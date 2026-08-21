«Первый день после отпуска я больше не начинаю с почты»: лайфхаки от юриста ПравоТех Ани Бурак

Нахожу задачи, где нужна именно я
Вернуться в работу спокойно получается редко. Пока пытаешься разобраться, что произошло за время отсутствия, уже начинаются встречи, обсуждения и срочные вопросы от бизнеса.
Раньше я пыталась восстановить всю историю: прочитать сообщения, посмотреть комментарии, разобраться в обсуждениях. На это легко уходило полдня. Теперь начинаю с другого вопроса: где без меня работа не может двигаться дальше?
Часть задач коллеги уже закрыли, и нужно только уточнить решение. Какие-то продолжают идти своим чередом. Но всегда остаются вопросы, где нужен юридический вывод, согласование или решение. В таких случаях мне помогает ПравоДепартамент.
В карточках процессов и в комментариях во вкладке «События» легко найти, где остановился процесс. И сразу видно, что уже сделано, где подходит срок и какие задачи действительно ждут моего подключения.
После этого рабочий день перестает выглядеть как бесконечный поток сообщений. Появляется список приоритетов — и можно составить план
Проверяю, что изменилось по судебным делам
Новые события бывают разными. По одному делу появился технический документ, который спокойно подождет до завтра. По другому суд назначил заседание через несколько дней, и времени на подготовку стало значительно меньше.
В электронной почте оба выглядят одинаково. Для работы — разница принципиальная. Обычно действительно срочных дел — одно-два, а остальные создают информационный шум. Самое сложное — отделить одно от другого, поэтому сначала я ищу задачу, где изменился следующий шаг.
ПравоДела собирает события в общей ленте, а в карточке дела показывает документы, заседания, сроки и историю процесса. Мне не приходится открывать каждый спор по очереди только для того, чтобы понять, произошло ли там что-то важное.
Если за время моего отсутствия появилось новое дело, ИИ-ассистент помогает разобраться: показывает краткое резюме по материалам и событиям. Так проще понять, чем заняться прямо сейчас, а что может подождать.
Сверяюсь с новой судебной практикой
Раньше проверку практики я часто откладывала. Казалось, что если по самому делу ничего не произошло, можно двигаться дальше. Но однажды поймала себя на мысли: сам спор почти не изменился, зато появился новый подход Верховного суда, который полностью менял оценку ситуации.
С тех пор я стараюсь проверять все сразу, пока не потеряла контекст. Именно здесь раньше уходило больше всего времени. Открываешь дело, переходишь к поиску практики, потом снова возвращаешься к делу, потому что забыла какую-то деталь. Потом опять открываешь акты. И так несколько раз.
Поэтому мне нравится, что из ПравоДела есть возможность перейти в ПравоПрактика. Сервис уже знает, по какому делу я работаю, и сразу открывает релевантные акты. Если нужно еще раз посмотреть материалы спора, я так же быстро возвращаюсь обратно в карточку.
Кажется, что это мелочь. Но именно такие повторяющиеся действия незаметно съедают рабочее время. В ПравоПрактика я сначала смотрю, появились ли новые акты по похожим спорам. Если решение объемное, то читаю ИИ-сводку — так быстрее понять, влияет ли оно на мою позицию.
Уже после этого открываю документ полностью, если нужно что-то уточнить. ИИ помогает понять, относится ли вообще этот документ к моему делу, но открыть и посмотреть текст все равно нужно.
Отдельно разбираю новые запросы
Есть задачи, по которым нечего восстанавливать. Пока меня не было, бизнес не ждал моего возвращения. Одни уже начали переговоры с новым подрядчиком, другие запускают новую инициативу, а третьи просят быстро оценить риски новой претензии.
По таким вопросам нет ни переписки, ни готовых решений — только чистый лист. Раньше именно они занимали больше всего времени. Нужно определить применимые нормы, найти судебную практику и собрать аргументы.
Сейчас первым шагом я обычно готовлю юридическое заключение в ПравоКонсультант.
После возвращения к работе редко не хватает информации. Обычно не хватает именно контекста. Я знаю отдельные факты, но еще не понимаю, как они связаны между собой.
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Только в конце дня возвращаюсь к почте за деталями
Почту я открываю последней, потому что к этому моменту я уже понимаю, что именно ищу. Не общую картину, а конкретные детали по тем задачам, которые уже определила как приоритетные.
К концу дня еще могут оставаться непрочитанные письма. Раньше это меня раздражало. Сейчас — нет. Я перестала измерять успешный первый день количеством разобранных сообщений.
Для меня важнее другое: понимаю ли я, где действительно нужна моя помощь, какие дела требуют внимания и что изменилось за время моего отсутствия.
Если ответ «да», значит, в работу я уже вернулась. Остальные письма подождут.
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