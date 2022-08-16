Самое опасное заблуждение про аудит в 2022 году

Почему страховка помогает не всегда?

На первый взгляд, возможность получить возмещение есть. Для осуществления аудиторской деятельности компания обязана быть членом саморегулируемой организации аудиторов (СРО) (п. 2. ст. 3 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»). В общих случаях по норме закона выплаты по обязательствам членов СРО, возникшим в результате причинения ими вреда осуществляется из компенсационного фонда СРО (п. 3 ч. 3 ст. 17, ч. 14 ст. 17 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»).

Но на практике получить выплаты от СРО очень затруднительно, потому что:

1) для этого необходимо решение суда о применении к аудиторской компании ответственности в виде взыскания убытков – а это всегда дополнительные временные и материальные затраты с «негарантированным» результатом;

2) для этого нужно доказать противоправность действий аудитора, что сделать очень сложно, т. к. в соответствии с законодательством аудиторская проверка является не сплошной, а выборочной и, соответственно, тем, что «проверено не все», никакие нормы не нарушаются;

3) для получения положительного судебного решения также нужно доказать причинную связь между качеством аудиторской проверки и санкциями налогового органа. И это при том, что очевидно, что штрафы и пени инспекция начислила не из-за действий аудитора.

Аудиторская компания не обязана самостоятельно страховать свою профессиональную ответственность, это ее право (подп. 4.1. п. 1 ст. 13 № 307-ФЗ). Правом является и выбор размера ответственности, а также выбор страховых случаев.

Как правило, аудиторские компании страхуют свою ответственность на сумму, равную стоимости оказанных услуг. Например, если компания «А» заказала аудит в компании «Б» и аудит обошелся компании «А» в 200 тыс. руб., то даже если «А» удастся доказать, что аудиторские услуги привели к убыткам, например, в размере штрафов и пени по результатам выездной налоговой проверки в сумме 3 млн руб., максимум, что сможет получить «А» — сумму, потраченную на некачественный аудит, т. е. 200 тыс. руб.

При изучении страхового полиса, выданного аудиторской компании, обратите внимание на следующие моменты:

какой страховой компанией выдан (прекрасно, если страховщик — известная компания на рынке с хорошей репутацией по выплатам);

какова сумма страхового возмещения (чем больше сумма, тем лучше для клиента аудиторской компании);

какой срок действия (полис не должен быть просроченным);

какой перечень рисков покрывает полис.

Какая страховка действительно защищает от налоговых рисков?

Давайте сравним с точки зрения защиты от налоговых претензий «обычную» страховку и вариант, который позволит не беспокоиться в случае прихода налоговой. Именно такие гарантии предоставляет компания «Правовест Аудит» своим клиентам по системно-комплексному аудиту.

Как работает страховка бизнеса от рисков?

Проведение аудита — это сложная и трудоемкая процедура, требующая высокого уровня профессионализма. Вместе с тем, даже высокий уровень подготовки аудиторов, подтвержденный различными сертификатами, к сожалению, не может гарантировать, безупречность проведения проверки и выявления абсолютно всех возможных нарушений в деятельности проверяемой организации. Как известно, не ошибается тот, кто ничего не делает.

Вынуждены признать, что недавно у компании «Правовест Аудит» произошел страховой случай — выявлена ошибка, допущенная аудитором.Но ситуация показала, что страховка от налоговых претензий действительно работает!!!

Компанией был выбран комплексный аудит, и именно этот выбор помог клиенту избежать лишней волокиты и быстро урегулировать конфликт с инспекцией. Возмещение фактических убытков застраховано в компании «Ингосстрах». При этом комплексный аудит предполагает расширенные гарантии от налоговых юристов.

Новый главбух компании обнаружила, что при наличии обособленного подразделения в Москве, компания представляла декларации по налогу на прибыль и уплачивала этот налог по месту нахождения головной компании в Московской области без распределения. Такая ситуация грозила приостановкой операций по счетам до уплаты налогов в «обособку», риском начисления пени и штрафов. Выявленную проблему решили оперативно, благодаря слаженной работе аудиторов, налоговых юристов и компании-клиента:

наши юристы добились того, что межбюджетный взаимозачет был произведен в течение 2-х недельного срока вместо 1,5 месяцев, что позволило избежать излишнее начисление пеней и блокировки расчетного счета компании;

компания «Ингосстрах» без судебных разбирательств признала страховой случай и компенсировала клиенту 2,8 млн руб.

Не пренебрегайте страховкой от налоговых рисков! Разделите ответственность с аудиторами и страховой компанией!

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