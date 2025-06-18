Когда, зачем и как бизнесу проверять физических лиц

Проверять контрагентов — привычная практика для бизнеса. Но проверять нужно и физических лиц. Сотрудники, партнеры, подрядчики — тоже часть бизнес-процессов и тоже несут риски. Их благонадежность напрямую влияет на устойчивость компании.

Рассказываем, когда стоит проводить такие проверки, какие данные собирать и на что обратить внимание.

Проверка сотрудников

Первая категория, которую важно проверять, — соискатели работы. При приеме человек приносит:

паспорт;

военный билет — если есть обязанность по воинскому учету;

патент или разрешение на работу — для иностранцев;

другие обязательные бумаги.

Но не стоит доверять только предоставленным документам. Без дополнительной проверки вы рискуете нанять человека:

с фальшивыми документами;

в розыске;

из списков террористов или экстремистов;

с сомнительной судебной историей — например, кандидата, который злоупотребляет правом и регулярно подает иски против работодателей.

Не каждый факт из биографии — основание для отказа, но учитывать его стоит. Например, у кандидата может быть открытое исполнительное производство или процедура личного банкротства. Эти сведения не делают его преступником, но их важно учитывать при найме.

Проверка руководителей и топ-менеджеров

Кандидаты на руководящие позиции требуют особого внимания. Проверка для них должна быть глубже и шире, потому что потенциальный ущерб от их ошибок или недобросовестных действий больше.

Руководителя стоит проверить по тем же параметрам, что и обычного сотрудника: документы, судимости, розыск, участие в реестрах.

Что важно:

Налоговый статус. Убедитесь, что человек не дисквалифицирован и не является массовым руководителем, когда на него зарегистрированы десятки компаний. Налоговая внимательно следит за такими людьми — и за компаниями, где они фигурируют.

Аффилированность. Посмотрите, с какими компаниями он связан. Если среди них есть «однодневки» или фирмы с плохой репутацией, это может ударить по вашей.

Судебная история. Особенно — экономические преступления и нарушения в сфере охраны труда.

Проверка самозанятых

В начале сотрудничества проверьте, действительно ли человек зарегистрирован как самозанятый в ФНС.

Почему это важно: если человек не самозанятый, но вы с ним работаете как с таковым, налоговая может доначислить налоги, пени и штрафы. Самозанятые сами платят налог, но если их статус фиктивен — платить должна уже ваша компания.

Все данные — в одном сервисе

Проверка физлица — не обязательно долгий и трудоемкий процесс. Например, сервис Casebook делает все за вас.

Как это работает:

Зайдите в раздел «Проверка физических лиц» в боковом меню. Введите известные данные человека. Подтвердите наличие согласия на обработку персональных данных. Нажмите «Запросить отчет».

Отчет с данными придет вам на почту. В нем — все, что можно узнать из официальных источников.

Итоги

Проверка физических лиц помогает бизнесу:

избегать проблемных сотрудников;

не попасть в споры с конфликтными партнерами;

снизить налоговые риски.

Но помните: при проверке человека вы работаете с его персональными данными. Получите письменное согласие на их использование — это ваша зона ответственности.

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