Когда, зачем и как бизнесу проверять физических лиц
Рассказываем, когда стоит проводить такие проверки, какие данные собирать и на что обратить внимание.
Проверка сотрудников
Первая категория, которую важно проверять, — соискатели работы. При приеме человек приносит:
паспорт;
военный билет — если есть обязанность по воинскому учету;
патент или разрешение на работу — для иностранцев;
другие обязательные бумаги.
Но не стоит доверять только предоставленным документам. Без дополнительной проверки вы рискуете нанять человека:
с фальшивыми документами;
в розыске;
из списков террористов или экстремистов;
с сомнительной судебной историей — например, кандидата, который злоупотребляет правом и регулярно подает иски против работодателей.
Не каждый факт из биографии — основание для отказа, но учитывать его стоит. Например, у кандидата может быть открытое исполнительное производство или процедура личного банкротства. Эти сведения не делают его преступником, но их важно учитывать при найме.
Проверка руководителей и топ-менеджеров
Кандидаты на руководящие позиции требуют особого внимания. Проверка для них должна быть глубже и шире, потому что потенциальный ущерб от их ошибок или недобросовестных действий больше.
Руководителя стоит проверить по тем же параметрам, что и обычного сотрудника: документы, судимости, розыск, участие в реестрах.
Что важно:
Налоговый статус. Убедитесь, что человек не дисквалифицирован и не является массовым руководителем, когда на него зарегистрированы десятки компаний. Налоговая внимательно следит за такими людьми — и за компаниями, где они фигурируют.
Аффилированность. Посмотрите, с какими компаниями он связан. Если среди них есть «однодневки» или фирмы с плохой репутацией, это может ударить по вашей.
Судебная история. Особенно — экономические преступления и нарушения в сфере охраны труда.
Проверка самозанятых
В начале сотрудничества проверьте, действительно ли человек зарегистрирован как самозанятый в ФНС.
Почему это важно: если человек не самозанятый, но вы с ним работаете как с таковым, налоговая может доначислить налоги, пени и штрафы. Самозанятые сами платят налог, но если их статус фиктивен — платить должна уже ваша компания.
Все данные — в одном сервисе
Проверка физлица — не обязательно долгий и трудоемкий процесс. Например, сервис Casebook делает все за вас.
Как это работает:
Зайдите в раздел «Проверка физических лиц» в боковом меню.
Введите известные данные человека.
Подтвердите наличие согласия на обработку персональных данных.
Нажмите «Запросить отчет».
Отчет с данными придет вам на почту. В нем — все, что можно узнать из официальных источников.
Итоги
Проверка физических лиц помогает бизнесу:
избегать проблемных сотрудников;
не попасть в споры с конфликтными партнерами;
снизить налоговые риски.
Но помните: при проверке человека вы работаете с его персональными данными. Получите письменное согласие на их использование — это ваша зона ответственности.
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