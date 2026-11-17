С 1 октября 2026 года в России заработал закон о платформенной экономике. Уже в первые недели его действия маркетплейсы временно ограничили более 9 млн карточек товаров.
Это далеко не всегда значит, что товар был контрафактным, или продавец нарушил закон. Иногда достаточно опечатки в названии, несовпадения данных в карточке и сертификате, ошибки в кодах маркировки. Но последствия одинаковы: пока карточка «охлаждена», продажи останавливаются.
Разбираемся, что именно изменилось, за какие ошибки маркетплейсы временно ограничивают товары и как подготовить карточку так, чтобы она прошла проверку.
Что произошло
Первый заместитель министра экономического развития Максим Колесников сообщил, что с начала действия закона о платформенной экономике маркетплейсы временно заблокировали более 9 млн карточек товаров. По его данным, около половины из них уже вернули в продажу после того, как продавцы подтвердили сведения и приложили необходимые документы.
Важно: речь не о полном удалении товаров с площадок. «Блокировка» в этом контексте чаще означает временное ограничение видимости или продажи карточки до устранения расхождений. Товар может оставаться на складе, но покупатель не видит его в каталоге и не может оформить заказ.
Реальные бренды и конкретные карточки, попавшие под эту массовую проверку, публично не раскрываются. Поэтому ниже мы разберем типовые сценарии, которые показывают, как это работает на практике.
Что за закон
Речь идет о Федеральном законе от 31 июля 2025 года № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации». Он вступил в силу 1 октября 2026 года и регулирует работу цифровых платформ, включая маркетплейсы.
Закон усиливает ответственность площадок за то, что размещают их партнеры. Теперь оператор маркетплейса должен не просто принимать карточки от продавцов, но и проверять их на соответствие обязательным требованиям. В частности, площадка должна проверять продавцов через государственные реестры, модерировать карточки товаров и не допускать к продаже продукцию, не соответствующую законодательству.
То есть раньше карточка была в первую очередь витриной: название, фото, описание, цена. Теперь это еще и набор данных, который маркетплейс сверяет с реестрами и документами продавца. Поэтому к заполнению карточки теперь стоит относиться как к подготовке комплекта документов.
Как работает проверка
Маркетплейсы сверяют сведения о продавце и товаре с государственными реестрами. В проверке задействованы данные Госуслуг, сведения о регистрации бизнеса, разрешительные документы, маркировка и другие обязательные характеристики товара.
Для этого платформы получили доступ к Единому цифровому сервису. Он позволяет автоматически сверять карточки с государственными источниками, не запрашивая каждый реестр отдельно. В проверке участвуют, в частности, сведения о разрешительных документах, маркировке и отраслевых реестрах.
Если система находит расхождение, карточка может быть временно ограничена. Продавцу обычно нужно исправить данные, загрузить документ или подтвердить сведения, после чего карточка может вернуться в продажу.
За что «охлаждают» карточки
Нет обязательного документа
Самая частая и понятная причина — у товара нет сертификата, декларации соответствия, свидетельства о государственной регистрации или иного документа, если он обязателен для этой категории.
Документ есть, но он не подходит
Бывает и обратная ситуация: продавец загрузил сертификат, но он не проходит проверку.
Причины могут быть разными:
документ оформлен на другую модель или артикул;
в карточке указан один производитель, а в документе — другой;
сертификат или декларация просрочены;
документ выдан на другую категорию товара;
заявитель в документе не совпадает с продавцом или производителем;
разрешительный документ не найден в государственном реестре.
В этом случае проблема не в отсутствии бумаги, а в том, что она не подтверждает соответствие именно этого товара требованиям.
Пример. Продавец импортной косметики размещает крем для лица и указывает в карточке производителя, объем и назначение товара. Декларация соответствия у него есть, но оформлена на другую модель крема, а заявителем указана другая компания.
Автоматическая проверка не находит совпадения между карточкой и документом. Площадка временно ограничивает продажу: товар остается на складе, но исчезает из выдачи.
Ошибки в карточке
Иногда товар и документы в порядке, но карточка заполнена небрежно. Типичные проблемы:
опечатка в названии бренда, модели или производителе;
неверный ИНН, ОГРН или адрес;
расхождение между названием товара в карточке и документах;
неправильный код ТН ВЭД или ОКПД 2;
некорректно указанная страна происхождения;
неполные характеристики товара;
различия в написании названия кириллицей и латиницей.
После запуска автоматических проверок такие мелочи получили практическое значение. Раньше они могли остаться незамеченными, теперь способны стать формальным основанием для ограничения карточки.
Проблемы с маркировкой
Для товаров, подлежащих обязательной маркировке, важна корректная работа с системой «Честный ЗНАК».
Пример. Продавец детской одежды закупил партию футболок, создал карточки и начал продажи. Но коды «Честного ЗНАКа» не были корректно привязаны к карточкам либо в данных есть ошибка.
Площадка не может подтвердить, что товар зарегистрирован в системе маркировки и что коды относятся к этой партии. В результате карточки временно скрываются из продажи.
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Вопросы к происхождению товара
Отдельный риск — брендовые товары. Даже если товар оригинальный, продавцу может потребоваться подтвердить, что он был введен в оборот правообладателем или с его согласия.
Если площадка получает обоснованную претензию правообладателя, а продавец не может представить документы о происхождении товара, договор поставки, разрешение на продажу или иные подтверждения, карточка может быть ограничена.
Как не попасть под блокировку
Соберите документы до публикации
До загрузки карточки стоит собрать полный пакет:
ИНН, ОГРН или ОГРНИП;
выписки и регистрационные данные;
сертификаты, декларации соответствия;
документы на товарный знак, если продаете брендовый товар;
сведения о маркировке;
инвойсы, договоры поставки и документы о происхождении товара.
Лучше подготовить это заранее, а не искать документы после уведомления о блокировке.
Сверьте карточку с документами
Проверьте, что название, модель, артикул, производитель, импортер, состав, характеристики и другие ключевые данные совпадают в карточке, на упаковке и в разрешительных документах.
Особое внимание — кодам ТН ВЭД и ОКПД 2. Неправильный код может привести к тому, что система не найдет нужный документ или отнесет товар не к той категории.
Проверьте срок действия документов
Сертификат или декларация должны быть действующими на момент продажи. Документ, который был актуален год назад, не спасает карточку, если его срок уже истёк.
Также важно, чтобы документ покрывал конкретный товар, а не только «похожую линейку» или другую модификацию.
Проверьте «Честный ЗНАК»
Если товар подлежит маркировке, убедитесь, что:
продавец зарегистрирован в системе;
коды маркировки получены, нанесены и введены в оборот;
данные в карточке соответствуют данным в системе маркировки;
коды относятся к нужной партии товара.
Важно не только получить коды, но и правильно их нанести. Некорректные сведения о маркировке могут стать причиной дополнительных проверок или временного ограничения карточки.
Чтобы промаркировать товар, нужно заказать коды в системе «Честный ЗНАК», распечатать их на этикетках и наклеить на упаковку. Для этого обычно достаточно принтера этикеток и 2D-сканера: принтер печатает код Data Matrix, а сканер помогает убедиться, что он корректно считывается.
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При этом не все маркетплейсы берут на себя техническую передачу данных в «Честный ЗНАК» о нанесении, движении и выбытии кодов, а также печать дублей при повреждении этикетки. Ответственность за корректность статусов ложится на селлера — и любая ручная ошибка грозит не только «заморозкой» карточек, но и штрафами от площадок и регуляторов.
Закрыть этот риск помогает программное решение «Маркетплейс 15». Софт устанавливается на ТСД или смартфон и берет на себя полный контроль за оборотом кодов маркировки при сборке заказов: от проверки считываемости и печати дублей до автоматического вывода марок из оборота без штрафов и ручной рутины.
Не используйте «универсальные» документы
Документ, скачанный из интернета или купленный у посредника, может не пройти проверку. Важно, чтобы он был оформлен на конкретный товар, содержал корректные реквизиты и был доступен в государственном реестре.
Настройте регулярный аудит
Особенно это важно для товаров с редкими продажами. Карточка может оставаться активной месяцами, а разрешительный документ за это время — истечь.
Раз в месяц или квартал стоит проверять:
сроки действия сертификатов и деклараций;
актуальность данных о производителе и импортере;
корректность кодов маркировки;
соответствие карточек действующим требованиям площадки;
наличие уведомлений в личном кабинете.
Быстро реагируйте на «охлаждение»
Если карточка исчезла из продажи, не нужно сразу создавать новую. Сначала откройте уведомление площадки и выясните точную причину.
Дальше алгоритм простой:
Найти причину блокировки.
Проверить документы и данные карточки.
Исправить расхождения.
Загрузить актуальные документы.
Повторно отправить карточку на проверку.
Сохранить подтверждения: скриншоты, номера обращений, даты загрузки документов.
Если площадка не позволяет исправить данные, стоит обратиться в поддержку с конкретным вопросом и приложить документы.
Главное
Более 9 млн временно ограниченных карточек — это не разовая акция, а следствие запуска новой системы контроля. Маркетплейсы теперь обязаны проверять не только продавцов, но и конкретные карточки товаров.
Для селлера это меняет логику работы: документы, маркировка и точность данных перестают быть «бумажной» формальностью. Они напрямую влияют на видимость товара, продажи и выручку.
Чтобы не потерять карточку, нужно готовить ее как комплект проверяемых данных: актуальные документы, корректные реквизиты, правильные коды и полное соответствие карточке разрешительным документам.
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