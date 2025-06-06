Интуиция или цифры: как выбрать бизнес-партнера в 2025 году

Data-driven-подход при выборе бизнес-партнера

Перед тем как заключить договор с компанией, важно проявить должную осмотрительность — проверить ее. Это не просто формальность. Речь о том, чтобы понять, кто перед вами — надежный бизнес или фирма-однодневка, компания на грани банкротства, участник серых схем.

Это позволит застраховаться от проблем с налоговой, избежать финансовых проблем и репутационных потерь.

Практика показывает, что проверить необходимо как минимум:

выписку из ЕГРЮЛ и учредительные документы лица;

его адрес и телефон на массовость;

руководителя — не дисквалифицирован ли он;

аффилированность;

финансовую информацию;

судебную историю;

наличие реальных производственных возможностей для исполнения договора.

На основе этой информации руководство компании будет принимать решение, можно сотрудничать с таким партнером или нет.

Собрать ее можно вручную — искать по десяткам сайтов, сверять, анализировать — или использовать специализированный сервис, например Casebook. В Casebook можно в один клик скачать отчет по компании — с ним сразу понятно, стоит ли работать с контрагентом. К тому же, если потом все же возникнут претензии со стороны налоговой, отчет может стать аргументом в суде: проверка была, риски учтены, все сделано добросовестно. Это позволит избежать доначислений, штрафов и пеней.

Таким образом, современное налоговое законодательство как бы само подталкивает бизнес к data-driven-подходу при выборе партнера.