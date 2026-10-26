Технологический сбор с 1 декабря 2026 года: что нужно знать бизнесу

С 1 декабря 2026 года в России вводится технологический сбор. Это новый обязательный платеж для производителей и импортеров электроники. Ставки утверждены, но порядок уплаты, расчет и льготы еще дорабатываются. Ниже собрано всё, что известно сейчас: сколько придется платить и как подготовиться.
Что такое технологический сбор
Это неналоговый платеж в федеральный бюджет. Его берут за производство или ввоз электроники: и готовых устройств, и электронных компонентов. Основание — Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ.
Кто платит
Платить должны юрлица и ИП, которые производят электронику или ввозят ее в Россию. Если компания занимается и тем и другим, сбор начисляют по обоим направлениям. Перепродажа внутри страны, скорее всего, не повлечет дополнительных расходов: сбор возникает только при ввозе или выпуске товара.
Физлиц это не касается. Если человек привез из Китая пару смартфонов для себя и семьи, платить не нужно.
Какие товары попали в перечень
Список и ставки закреплены приказом Минпромторга от 13.10.2026 № 5366. Сейчас в нем пять групп:
ноутбуки массой до 10 кг;
смартфоны;
проводные телефоны с беспроводной трубкой;
телефоны для сотовых и других беспроводных сетей;
прочие телефонные аппараты.
Все эти товары уже подлежат обязательной маркировке радиоэлектроники. Остатки, произведенные или ввезенные до 1 мая 2026 года, нужно промаркировать до 30 ноября. С 1 декабря продавать немаркированную технику нельзя.
Вся маркировка в вашем смартфоне
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Позже, после эксперимента по маркировке, перечень расширят телекоммуникационным оборудованием: базовыми станциями, коммутаторами, маршрутизаторами и аппаратурой передачи данных.
Сколько придется заплатить
Сбор фиксированный и начисляется за каждую единицу товара. Размер зависит только от вида товара и от того, внесены ли бренд и модель в ГИС МТ («Честный ЗНАК»). Если данные внесены, ставка ниже базовой на треть. Если их нет, ставка выше. Сбор за один товар не может превышать 5000 рублей.
Товар
Базовая ставка, руб.
Бренд и модель есть в ГИС МТ, руб.
Данных нет, руб.
Ноутбуки
746
500
992
Смартфоны
373
250
496
Проводные телефоны с беспроводной трубкой
149
100
198
Аппараты для сотовых сетей
75
50
100
Прочие телефонные аппараты
37
25
49
Пример: за партию из 1000 ноутбуков импортер заплатит 500 тысяч рублей, если модель зарегистрирована, и 992 тысячи, если нет. Разница составит 492 тысячи рублей только из-за незаполненной карточки в системе. С партией из 2000 смартфонов картина такая же: 500 тысяч против 992 тысяч.
Как будет проходить оплата
Порядок установит правительство, проект постановления подготовил Минпромторг. По проекту схема выглядит так:
Вы передаете в ГИС МТ данные о товаре, который хотите ввести в оборот.
ГИСП (государственная информационная система промышленности) автоматически рассчитывает сбор в течение суток.
Вы оплачиваете сбор, платеж администрирует ФНС.
После подтверждения оператор «Честного ЗНАКа» вносит сведения о вводе товара в оборот.
Товар можно продавать.
Что будет при неуплате
Главный риск — не штраф, а блокировка товара. Пока сбор не уплачен, маркируемую продукцию нельзя ввести в оборот, то есть продать. Отдельной ответственности за неуплату закон пока не предусматривает, а проект правил не вводит пени за просрочку.
Льготы и двойной сбор
Гарантированных льгот сейчас нет. Правительство обсуждает поддержку российских производителей из реестра российской промышленной продукции, и список должны утвердить до 1 декабря. Импортерам послаблений не обещают.
Единственный надежный способ платить меньше для всех — внести бренд и модель в ГИС МТ. Это дает скидку в треть от базовой ставки.
С двойным сбором сложнее. Закон допускает обложение и компонента, и устройства, в которое он установлен. Минпромторг заверяет, что за один компонент сбор возьмут один раз. Однако механизм зачета еще не утвержден.
Что будет с ценами
Минпромторг оценивает влияние на цены не более чем в 1%. Участники рынка в обращениях в ведомство называют 1–9% в зависимости от категории.
Точнее можно будет сказать после 1 декабря. Вероятно, что каждый товар подорожает минимум на сумму сбора.
Закон не требует выделять сбор в цене, поэтому компания сама решает: переложить его на покупателя или взять на себя за счет маржи.
Что сделать до 1 декабря 2026 года
Сверьте ассортимент с приказом № 5366 по кодам ТН ВЭД и ОКПД2.
Проверьте, что бренд и модель каждой позиции внесены в ГИС МТ, ведь от этого зависит ставка.
Промаркируйте остатки, произведенные или ввезенные до 1 мая 2026 года, до 30 ноября.
Зарегистрируйтесь в ГИСП и настройте обмен данными.
Пересчитайте себестоимость и пересмотрите договоры с партнерами.
Заложите резерв на оплату сбора до начала продаж.
Следите за итоговым постановлением правительства: сроки, льготы и зачет еще могут измениться.
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