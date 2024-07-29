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PravoTech
Автоматизация учета

Сколько стоит автоматизация работы юриста в 2024 году 

Внедрение любого IT-решения в бизнес-процессы должно оправдаться экономически. Расскажем, во сколько обойдется автоматизация юридической функции. Посчитаем, что выгоднее: штатный юрист на полную ставку или делегирование рутины современным роботам.
Сколько стоит автоматизация работы юриста в 2024 году 
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Из чего складывается цена автоматизации 

У компаний есть опасение, что внедрять новую систему — это долго, дорого и трудозатратно. Давайте для начала разберемся, из чего складывается стоимость.

Ежедневно юрист, который ведет претензионно-исковую работу, тратит на рутинные процессы — 2,5–3,5 часа. Например, готовит типовые документы, ищет и обновляет информацию по текущим делам, считает госпошлину, отслеживает почтовую корреспонденцию, заполняет судебный календарь. Подобные задачи — не сложные, они не требуют высокой квалификации и выполняются работником «на автомате». И все-таки отнимают много рабочего времени. Автоматизация позволяет избавиться от рутины и освободить время на что-то более интересное и важное для компании.

Управляй (делами) — платформа для управления юридическими процессами и автоматизации работы на всех этапах — от претензии до исполнительного производства.

Что входит в цену ИТ-решения:

1. Аудит бизнес-процессов.

Первым делом, разработчикам потребуется изучить «внутрянку» вашего бизнеса: структуру компании, специфику деятельности, исковую нагрузку, порядок взаимодействия между подразделениями и юридическими специалистами в отделе, распределение трудовой функции, должностных обязанностей и т.д.

2. Подготовка технического задания.

ТЗ помогает детализировать и конкретизировать общую идею, прописать назначение и функционал продукта.

3. Миграция данных.

Чтобы система успешно работала, ей нужно передать весь предыдущий юридический опыт компании — информацию по текущим и завершенным судебным делам, образцы процессуальных документов и т.п. Данные можно «подтянуть» из вашей CRM-системы или любого другого хранилища.

4. Интеграция с другими сервисами.

Система автоматизации юридической функции может быть интегрирована с программой 1С, почтовыми сервисами — outlook и gmail, с продуктами ФНС, «Мой арбитр» и т.п.

5. Установка системы.

Как правило, у клиента есть выбор: размещение платформы на оборудовании компании, либо в облаке. Если есть задача сэкономить, лучше выбирать облачную версию.

Управляй (делами), кроме прочего, дает редкую возможность — установить систему на Astra Linux; альтернативу Microsoft Windows, которая внедряется сейчас в российских государственных организациях.

6. Сопровождение и обучение пользователей.

Еще один способ сократить стоимость внедрения — начать автоматизацию с готового решения: без доработок ПО и индивидуальных адаптаций. 

Благодаря тому что Управляй (делами) создана на базе no-code платформы, вам не потребуется привлекать программистов для установки: основные объекты и сценарии автоматизации уже настроены. А гибкое решение легко адаптировать самостоятельно под специфику конкретной организации.

Какой ROI от проектов по автоматизации

Рассчитать ROI («Return On Investment» — коэффициент окупаемости вложений) можно как отношение суммарного эффекта от автоматизации к объему инвестиций в нее.

Когда мы говорим о применении legaltech-инструментов, выгода бизнеса заключается буквально в снижении расходов: экономии времени и денег (оплаты труда инхаус-юриста). 

Дано: 

  1. Предположим, что заработная плата штатного сотрудника составляет 80 000 руб. в месяц (на руки).

  2. НДФЛ 13% — 10 400 руб. 

  3. Страховые взносы — 24 000 руб.

  4. В году было — 247 рабочих дней.

  5. В среднем, юрист тратит 2 часа в день на решение рутинных задач.

Производим расчет:

1. (80 000 + 24 000) * 12= 1 248 000 руб.

Такую сумму компания вкладывает за год в работу одного инхаус-юриста.

2. Разделим ее на 247 трудовых дней и получится:

  •  1 248 000 / 247 = 5 052,6 руб. / день

3. Теперь посчитаем, во сколько обходятся 2 часа, затрачиваемые ежедневно на скучную рутину.

  • 5 052,6 / 8 * 2 = 1 263 руб.

Итого: 1 263 руб. в день (311 961 руб. в год) работодатель тратит на процессы, которые можно делегировать умным роботам, а время квалифицированного специалиста занять стратегическими задачами.

Для объективной оценки эффективности нам нужно сравнить две стоимости, поэтому рассчитаем также цену IT-решения.

Лицензия Управляй (делами) для автоматизации юридической работы и ведения судебных дел в единой системе — обойдется компании 84 000 руб. в год.  В эту сумму, помимо комплексного продукта, входит также 

  • обучение персонала;

  • постпродажная техническая поддержка;

  • справочный центр с инструкциями; 

  • регулярные обновления системы.

Рабочий день использования платформы будет стоить всего – 340 руб. 

  • (84 000 / 247 = 340).

Соответственно, один «автоматизированный» час — 42,5 руб.

Стоимость рабочего дня ДО автоматизации (руб.)

Стоимость рабочего дня ПОСЛЕ внедрения системы (руб.)

5 052,6

5 052,6 – 1 263 + 340 = 4 129,6

На примере расчета видно, что внедрение legaltech-решений – это не дополнительные расходы.

За счет автоматизации рутины, юрист сэкономит ежедневно 2 часа рабочего времени. Компания оплачивает за систему 340 руб. в день, при этом сокращает затраты на 1263 руб.

В процентном соотношении выгода бизнеса составит — около 20%.

И нельзя забывать о практической пользе (помимо экономического эффекта), которую штатный сотрудник принесет организации, когда в освобожденные часы займется более важными стратегическими задачами.

Обоснование выгоды: долгосрочная перспектива

В предыдущем разделе мы уделили внимание прямой экономии, но не стоит забывать и о качественном эффекте автоматизации. Внедрение legaltech-решений отражается, в первую очередь, на удобстве и повышении производительности труда работников. Можно считать, что использование подобных продуктов имеет инвестиционный характер, и в перспективе также приносит компании выгоду.

Например, благодаря автоматизации:

  • сокращается время обработки документов, минимизируются задержки в согласовании сделок и решении претензионных вопросов;

  • снижаются риски неблагоприятных правовых последствий из-за нарушения процессуальных сроков и ошибок в оформлении исков;

  • юристы всегда в курсе актуальных изменений законодательства, что также сокращает финансовые потери;

  • высвобождается время на ведение других судебных дел, что сказывается на количестве выигранных споров («отсужденных» денег);

  • отсутствуют проблемы с соблюдением compliance-процедур.

Платформа Управляй (делами)  дает возможность в едином рабочем пространстве вести судебно-претензионную работу, получать задания от руководителя и коллег из смежных подразделений, контролировать сроки и удерживать фокус на главном.

Управляй (делами) – продукт IT-компании Pravo Tech, которая уже 15 лет успешно внедряет LegalTech-решения на российском рынке, в том числе, является автором системы электронного правосудия в РФ: сервисов «Картотека арбитражных дел» и «Мой арбитр».

Управляй (делами)

Платформа для управления юридическими процессами: автоматизируйте работу на всех этапах — от претензии до исполнительного производства

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