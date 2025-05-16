Как цифровые сервисы помогают юристам выигрывать споры в судах

Этап 1. Решение о подаче иска
Предположим: между компаниями заключен договор, но один из партнеров не выполняет обязательства — ООО «Ромашка» не получило оплаченные детали от ООО «Василек». Претензии игнорируются, и юристу нужно решить: подавать в суд или нет.
Прежде чем идти в арбитраж, ООО «Ромашка» должно оценить перспективы. Обычно это требует несколько часов (или дней) анализа похожих дел, судебной практики и финансового состояния контрагента — вручную, из разрозненных источников.
Caselook позволяет пройти этот этап за считаные минуты.
Например, мы знаем, что спор:
касается поставки;
будет рассматриваться в Санкт-Петербурге.
Указываем эти параметры — и сервис находит релевантные решения.
В результате система выдает 4 136 актов, из которых в 3 071 случае иск удовлетворили полностью, в 288 — частично.
Во вкладке «Анализ» открываем готовую сводку и видим, по каким категориям чаще выигрывают, каковы исходы и риски. Опираясь на конкретные данные, можно сделать вывод: судебная практика складывается в пользу истцов, и есть смысл подавать заявление на контрагента.
Чтобы дополнить картину, переходим в Casebook — вводим ИНН или название контрагента. Сразу видим:
статистику по судебным делам;
базовые финпоказатели;
информацию об исполнительных производствах.
Теперь уже можно понять наверняка, есть ли смысл подавать в суд и требовать компенсации. Если у ответчика нет активов, а долги копятся годами, даже выигранное дело может остаться на бумаге. Если компания платежеспособна — можно идти в суд.
Мониторинг судебных дел и проверки контрагентов
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Этап 2. Подача документов
Раньше подача иска в суд была целым приключением: скопировать, распечатать и подшить вместе кипу бумаг, поехать в суд или на почту, отстоять очередь и потерять половину рабочего дня. Теперь все проще: через Casebook, в разделе «Мой Арбитр», подаем иск онлайн за несколько кликов. Там же отслеживаем статусы, отправляем ходатайства и пояснения.
Этап 3. Выбор стратегии
Иногда важнее не выиграть спор любой ценой, а сохранить партнерство. Неприятно, если постоянный контрагент нарушил условия сотрудничества. Но если это разовое нарушение — проще договориться полюбовно и продолжать работать, чем искать нового поставщика.
Casebook помогает оценить, насколько реально найти другого партнера. Для этого достаточно ввести ОКВЭД в форме расширенного поиска — и система покажет все компании, которые занимаются аналогичной деятельностью.
Если выбора нет, пора прорабатывать стратегии перемирия.
Этап 4. Подготовка к процессу
С момента подачи иска до вынесения решения проходит несколько месяцев. Все это время юристу нужно отслеживать:
даты заседаний;
движение дела;
поступление новых документов;
изменения в судебной практике.
Casebook — это не просто база данных, а полноценный рабочий кабинет юриста. Здесь:
судебный календарь: все заседания по делу — в одном окне;
карточка дела: суд, состав, прогноз по исходу;
материалы дела доступны онлайн — не нужно ездить в суд, чтобы с ними ознакомиться. Причем доступны исключительно участникам — для прочих пользователей они закрыты;
автоматические уведомления о любом движении по делу;
встроенный ИИ-помощник — для консультаций, анализа и черновиков.
Все это в разы упрощает подготовку к судебному процессу. Время, которое уходило на бумажную рутину и бесконечный поиск, можно потратить на разработку стратегии.
Этап 5. Обжалование
Если результат в первой инстанции нас не устраивает, можно быстро понять, есть ли смысл идти дальше.
Оба сервиса автоматически подгружают текст решения сразу после публикации. В Caselook — снова вкладка «Анализ», только теперь смотрим на раздел «Статусы обжалования»: сколько решений обжаловали и каков процент успешных апелляций.
Жалобу тоже подаем через Casebook, все в том же разделе «Мой Арбитр». Быстро, прозрачно и без пересылки документов вручную.
Итоги
Цифровые сервисы уже давно перестали быть «приятным дополнением» — это полноценный рабочий инструмент юриста. Они не составят стратегию, но помогут:
быстро оценить шансы;
избежать заведомо проигрышных споров;
подготовиться к процессу;
сократить рутину, освободить время, руки и голову для более важных задач.
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Контролируйте изменения по делам и компаниям, анализируйте риски организаций и отправляйте документы в суд онлайн
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