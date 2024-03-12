Проверь контрагента. Должная степень осмотрительности

«…Организацией, при вступлении в договорные отношения с контрагентом, не проявлена должная степень осмотрительности и осторожности…». Как же часто мы встречаем в решениях налоговых органах о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения и судебных актах этот вывод, что организацией не проявлена должная степень осмотрительности при выборе контрагента, но что же является достаточной осмотрительностью и как ее проявить, разберемся в настоящей статье подробно.

Впервые о том, что необходимо проявлять должную осмотрительность налогоплательщики узнали из постановление Пленума ВАС № 53 в целях подтверждения обоснованности полученной налоговой выгоды.

Должная осмотрительность — это комплекс мероприятий, который компания обязана проводить при проверке контрагента на предмет налоговых рисков. Проверку проводят для того, чтобы оценить добросовестность делового партнера.

Компании, которые игнорируют важность этого этапа, при вступлении в договорные отношения с любыми контрагентами, рискуют нарваться на проблемы с ФНС при проведении выездной или камеральной налоговой проверки.

Поскольку ни НК, ни постановление Пленума ВАС № 53 не содержали понятия «должная осмотрительность», перечень конкретных действий и документов, которые необходимо было совершить и собрать налогоплательщикам для подтверждения соблюдения этой самой должной осмотрительности, формировался преимущественно на основе судебной практики и рекомендаций налоговых органов.

ФНС регулярно издает письма, где перечисляет признаки организаций или ИП, которые должны насторожить ее потенциальных партнеров, среди них:

Информацию из этих документов можно взять за основу для проверки потенциальных партнеров.

Как проверить потенциального контрагента

Для проверки контрагента, необходимо собрать как можно больше информации о его деятельности и из ее совокупности сделать вывод, стоит ли с ним сотрудничать.

1. Проверить сведения о контрагенте и его руководителе на официальном сайте ФНС через электронный сервис «Прозрачный бизнес».

Посредством данного сервиса можно установить о контрагенте следующее:

является ли ваш контрагент официально зарегистрированным юридическим лицом или ИП;

нет ли сведений о руководителе контрагента в реестре дисквалифицированных лиц, лишенных права занимать определенные должности и участвовать в управлении организациями;

не является ли адрес вашего контрагента адресом массовой регистрации.

2. Через банк данных исполнительных производств проверить, не входит ли контрагент в число должников, которые не погасили долги, взысканные по суду.

3. Запросить у контрагента документы (копии документов), подтверждающие:

право осуществлять определенные виды деятельности. Например, такими документами могут быть лицензии, свидетельство СРО;

полномочия должностных лиц, которые подписывают договоры, первичные учетные документы, счета-фактуры. Например, их подтверждает приказ или доверенность от имени организации;

документы, подтверждающие платежеспособность контрагента, например бухгалтерскую отчетность делового партнера и на ее основе провести анализ финансового состояния;

документы, подтверждающие наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, в том числе материальных, финансовых и трудовых, опыта работы. Такими документами могут служить копии учетных регистров, свидетельствующие о наличии и движении основных средств, запасов, копии паспортов техники и оборудования, договоры купли-продажи объектов основных средств. Наличие трудовых ресурсов можно подтвердить копиями приказов о приеме на работу, трудовых договоров, справок о доходах физических лиц по ф. 2-НДФЛ и др.

4. Проанализировать сведения о контрагенте, доступные в сети Интернет и СМИ.

Рекомендуем изучить сайт контрагента, рекламные объявления, отзывы покупателей, чтобы убедиться в наличии у него ресурсов для исполнения договора (производственных мощностей, технологического оборудования, квалифицированных специалистов). Сохраните распечатки с сайтов, переписку с контрагентом и другие результаты исследований. Эти документы помогут доказать реальность заключенной вами сделки.

5. Сохраните документы, подтверждающие проверку вами условий сделки, ее коммерческой привлекательности и риска неисполнения обязательств.

Такими документами могут служить: служебные записки, справки, отчеты, подготовленные на имя руководителя организации, сведения о переговорах, переписке или об ином порядке согласования возможности участия в сделках контрагентов.

Перечень действий, которые могут подтвердить должную осмотрительность, не является исчерпывающим. Чем больше документов вы сможете представить для подтверждения своей осмотрительности, тем больше вероятность того, что уменьшение налоговой базы по взаимоотношениям с контрагентом признают правомерным.

В результате проведенного анализа у вас должна быть сформирована база данных на каждого контрагента.

На проверку всех контрагентов понадобится потратить значительный объем времени, нужно будет заходить на разные ресурсы, искать сведения и проверять их. Порой не вся информация о контрагенте есть в открытых источниках.

Для экономии вашего времени и повышения качества проверки потенциального партнера ООО «Правовой Эксперт» запустил для клиентов услугу «Налоговый скоринг». Главная задача налогового скоринга — это выяснить, сочтет ли налоговая инспекция контрагента компании достаточно надежным.

Если компания заинтересована в комплексной оценке надежности контрагента, не обойтись без дополнительной информации. Здесь на смену простой проверке приходит скоринговый подход.

Скоринг позволяет дополнительно оценить риски ликвидности, кредитные риски, вероятность неплатежеспособности контрагента, его бизнес-риски.

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