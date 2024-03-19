Правовой эксперт
Судебная практика по налоговым спорам

Обзор главных судебных решений 2023 года о применении статьи 54.1 НК

13 декабря 2023 года Президиум ВС утвердил Обзор практики применения арбитражными судами положений законодательства о налогах и сборах, связанных с оценкой обоснованности налоговой выгоды. 
37 12
Обзор главных судебных решений 2023 года о применении статьи 54.1 НК
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Поскольку в настоящее время большинство налоговых споров связано с применением статьи 54.1 НК, данный Обзор, без сомнения, имеет большое практическое значение.

В указанный документ вошло 15 правовых позиций, направленных на обеспечение единообразного подхода к разрешению арбитражными судами споров, связанных с применением ст.54.1 НК. Коротко обратим внимание на некоторые из них. 

Так, в Обзоре Верховный суд определил следующие правовые позиции:

  • Пункт 1. Неблагоприятные последствия неисполнения налоговой обязанности другими участниками оборота не могут быть возложены на налогоплательщика, который не знал и не должен был знать о допущенных этими лицами нарушениях. При оценке того, была ли налогоплательщиком проявлена надлежащая осмотрительность при выборе контрагента, должны приниматься во внимание значимость и особенности сделки для налогоплательщика с учетом характера и объемов его деятельности.

При оценке налоговой выгоды по НДС налоговый орган проверяет, не было ли главной целью совершения спорной сделки — возмещение НДС.

Во-первых, инспекция проверяет вашу добросовестность (п. 6 постановления Пленума ВАС от 12.10.2006 № 53) как налогоплательщика. Например, давно ли создана организация, не связана ли ваша организация с контрагентом, а также другие подозрительные обстоятельства.

Во-вторых, проверяет, нет ли недостатков у контрагента (п. 5 постановления Пленума ВАС от 12.10.2006 № 53): зарегистрирован ли контрагент в ЕГРЮЛ, не массовый ли у него адрес регистрации, реален ли учредитель, ведет ли организация деятельность и т.д. 

В ходе допроса инспекторы будут выяснять детали сделки. Например, как вы узнали о контрагенте, как вели переговоры, были ли личные встречи ваших представителей и представителей контрагента, что вы делали для проявления должной осмотрительности, как доставлялся товар (выполнялась, работа, оказывалась услуга) и т.п.

Верховный суд обратил особое внимание арбитражных судов на то, что при оценке того, проявлена ли должная осмотрительность при выборе контрагента налогоплательщиком, должны приниматься во внимание особенности сделки, ее значимость для вас с учетом характера и объемов вашей деятельности.

Критерии проявления должной осмотрительности не могут быть одинаковыми для случаев ординарного пополнения материально-производственных запасов и в ситуациях, когда налогоплательщиком приобретается дорогостоящий актив либо привлекается подрядчик для выполнения существенного объема работ.

  • Пункт 2. Возможность применения налоговых вычетов сумм НДС налогоплательщиком-покупателем исключается, если налогоплательщик участвовал в согласованных с иными лицами действиях, направленных на неправомерное уменьшение такими лицами налоговой обязанности.

  • Пункт 3. Наличие у налогоплательщика счетов-фактур и иных первичных учетных документов не является безусловным подтверждением его права на вычет сумм НДС и на учет расходов, если представленные документы в своей совокупности не подтверждают реальность хозяйственных операций.

Данные пункты касаются в первую очередь таких схем, которые связаны с фиктивными сделками, которые не имеют под собой фактическое приобретение или продажу товара, услуги и т.д. Такие схемы получили название «бумажный НДС».

Верховный суд в очередной раз напомнил плательщикам, что иметь четко заполненные документы недостаточно, необходимо, чтобы товары/работы/услуги, которые в них отражены, были реальными.

Только в этом случае налогоплательщик имеет право на получение вычетов по НДС и учет соответствующих сумм расходов.

  • В пункте 4 ВС отразил, что взаимодействие налогоплательщика с юридическими лицами, которые не осуществляют реальной экономической деятельности, направленное на получение необоснованной налоговой выгоды, может служить основанием для доначисления сумм налогов по результатам налоговой проверки, если такие контрагенты в действительности не имели возможности исполнить сделку перед налогоплательщиком.

  • Пункт 5 Обзора определяет, что право на вычет сумм НДС и право на учет расходов по налогу на прибыль организаций могут быть реализованы налогоплательщиком, представившим документы, которые позволяют установить лицо, осуществившее фактическое исполнение по сделке, поскольку обязанность подтвердить указанные права лежит на налогоплательщике.

Если в ходе проверки налогоплательщика установлено лицо, в действительности осуществившее поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, то учет расходов и налоговых вычетов сумм НДС производится исходя из параметров реального исполнения, отраженных в финансово-хозяйственных документах указанного лица по такой сделке (пункт 6 Обзора).

Доводы налогоплательщика о лице, фактически осуществившем исполнение сделки (фактическом контрагенте), заявленные в целях подтверждения обоснованности налоговой выгоды, подлежат оценке налоговым органом и судом (пункт 8 Обзора).

По нашему мнению, для формирования положительной судебной практики именно эти пункты являются одними из самых значительных.

Сформированная в них позиция по проведению налоговой реконструкции определяет принципы определения налоговыми органами реальных параметров сделок налогоплательщика. 

Так, если в последовательность поставки товаров включены технические компании, даже при наличии у налогоплательщика прямого умысла получить необоснованную налоговую выгоду, и у налогового органа есть информация, позволяющая установить лицо, действующее в рамках легального хозяйственного оборота, то необоснованной налоговой выгодой покупателя может быть признана только та часть расходов, которая приходится на наценку.

При этом, еще в своем письме от 03.10.2023 № БВ-4-9/12603@ ФНС обращала внимание, что помимо сведений и документов, представленных налогоплательщиком, налоговому органу необходимо учитывать расходы и вычеты по НДС с учетом данных, полученных в рамках мероприятий налогового контроля и истребования документов (информации) о конкретных сделках от контрагента, осуществившего исполнение по сделке. Аналогичная позиция нашла теперь свое отражение в Обзоре Верховного суда.

Обеспечьте налоговую безопасность своего бизнеса

Узнайте, какие аспекты вашего бизнеса находятся под особым вниманием налоговых органов

Оставьте заявку на консультацию

Наши налоговые решения — успех вашего бизнеса

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Реклама: ООО «ПРАВОВОЙ ЭКСПЕРТ», ИНН 7722792380, erid: LjN8KEPnh

Начать дискуссию

Налоговые проверки

Налоговики больше не будут присылать повестки о вызове на допрос

Вместо повестки утвердили новую форму документа, который теперь называется уведомление. Его суть остается прежней.

20

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Социальные пособия

Путин вводит новую большую стипендию для студентов

Президент дал поручение Правительству и АП до 1 июня 2024 года разработать проект указа об этом.

2
77
Красный уголок бухгалтера

Нужно ли восстанавливать НДС при списании товара?

Добрый день! Комиссионер (Озон) компенсирует нам стоимость испорченного товара. Надо ли восстанавливать НДС при списании товара? Спасибо

1
7

Календарь вебинаров

17
Лучшие спикеры, новый каждый день
Банки

Что будет с ключевой ставкой 22 марта: прогноз аналитиков

Совет директоров Банка России по итогам ближайшего заседания 22 марта должен принять решение о значении ключевой ставки.

66
ГдеКурс
Обзоры для бухгалтера

Топ–15 лучших онлайн-курсов по 1С-аналитике

Эксперты по 1С-аналитике востребованы на российском рынке: более 1,5 миллионов компаний используют этот инструмент в работе. Кроме профессиональных перспектив вы получаете помощь от государства, как IT-специалист: льготные условия ипотеки и отсрочку от армии.

Топ–15 лучших онлайн-курсов по 1С-аналитике
19
Павел Патрикеев
Самозанятые

С 1 марта все изменилось: налоговая и трудовая инспекция объединили силы. Как теперь безопасно работать с самозанятыми?

Меня зовут Павел Патрикеев, я практикующий юрист, расскажу, зачем трудовой инспекции доступ к налоговой тайне, и почему это опасно для малого и среднего бизнеса.

С 1 марта все изменилось: налоговая и трудовая инспекция объединили силы. Как теперь безопасно работать с самозанятыми?
60

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Правовой эксперт
Судебная практика по налоговым спорам

Обзор главных судебных решений 2023 года о применении статьи 54.1 НК

13 декабря 2023 года Президиум ВС утвердил Обзор практики применения арбитражными судами положений законодательства о налогах и сборах, связанных с оценкой обоснованности налоговой выгоды. 

Обзор главных судебных решений 2023 года о применении статьи 54.1 НК
37
Бухгалтеры

Исследование: искусственный интеллект заменит бухгалтеров через 3 года

Профессии сотрудников бухгалтерии и отдела кадров под угрозой исчезновения. Специалистов заменят автоматизированные технологии, которые научились успешно управлять активами.

13
207
Проверки

Депутаты увеличат штрафы за препятствование газовым проверкам

Если не пустить газовщиков на свою территорию, физлица заплатят до 10 000 рублей, юридические лица — до 500 000 рублей, а должностные лица — до 100 000 рублей.

96
Маркировка товаров

Кассы не будут выбивать чеки на просроченные медицинские изделия

С 1 марта 2025 года продажи нелегальных и просроченных медизделий будут блокировать на кассе.

37
Консалтинг Онлайн
Вебинары для бухгалтеров

Нарушения в личном кабинете Федресурса: топ-10 ошибок при самостоятельной публикации

В 2024 году организации, которые самостоятельно публикуют сообщения в Федресурсе, рискуют получить предписание и иск Прокуратуры в связи с новым уровнем контроля, которому сейчас подвергаются юридические лица по этой обязанности.

Нарушения в личном кабинете Федресурса: топ-10 ошибок при самостоятельной публикации
57
Вклады

Необлагаемый лимит по налогам с долгосрочных вкладов будут считать за каждый год

Налоговую базу по процентному доходу со вкладов можно уменьшать вплоть до нуля.

96

Разборы законов

1 207
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Первая Экспертная Бухгалтерия
Защита персональных данных

Ошибки работодателя по работе с персональными данными при найме, которые приведут к штрафу 700 000 ₽

Ищете новых сотрудников и собираете информацию о них через анкеты? Сохранили резюме кандидата, которое он прислал по электронной почте? Передали его в соседний филиал, где открыта та же вакансия? Все это — нарушение закона о персональных данных. Разбираем, какую ответственность несет руководитель и рекрутер, и как защититься от штрафов.

Ошибки работодателя по работе с персональными данными при найме, которые приведут к штрафу 700 000 ₽
92

Компания сама решает, кого включать в комиссию для инвентаризации

Состав инвентаризационной комиссии организация формирует по своему усмотрению. Но некоторые ограничения по этому поводу прописаны в ФСБУ 28/2023.

68
Unicon Outsourcing
Управление персоналом

Поддержка сотрудника в период адаптации. Делимся лайфхаком

Делимся лайфхаком, как организовать процесс поддержки сотрудника на испытательном сроке.

33
Кадровые документы

🙍🙎 Двух бухгалтеров можно записать в одну строку штатного расписания

Если компании нужны 2 бухгалтера с одинаковым окладом, то не нужно каждую должность включать в штатное расписание отдельной строкой.

6
176
Отчетность

Какие отчеты в 2024 году должен сдать ИП с сотрудниками

Индивидуальный предприниматель, который привлекает для работы сотрудников, должен отчитаться по ним в Социальный фонд и в налоговую. Узнайте, как правильно заполнить документы.

115
Белая Бухгалтерия
Бухгалтерский аутсорсинг

Как бухгалтеру успешно нишеваться на маркетплейсах и не допустить фатальных ошибок на старте

С чего начать работу на маркетплейсах, что запросить у клиента, какую назначить цену за услуги, чтобы выйти на стабильный и управляемый доход, эти и другие вопросы разобрали в статье и раскрыли секреты как для новичков, так и для тех, кто уже работает в сфере маркетплейсов, но хочет активно развиваться и стать востребованным специалистом.

Как бухгалтеру успешно нишеваться на маркетплейсах и не допустить фатальных ошибок на старте
48

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
ЭДО

ФНС готова отменить форматы ТОРГ-12 и акта выполненных работ

В связи с возможностью использовать универсальный передаточный документ (УПД) уходят в прошлое форматы ТОРГ-12 и акта выполненных работ, оказанных услуг.

77

Интересные материалы

Наталия Лукина
Интервью

ТРИЗ для юморотворчества, или почему ироничный человек — всегда изобретатель

Считается, что чувство юмора — качество врожденное. Озорной дар природы. Тем не менее встречаются наглецы, которые берутся оспаривать такие представления и утверждают, что остроумие можно культивировать, развивать и пестовать. Алексей Иванов, новый пользователь Трибуны — один из них.

ТРИЗ для юморотворчества, или почему ироничный человек — всегда изобретатель
8
92