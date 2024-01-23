Порядок возмещения НДС в 2024 году

Срок возмещения НДС в заявительном порядке без предоставления банковской гарантии или поручительства продлен до конца 2025 года. Для возврата налога в ускоренном порядке, как и в прошлом году, нужно лишь не находиться в стадии банкротства, реорганизации или ликвидации.

Разберем, как в 2024 году выглядит порядок возмещения НДС, и что изменилось в нем по сравнению с прошлым годом.

Изменения в порядке возмещения НДС в 2024 году

Перед тем как перейти непосредственно к порядку возмещения НДС, осветим вкратце основные изменения, которые вступили или вступят в силу в 2024 году.

Так, в 2024 году:

Воспользоваться заявительным порядком возмещения НДС смогут налогоплательщики, которые на дату подачи заявления о применении ускоренного порядка не находятся в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства.

Вернуть налог в ускоренном порядке такие налогоплательщики смогут за налоговые периоды 2022–2025 годов. Ранее данное право распространялось лишь на налоговый период 2022 года.

В общем случае для применения заявительного порядка возмещения НДС необходимо предоставить в ИФНС банковскую гарантию или поручительство.

Воспользоваться заявительным порядком без банковской гарантии (поручительства) можно, если сумма налога к возмещению не превышает совокупную сумму обязательных платежей, уплаченных за год, предшествующий тому, в котором подается заявление на применение ускоренного порядка.

Если сумма НДС к возмещению превышает указанную совокупную сумму обязательных платежей, налогоплательщик имеет право на применение заявительного порядка в части такого превышения, если предоставит в ИФНС банковскую гарантию или поручительство. Данное условие также действует до конца 2025 года.

Документы, необходимые для возмещения НДС в заявительном порядке, направляются в ИФНС только в электронной форме.

Это касается заявления, банковской гарантии и договора поручительства.

При этом банковская гарантия направляется банком напрямую в ИФНС не позднее дня, следующего за днем ее выдачи. Налогоплательщик в этом процессе участия не принимает.

Налогоплательщик может подать заявление о замене банковской гарантии или договора поручительства, если со дня представления налоговой декларации прошло не более 5 дней.

Требования о предоставлении документов в электронной форме и о возможности замены банковской гарантии и договора поручительства, вступают в силу с 1 апреля 2024 года.

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Порядок возмещения НДС в 2024 году

Ознакомившись с основными изменениями 2024 года, перейдем непосредственно к порядку возмещения. В нем, в текущем году ничего не изменилось.

Напомним, НДС к возмещению возникает, когда сумма налоговых вычетов по НДС превышает исчисленную сумму налога к уплате. Разница возвращается налогоплательщику в порядке возмещения.

Вернуть налог из бюджета по-прежнему можно двумя способами:

В общем порядке (ст. 176 НК) — после камеральной проверки декларации по НДС, в которой заявлена сумма налога к возмещению из бюджета.

В ускоренном порядке (ст. 176.1 НК) — до окончания камеральной проверки, если налогоплательщик отвечает определенным требованиям.

Право на возмещение НДС сохраняется за налогоплательщиком в течение трех лет после окончания квартала, в котором сумма налоговых вычетов по НДС превысила сумму данного налога, исчисленного к уплате.

Если указанный трехлетний срок прошел, восстановить его можно только в суде. Для этого нужно предоставить уважительные причины пропуска.

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Если инспекция подтвердила сумму налога к возмещению и перечислила их на ЕНС, вывести эти деньги на счет или зачесть в счет будущих платежей налогоплательщик может в любой момент. Предельный срок на вывод средств с ЕНС или их зачет не установлен.

Рассмотрим более подробно каждый из двух указанных выше порядков возмещения НДС в 2024 году.

Общий порядок возмещения НДС в 2024 году

Стандартный или общий порядок возмещения НДС включает в себя следующие шаги:

Подготовка и направление в ИФНС налоговой декларации по НДС.

Если применяете нулевую ставку к декларации нужно приложить подтверждающие документы. Их перечень приведен в ст. 165 НК.

Проведение камеральной проверки декларации.

Общий срок проведения проверки составляет два календарных месяца, с даты поступления декларации в налоговый орган. Этот срок может быть либо увеличен на один месяц (при выявлении нарушений) или, наоборот, сокращен на месяц, если есть условия, которые подтверждают добросовестность налогоплательщика.

Полный перечень таких условий приведен в письме ФНС от 06.10.2020 № ЕД-20-15/129. К ним, например, относятся следующие признаки:

Налогоплательщик вместе с декларацией не предоставил заявление о применении ускоренного порядка возмещения НДС.

Налогоплательщик относится к низкому, среднему или определенному риску (по данным ПП «Контроль НДС»).

Доля вычетов по НДС, заявленных в декларации и приходящихся на контрагентов низкого среднего или неопределенного уровня риска, составляет более 80%.

Налогоплательщик за три последних года перечислил в бюджет налогов больше, чем заявил НДС к возмещению в проверяемой декларации.

В ходе камеральной проверки система АСК НДС проверяет контрольные соотношения и сравнивает данные декларации с данными по контрагентам, которые есть в базе ИФНС.

Принятие решения по итогам камеральной налоговой проверки.

Если камеральная налоговая проверка не выявила нарушения, ИФНС примет решение о возмещении НДС – в течение семи рабочих дней со дня окончания КНП.

Если по результатам проверки выявлены нарушения, ИФНС выносит акт и в десятидневный срок направляет его налогоплательщику. На представление возражений по акту у организации или ИП есть один месяц. По окончании указанного срока налоговая инспекция выносит решение о привлечении или об отказе в привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение налогового правонарушения. В нем ИФНС полностью или в части отказывает в возмещении НДС.

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Возврат НДС.

Подтвержденная налоговой инспекцией сумма НДС признается единым налоговым платежом и перечисляется на единый налоговый счет.

Ускоренный (заявительный) порядок возмещения НДС в 2024 году

Воспользоваться заявительным порядком возмещения НДС могут:

Налогоплательщики, которые предоставили банковскую гарантию или поручительство .

Все налогоплательщики, которые на момент подачи заявления не находятся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.

Воспользоваться этим правом налогоплательщики могут только при возмещении НДС за налоговые периоды 2022–2025 года.

Компании, которые за три прошедших года перечислили в бюджет налогов на сумму не менее 2 млрд руб .

Резиденты территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток при условии предоставления ими поручительства управляющей компании.

Организации и ИП, в отношении которых на дату сдачи декларации проводится налоговый мониторинг.

Заявительный порядок возмещения НДС состоит из следующих шагов:

Подготовка и направление в ИФНС налоговой декларации по НДС с суммой к возмещению. Направление заявления о применении ускоренного порядка возмещения НДС — в течение 5 рабочих дней со дня отправки декларации в ИФНС. Проверка условий соблюдения заявительного порядка возмещения НДС — в течение 5 рабочих дней. Принятие ИФНС решения о возмещении НДС или об отказе в возмещении НДС, или одновременно о возмещении и об отказе — если в заявлении указано сразу два основания для возмещения налога и одно из них не подтверждено. Возврат НДС в виде ЕНП на ЕНС — если ИФНС приняла решение о возмещении налога. Проведение КНП.

Если по результатам камеральной налоговой проверки сумма вычета подтвердится, ИФНС сообщит об этом налогоплательщику не позднее семи рабочих дней с даты окончания проверки.

Если по результатам КНП сумма НДС не подтвердится, налогоплательщику потребуется не только вернуть сумму перечисленного ему налога, но и проценты, пени и штраф.

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