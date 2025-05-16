Как цифровые сервисы помогают юристам выигрывать споры в судах

Этап 1. Решение о подаче иска

Предположим: между компаниями заключен договор, но один из партнеров не выполняет обязательства — ООО «Ромашка» не получило оплаченные детали от ООО «Василек». Претензии игнорируются, и юристу нужно решить: подавать в суд или нет.

Прежде чем идти в арбитраж, ООО «Ромашка» должно оценить перспективы. Обычно это требует несколько часов (или дней) анализа похожих дел, судебной практики и финансового состояния контрагента — вручную, из разрозненных источников.

Caselook позволяет пройти этот этап за считаные минуты.

Например, мы знаем, что спор:

касается поставки;

будет рассматриваться в Санкт-Петербурге.

Указываем эти параметры — и сервис находит релевантные решения.

В результате система выдает 4 136 актов, из которых в 3 071 случае иск удовлетворили полностью, в 288 — частично.

Во вкладке «Анализ» открываем готовую сводку и видим, по каким категориям чаще выигрывают, каковы исходы и риски. Опираясь на конкретные данные, можно сделать вывод: судебная практика складывается в пользу истцов, и есть смысл подавать заявление на контрагента.

Чтобы дополнить картину, переходим в Casebook — вводим ИНН или название контрагента. Сразу видим:

статистику по судебным делам;

базовые финпоказатели;

информацию об исполнительных производствах.

Теперь уже можно понять наверняка, есть ли смысл подавать в суд и требовать компенсации. Если у ответчика нет активов, а долги копятся годами, даже выигранное дело может остаться на бумаге. Если компания платежеспособна — можно идти в суд.