № 187-ФЗ и № 188-ФЗ. Оно касается розничной и оптовой продажи табака и никотинсодержащей продукции.
Вводят его в три этапа:
С 1 октября 2026 года до 1 марта 2027 года: принимают заявления и выдают лицензии. Торговля без лицензии в этот период не запрещена.
С 1 марта 2027 года: розничная, развозная и оптовая торговля без лицензии запрещена. Поставки в точки без лицензии — тоже.
С 1 марта 2027 года до 1 марта 2028 года: действует переходный период, чтобы привести торговые объекты в соответствие с отдельными лицензионными требованиями.
Как получить лицензию на продажу табака
Есть два типа лицензий: розничные, для продажи табака и НСП в торговых точках, и оптовые — на закупку, хранение и поставку табачной продукции, НСП и сырья. Розничные лицензии выдают органы власти региона. Оптовыми занимается Росалкогольтабакконтроль.
Чтобы получить лицензию, нужно подать заявление через Госуслуги или региональный портал (только в электронном виде). С 1 сентября 2027 года добавится подача через ГИС МТ «Честный ЗНАК». Решение обычно принимают в течение 10 рабочих дней, но лицензирующий орган может продлить срок еще на 10.
Одна лицензия выдается на один торговый объект, а для развозной торговли — на одно транспортное средство. Срок действия — до пяти лет, нужный вы указываете в заявлении.
За каждую лицензию нужно заплатить пошлину. Стоимость розничной лицензии: 20 000 рублей за каждый год действия лицензии и за каждую точку. Оптовая лицензия стоит 800 000 рублей. Сколько потребуется заплатить за продление, зависит от общего срока действия лицензии:
до пяти лет с даты выдачи — 3500 рублей;
более пяти лет с даты выдачи — 800 000 рублей.
Кто может получить лицензию
Требования для продавцов выглядят так:
Вы зарегистрированы как ИП или юрлицо и состоите на налоговом учете.
Вы зарегистрированы в ГИС МТ «Честный ЗНАК».
У вас нет долга по единому налоговому счету больше 3000 рублей на первое число месяца подачи заявления.
У вас нет неуплаченных административных штрафов в сфере оборота табака.
Вы дали возможность провести оценку соответствия лицензионным требованиям.
Требования к самой точке:
Торговать можно только в магазинах и павильонах. Если их нет в населенном пункте, допускаются другие торговые объекты или развозная торговля.
Запрещены ярмарки, выставки, разносная торговля и автоматы.
Нельзя торговать на общественном транспорте, вокзалах, автовокзалах, в аэропортах, портах и на станциях метро.
Фиксированную зону 100 м от образовательных организаций пересмотрели. Теперь запретные зоны устанавливают органы местного самоуправления.
Если ограничение появилось уже после выдачи лицензии, торговать можно по-прежнему.
Для продажи табака и никотинсодержащей продукции все еще необходимо соблюдать 54-ФЗ и работать только с актуальной онлайн-кассой. Рекомендуем почитать подробнее о том, как собрать правильное рабочее место кассира.
Что добавится с 1 марта 2028 года. Нужен будет объект площадью не менее пяти кв. м, а регион сможет поднять планку до 10 кв. м. Права на недвижимость и аренду должны быть зарегистрированы в Росреестре (потребуется предоставить сведения из ЕГРН о торговом объекте и правах на него).
Штрафы и ответственность
Меры за торговлю без лицензии вступают в силу с 1 марта 2027 года.
Вид ответственности
Кого касается
Размер
Продажа товара без лицензии
Должностные лица и ИП
150 000 – 300 000 рублей или дисквалификация
Продажа товара без лицензии
Юридические лица
300 000 – 1 000 000 рублей или приостановление деятельности до 90 суток
Продажа товара без лицензии более чем на 100 000 рублей
Любой нарушитель
Штраф 500 000 – 1 000 000 рублей, принудительные работы или лишение свободы до 3 лет
Продажа товара без лицензии более чем на 1 000 000 рублей
Любой нарушитель
Штраф до 4 млн рублей, принудительные работы или лишение свободы до 5 лет
Действующие штрафы за нарушение правил розничной торговли тоже остаются. По статье 14.53 КоАП за первое нарушение ограничений и запретов организации платят 90 000 – 120 000 рублей, должностные лица и ИП — 30 000 – 50 000. При повторных нарушениях суммы могут быть выше.
Нельзя забывать, что табак и никотинсодержащая продукция подлежат обязательной маркировке, и за продажу с нарушениями можно получить соответствующие штрафы. С 2026 года они начисляются в автоматическом порядке. Почитайте подробнее о том, как работают автоштрафы.
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Лицензию могут аннулировать за нарушение обязательных требований, например за продажу несовершеннолетним или открытую выкладку. Неуплаченный штраф в сфере оборота табака сам по себе блокирует выдачу лицензии: ее приостановят до уплаты.
Чек-лист для новичка
Проверьте, что вы ИП или юрлицо, и погасите долги по ЕНС свыше 3000 рублей.
Зарегистрируйтесь в «Честном ЗНАКе».
Убедитесь, что помещение подходит по виду объекта и не попадает в запретную зону. Уточните это в местной администрации.
Проверьте договор аренды: срок должен покрывать срок лицензии. Для недвижимости заранее подготовьте регистрацию в Росреестре.
Заложите в бюджет 20 000 рублей за год на каждую точку.
Подайте заявление через Госуслуги и не откладывайте на февраль.
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