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Ведение бизнеса

Как цифровые сервисы помогают юристам выигрывать споры в судах

Современные юридические технологии — уже не будущее, а рабочий инструмент. Как бухгалтеры не представляют работу без 1С, а отдел продаж — без CRM, так и юристы все чаще опираются на цифровые решения. Особенно при ведении судебных дел.

Разберем, как два сервиса — Casebook и Caselook — помогают выигрывать споры в судах и проходить путь от оценки перспектив до разработки стратегии, экономя время и повышая шансы на победу в споре.

Этап 1. Решение о подаче иска

Предположим: между компаниями заключен договор, но один из партнеров не выполняет обязательства — ООО «Ромашка» не получило оплаченные детали от ООО «Василек». Претензии игнорируются, и юристу нужно решить: подавать в суд или нет.

Прежде чем идти в арбитраж, ООО «Ромашка» должно оценить перспективы. Обычно это требует несколько часов (или дней) анализа похожих дел, судебной практики и финансового состояния контрагента — вручную, из разрозненных источников.

Caselook позволяет пройти этот этап за считаные минуты.

Например, мы знаем, что спор:

  • касается поставки;

  • будет рассматриваться в Санкт-Петербурге. 

Указываем эти параметры — и сервис находит релевантные решения. 

В результате система выдает 4 136 актов, из которых в 3 071 случае иск удовлетворили полностью, в 288 — частично.

Во вкладке «Анализ» открываем готовую сводку и видим, по каким категориям чаще выигрывают, каковы исходы и риски. Опираясь на конкретные данные, можно сделать вывод: судебная практика складывается в пользу истцов, и есть смысл подавать заявление на контрагента.

Чтобы дополнить картину, переходим в Casebookвводим ИНН или название контрагента. Сразу видим:

  • статистику по судебным делам;

  • базовые финпоказатели;

  • информацию об исполнительных производствах.

Теперь уже можно понять наверняка, есть ли смысл подавать в суд и требовать компенсации. Если у ответчика нет активов, а долги копятся годами, даже выигранное дело может остаться на бумаге. Если компания платежеспособна — можно идти в суд.

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Этап 2. Подача документов

Раньше подача иска в суд была целым приключением: скопировать, распечатать и подшить вместе кипу бумаг, поехать в суд или на почту, отстоять очередь и потерять половину рабочего дня. Теперь все проще: через Casebook, в разделе «Мой Арбитр», подаем иск онлайн за несколько кликов. Там же отслеживаем статусы, отправляем ходатайства и пояснения. 

Этап 3. Выбор стратегии

Иногда важнее не выиграть спор любой ценой, а сохранить партнерство. Неприятно, если постоянный контрагент нарушил условия сотрудничества. Но если это разовое нарушение — проще договориться полюбовно и продолжать работать, чем искать нового поставщика.

Casebook помогает оценить, насколько реально найти другого партнера. Для этого достаточно ввести ОКВЭД в форме расширенного поиска — и система покажет все компании, которые занимаются аналогичной деятельностью.

Если выбора нет, пора прорабатывать стратегии перемирия.

Этап 4. Подготовка к процессу

С момента подачи иска до вынесения решения проходит несколько месяцев. Все это время юристу нужно отслеживать:

  • даты заседаний;

  • движение дела;

  • поступление новых документов;

  • изменения в судебной практике.

Casebook — это не просто база данных, а полноценный рабочий кабинет юриста. Здесь:

  • судебный календарь: все заседания по делу — в одном окне;

  • карточка дела: суд, состав, прогноз по исходу;

  • материалы дела доступны онлайн — не нужно ездить в суд, чтобы с ними ознакомиться. Причем доступны исключительно участникам — для прочих пользователей они закрыты;

  • автоматические уведомления о любом движении по делу;

  • встроенный ИИ-помощник — для консультаций, анализа и черновиков.

Все это в разы упрощает подготовку к судебному процессу. Время, которое уходило на бумажную рутину и бесконечный поиск, можно потратить на разработку стратегии.

Этап 5. Обжалование

Если результат в первой инстанции нас не устраивает, можно быстро понять, есть ли смысл идти дальше.

Оба сервиса автоматически подгружают текст решения сразу после публикации. В Caselook — снова вкладка «Анализ», только теперь смотрим на раздел «Статусы обжалования»: сколько решений обжаловали и каков процент успешных апелляций.

Жалобу тоже подаем через Casebook, все в том же разделе «Мой Арбитр». Быстро, прозрачно и без пересылки документов вручную.

Итоги

Цифровые сервисы уже давно перестали быть «приятным дополнением» — это полноценный рабочий инструмент юриста. Они не составят стратегию, но помогут:

  • быстро оценить шансы;

  • избежать заведомо проигрышных споров;

  • подготовиться к процессу;

  • сократить рутину, освободить время, руки и голову для более важных задач.

Попробуйте демоверсии сервисов и убедитесь сами:

Мониторинг судебных дел и проверки контрагентов

Контролируйте изменения по делам и компаниям, анализируйте риски организаций и отправляйте документы в суд онлайн

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