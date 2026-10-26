Технологический сбор с 1 декабря 2026 года: что нужно знать бизнесу

Кто платит

Платить должны юрлица и ИП, которые производят электронику или ввозят ее в Россию. Если компания занимается и тем и другим, сбор начисляют по обоим направлениям. Перепродажа внутри страны, скорее всего, не повлечет дополнительных расходов: сбор возникает только при ввозе или выпуске товара.

Физлиц это не касается. Если человек привез из Китая пару смартфонов для себя и семьи, платить не нужно.