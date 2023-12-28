Выемка и осмотр в рамках мероприятий налогового контроля

Выемка и осмотр являются мероприятиями налогового контроля. Они могут проводиться как в рамках налоговой проверки, так и вне ее. Разберем, что из себя представляют выемка и осмотр, в каких случаях и по каким правилам они проводятся.

Что такое осмотр и что нужно о нем знать

Право налоговых органов на проведение осмотра помещений и территорий налогоплательщика прямо предусмотрено пп. 6 п. 1 ст. 31 НК, а порядок проведения данного мероприятия налогового контроля прописан в ст. 92 НК.

Что могут осматривать налоговики

Проверяющие могут осматривать любые предметы, объекты, производственные, складские, торговые и другие помещения и территории, которые налогоплательщик использует в своей хозяйственной деятельности.

В каких случаях проводится осмотр

Многие ошибочно полагают, что осмотр может проводиться только в рамках выездной налоговой проверки. Но это не так. Он также может осуществляться в рамках камеральной проверки, налогового мониторинга и вне рамок налоговых проверок — по определенным основаниям.

Осмотр в рамках выездной проверки

Чаще всего осмотр, как отдельное мероприятие налогового контроля, проводится именно в рамках выездной налоговой проверки.

В ходе ВНП проверяющие могут осмотреть помещения, территории, объекты, документы и предметы, если это требуется для полноты проверки (пп. 1 п. 1 ст. 92 НК).

Осмотр в рамках камеральной проверки

Осмотр в рамках КНП проводится только в определенных случаях и связаны они с проверкой деклараций по НДС. К ним относятся следующие ситуации:

В декларации заявлен НДС к возмещению.

В декларации по НДС выявлены противоречия или расхождения с отчетностью контрагентов, которые свидетельствуют о занижении суммы налога к уплате или завышении суммы налогового вычета.

В декларации по НДС обнаружены несоответствия, связанные с операциями, по прослеживаемым товарам.

По другим основаниям ИФНС не может проводить осмотр в рамках камеральной налоговой проверки.

Осмотр в рамках налогового мониторинга

Осмотр в рамках налогового мониторинга также проводится в отношении декларации по НДС, в которой заявлена сумма к возмещению или выявлены противоречия и несоответствия по указанным выше основаниям. То есть завышена сумма налога к возмещению, обнаружено несоответствие данных в декларации по прослеживаемым товарам или в декларации выявлены противоречия и несоответствия с отчетностью контрагентов.

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Осмотр вне рамок налоговых проверок

Осмотр вне рамок налоговых проверок возможен по следующим основаниям:

Если организация или ИП не исполнила решение о взыскании недоимки в размере, превышающем 1 млн руб.

На выполнение указанного требования налогоплательщику отводится 10 дней. Если долг в срок не погашен, ИФНС может инициировать, с согласия организации или ИП, осмотр, но не более 1 раза по одному решению.

Налогоплательщик предоставил разрешение на проведение осмотра. своих документов и предметов.

Документы и предметы, полученные проверяющими в результате ранее проведенных мероприятий налогового контроля.

В рамках проверки достоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ — если у налоговиков возникли основания полагать, что организация не находится по адресу, указанному в государственном реестре.

Правила проведения осмотра

Осмотр проводится на основании мотивированного постановления, которое подписывается руководителем ИФНС или его заместителем.

Осмотр проводится в присутствии понятых.

Сегодня нет единой позиции о том, могут ли в качестве понятых привлекаться работники налогоплательщика. Часть судов поддерживает позицию, что понятыми могут быть сотрудники проверяемой организации или ИП (постановление АС Уральского округа от 03.12.2018 № Ф09-6893/18 по делу № А60-4234/2018).

Большая же часть судов придерживается прямо противоположного мнения, что работники проверяемой компании или ИП не могут участвовать в осмотре в качестве понятых (постановление ФАС СЗО от 24.08 2009 по делу № А13-5138/2008, постановление ФАС Московского округа от 03.12.2010 № КА-А40/15062-10 по делу № А40-6293/10-13-36, постановление ФАС Северо-западного округа от 13.09.2007 по делу № А05-419/2007 (определением ВАС от 21.11.2007 № 15627/07 отказано в передаче данного дела в Президиум ВАС)).

Жилые помещения могут быть осмотрены только с согласия тех, кто в них проживает.

Во время осмотра может проводиться фото- и видеосъемка, а также снятие копий с документов и другие действия.

Во время осмотра могут присутствовать привлеченные эксперты с обеих сторон.

В ходе допроса ведется протокол, с которым проверяющие обязаны ознакомить налогоплательщика под роспись.

Если осмотр проведен с нарушениями, например, на нем не присутствовали понятые либо ими были сотрудники инспекции или же проверяющие не составили протокол, налогоплательщик может оспорить результаты осмотра.

Если налогоплательщик отказался пустить проверяющих для проведения осмотра, ему грозит ответственность в виде штрафа по ст. 19.7.6 КоАП в размере 10 000 руб. Кроме этого, ИФНС, в случае отказа, может самостоятельно определить сумму налога к уплате на основании имеющихся у нее сведений (п. 3 ст. 91 НК).

Что такое выемка и что нужно о ней знать

Право налоговиков на проведение выемки предусмотрено пп. 3 п. 1 ст. 31 НК, а порядок ее проведения прописан в статье 94 НК.

Что могут изымать налоговики

Проверяющие могут изъять только те документы и предметы, которые имеют прямое отношение к проверке. Личные вещи, а также предметы и документы, не имеющие отношения к проверке, изъятию не подлежат.

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В каких случаях проводится выемка документов

Выемка может проводиться в рамках выездной налоговой проверки. Но проводится она не во всех случаях, а только при наличии определенных оснований:

У проверяющих есть причины полагать, что налогоплательщик может скрыть или уничтожить документы.

Эти подозрения должны быть обоснованными, то есть ИФНС должна располагать конкретными обстоятельствами или фактами, которые позволяют ей сделать вывод о том, что налогоплательщик хочет уничтожить или скрыть важные документы (постановление АС Центрального округа от 12.02.2019 № Ф10-6195/2018, ФАС Московского округа от 19.09.2013 № А40-150985/12-140-1096). В случае отсутствия оснований для проведения выемки суд может признать ее незаконной.

Организация или ИП не предоставила по требованию ИФНС необходимые документы в установленный срок.

Кроме штрафа по ст. 126 НК, ИФНС может инициировать выемку документов, если они были предоставлены с пропуском срока или не представлены.

Для проведения экспертизы.

Если ИФНС для проведения экспертизы недостаточно копий документов, она может организовать выемку оригиналов. При этом необязательно у налогоплательщика, по мнению налогового органа, должен быть умысел на сокрытие или уничтожение документов (постановление Президиума ВАС от 26.04.2011 № 18120/10).

Выемка при камеральной проверке

Что касается камеральной проверки, то проведение при ней выемки, вопрос спорный.

Связано это с тем, что нормами ст. 31 НК предусмотрено право налоговых органов проводить выемку при проверке без указания, какой именно: камеральной или выездной. Но в ст. 94 НК прямо прописано, что выемка производится при выездной проверке.

В связи с этим если должностными лицами налогового органа инициирована выемка в рамках камеральной налоговой проверки, ее проведение можно попытаться оспорить, сославшись на то, что нормы специальной статьи (ст. 94 НК) имеют приоритет перед общими нормами (ст. 31 НК).

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Правила проведения выемки

Выемка проводится на основании мотивированного постановления, которое подписывается начальником инспекции либо его заместителем.

Выемка производится в присутствии понятых.

Как и в случае с осмотром, суды до настоящего времени не выработали единой позиции о том, могут ли работники налогоплательщика участвовать в этом мероприятии. Часть судов склоняется в сторону того, что могут (постановление АС Уральского округа от 11.06.2019 № Ф09-2372/19), а часть занимает противоположную позицию — что не могут (постановление ФАС Уральского округа от 16.10.2008 № Ф09-7499/08-С3).

Выемка документов допускается только в дневное время.

Проводить ее в ночное время с 6 до 22 часов нельзя (п. 2 ст. 94 НК, п. 9.2 письма ФНС от 17.07.2013 № АС-4-2/1283).

При выемке могут присутствовать привлеченные эксперты с обеих сторон.

Все изымаемые документы проверяющие должны перечислить в протоколе или в описи, которая составляется к нему.

Документы изымаются в виде копий или в виде оригиналов, если копий недостаточно для проведения проверки или их невозможно сделать на месте.

Если ИФНС изъяла оригиналы документов, налогоплательщику должны быть предоставлены копии или в момент изъятия, или в течение пяти дней после выемки.

После изъятия документы прошиваются, пронумеровываются и скрепляются печатью и подписью налогоплательщика.

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