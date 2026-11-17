С 1 октября 2026 года в России заработал закон о платформенной экономике. Уже в первые недели его действия маркетплейсы временно ограничили более 9 млн карточек товаров.

Это далеко не всегда значит, что товар был контрафактным, или продавец нарушил закон. Иногда достаточно опечатки в названии, несовпадения данных в карточке и сертификате, ошибки в кодах маркировки. Но последствия одинаковы: пока карточка «охлаждена», продажи останавливаются.

Разбираемся, что именно изменилось, за какие ошибки маркетплейсы временно ограничивают товары и как подготовить карточку так, чтобы она прошла проверку.