«Первый день после отпуска я больше не начинаю с почты»: лайфхаки от юриста ПравоТех Ани Бурак

Нахожу задачи, где нужна именно я

Вернуться в работу спокойно получается редко. Пока пытаешься разобраться, что произошло за время отсутствия, уже начинаются встречи, обсуждения и срочные вопросы от бизнеса.

Почта забита письмами, и времени на то, чтобы несколько часов просто «войти в курс дела», обычно нет

Раньше я пыталась восстановить всю историю: прочитать сообщения, посмотреть комментарии, разобраться в обсуждениях. На это легко уходило полдня. Теперь начинаю с другого вопроса: где без меня работа не может двигаться дальше?

Часть задач коллеги уже закрыли, и нужно только уточнить решение. Какие-то продолжают идти своим чередом. Но всегда остаются вопросы, где нужен юридический вывод, согласование или решение. В таких случаях мне помогает ПравоДепартамент.

Благодаря сервису мне не нужно собирать общую картину из писем и чатов

В карточках процессов и в комментариях во вкладке «События» легко найти, где остановился процесс. И сразу видно, что уже сделано, где подходит срок и какие задачи действительно ждут моего подключения.

После этого рабочий день перестает выглядеть как бесконечный поток сообщений. Появляется список приоритетов — и можно составить план