Как не содействовать налоговому органу вести выездную проверку: истребование документов и информации

Налоговые органы имеют право требовать от налогоплательщиков документы, служащие основаниями для исчисления и уплаты налогов и подтверждающие правильность и своевременность этой самой уплаты. Если документы истребуются в соответствии с положениями НК, возникает обязательство по их представлению.

В отличие от других требований налоговых органов — с истребованием документов в рамках выездной налоговой проверки все достаточно просто.

Налоговики могут истребовать практически любые документы и информацию, относящуюся к проверяемому периоду.

Отказы, тем более по формальным основаниям, или непредставление документов и информации на требования в рамках выездной налоговой проверки могут обратиться выемкой документов и предметов или существенными штрафами. Прямые отказы судами не поддерживаются, как в прочем и молчаливое непредставление.

Основная сложность заключается в том, что объем документов в требованиях в рамках выездной проверки зачастую достаточно велик, в следствие чего требует больших трудозатрат налогоплательщика.

Итак, как можно помочь себе и не помогать налоговой инспекции?

Для начала воспользуемся пунктом 4 письма ФНС от 13 сентября 2012 г. № АС-4-2/15309@, в котором сказано, что налоговые органы не вправе истребовать у налогоплательщика отчеты или аналитические справки (обобщения), не являющиеся первичными бухгалтерскими документами.

Если вы видите в требовании документ, который не является ни первичным учетным ни регистром учета, то вы вправе решить самостоятельно — представлять его или нет, и в каком виде. Решение это должно зависеть скорее от того, каким образом этот документ может повлиять на исход проверки.

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Нередко требования в рамках выездной проверки полны пунктами о том, что налоговики хотят увидеть в своем распоряжении информацию в определенном виде, разрезе или форме. То есть вам необходимо не только собрать все документы и информацию, а еще и произвести необходимый анализ и определенным образом его изложить в удобном для инспекторов виде.

На такие пункты лучше всего давать ответы общими фразами без какой-либо конкретики, либо же говорить о том, что таких отчетов или схем вы не ведете и сделать отсылку на документы, в которых эта информация может содержаться.

Иногда информация, которую налоговик запрашивает содержится в вашей выписке из ЕГРЮЛ или в открытом доступе.

Что касается пунктов требований, в которых указаны первичные учетные документы или регистры учета, то тут чтобы не воспрепятствовать налоговому органу или не заработать штраф и, одновременно, снизить нагрузку на бухгалтеров и юристов, можно поступить следующим образом.

Не предоставляйте документы повторно, если вы их уже когда-то предоставляли, так как налоговые органы вправе повторно истребовать у вас ранее представленные документы, если вы передавали их в виде подлинников, которые затем вам вернули, а также если налоговый орган утратил представленные вами документы вследствие обстоятельств непреодолимой силы (п. 5 ст. 93 НК).

Если какие-либо пункты сформулированы нечетко, то не нужно стесняться уточнять их в ответе на требование, это непредставлением или отказом считаться не будет, однако злоупотреблять этим тоже не стоит, напомним, что формальные отказы могут нести негативные последствия.

Внимательно следить за тем и анализировать все, что вы направляете, чтобы в налоговый орган не поступала нежелательная для вас информация. Лучше пусть она будет минимальна или в усеченном виде.

Если у вас нет документов, которые обязательны к представлению и должны у вас быть, не нужно прямо об этом заявлять. Лучше просто проигнорировать этот пункт.

Предупредите своих контрагентов о том, что у вас идет выездная проверка. Пусть они, если это возможно, держат вас в курсе о том, что они предоставляли в свой налоговый орган, а также о других мероприятиях в рамках вашей проверки, о которых им известно.

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