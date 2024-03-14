На какой стадии лучше заявлять расчет действительных налоговых обязательств (налоговую реконструкцию)

В случаях, когда доказано получение налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды в результате применения налоговых схем или из-за отсутствия коммерческой (должной) осмотрительности при выборе контрагентов, налоговые органы доначисляют налоги. Такие доначисления можно значительно уменьшить, применив право на налоговую реконструкцию.

Простыми словами налоговая реконструкция — это способ расчета сумм налоговой недоимки с учетом реально понесенных расходов, исходя из действительного содержания сделок. То есть цель реконструкции — доначислить налоги, которые заплатил бы добросовестный налогоплательщик, не использующий налоговых схем и проявивший коммерческую (должную) осмотрительность и не допустить потерь бюджета.

К налоговой реконструкции следует прибегать, когда доначисление налогов неизбежно. Она может служить способом защиты налогоплательщика для уменьшения сумм доначисленного налога.

Компания может воспользоваться правом на налоговую реконструкцию в случаях, когда доказано получение налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды:

Заключена фиктивная сделка с «технической» компанией с целью незаконного снижения налогов.

Если налоговые органы считают сделку нереальной — расходы и вычеты снимут в полном объеме. Чтобы сохранить хотя бы часть денег, налогоплательщику стоит воспользоваться налоговой реконструкцией.

В таком случае организации придется самостоятельно доказывать реальность сделки, предоставив налоговикам дополнительные сведения, документы и информацию, указать реального исполнителя по сделке и предъявить подтверждающие документы.

Сделать это можно не только по окончанию проверки, но и вовремя (ВС от 28.02.2022 № 302-ЭС21-22323).

В случае, если налоговики установили фактического исполнителя по сделке и ее реальную стоимость они должны провести налоговую реконструкцию самостоятельно (постановление от 18.04.2022 № А76-9647/2021).

Если налоговые органы не получили сведения, позволяющие определить фактические налоговые обязательства (реальность сделки, сведения о фактическом исполнителе и понесенных расходах) в налоговой реконструкции плательщику откажут и доначислят налог по полной. Тогда право на налоговую реконструкцию придется заявлять в суде. В таком случае суд определит величину налоговых обязательств с учетом доводов сторон.

Компания не проявила коммерческой (должной) осмотрительности и выбрала недобросовестного контрагента или нарушила правила учета (отсутствуют документы, в т.ч. первичные).

Если фактический исполнитель не установлен, то затраты по налогу на прибыль устанавливаются расчетным методом согласно подп.7 п.1 ст. 31 НК, по НДС — отказ в применении вычетов (налоговая реконструкция применяться не может).

Бремя доказывания затрат ложиться на налогоплательщика путем предоставления документов, проведения экспертизы и так далее.

Часть расходов и вычетов, приходящихся на наценку технической компании, при налоговой реконструкции все равно будет снята. Однако налоговая реконструкция поможет уменьшить сумму доначислений.

На практике налоговики не спешат проводить реконструкцию, и компаниям приходится обращаться в суд. Судьи не всегда принимают доводы из письма ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060, указывая, что это не нормативный акт, следовательно, он не содержит в себе обязательных для исполнения предписаний (постановления от 24.08.2021 № А07-21389/2020, от 06.10.2021 № А40-187077/2018). Однако есть и положительные примеры, когда суды применяли положения письма ФНС (постановления от 23.03.2021 № А72-19437/2019, от 06.08.2021 № А76-11675/2020).

Не следует забывать, что налоговая реконструкция может и применена против налогоплательщика. Ведь велик риск, что действие компании сочтут за признание вины и согласие с правонарушением. В ряде случаев целесообразнее оспорить итоги проверки, предоставив бесспорные доказательства добросовестности налогоплательщика.

Кроме того, зачастую налоговики отказывают в праве на налоговую реконструкцию в досудебном порядке. Возможно, придется пройти не одну судебную инстанцию, отстояв свое право на вычеты.

Таким образом, прежде чем принять решение о применении налоговой реконструкции стоит тщательно взвесить все «за» и «против» такого решения. Ведь возможные негативные последствия могут легко перечеркнуть.

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