Обзор главных судебных решений 2023 года о применении статьи 54.1 НК

13 декабря 2023 года Президиум ВС утвердил Обзор практики применения арбитражными судами положений законодательства о налогах и сборах, связанных с оценкой обоснованности налоговой выгоды.

Поскольку в настоящее время большинство налоговых споров связано с применением статьи 54.1 НК, данный Обзор, без сомнения, имеет большое практическое значение.

В указанный документ вошло 15 правовых позиций, направленных на обеспечение единообразного подхода к разрешению арбитражными судами споров, связанных с применением ст.54.1 НК. Коротко обратим внимание на некоторые из них.

Так, в Обзоре Верховный суд определил следующие правовые позиции:

Пункт 1. Неблагоприятные последствия неисполнения налоговой обязанности другими участниками оборота не могут быть возложены на налогоплательщика, который не знал и не должен был знать о допущенных этими лицами нарушениях. При оценке того, была ли налогоплательщиком проявлена надлежащая осмотрительность при выборе контрагента, должны приниматься во внимание значимость и особенности сделки для налогоплательщика с учетом характера и объемов его деятельности.

При оценке налоговой выгоды по НДС налоговый орган проверяет, не было ли главной целью совершения спорной сделки — возмещение НДС.

Во-первых, инспекция проверяет вашу добросовестность (п. 6 постановления Пленума ВАС от 12.10.2006 № 53) как налогоплательщика. Например, давно ли создана организация, не связана ли ваша организация с контрагентом, а также другие подозрительные обстоятельства.

Во-вторых, проверяет, нет ли недостатков у контрагента (п. 5 постановления Пленума ВАС от 12.10.2006 № 53): зарегистрирован ли контрагент в ЕГРЮЛ, не массовый ли у него адрес регистрации, реален ли учредитель, ведет ли организация деятельность и т.д.

В ходе допроса инспекторы будут выяснять детали сделки. Например, как вы узнали о контрагенте, как вели переговоры, были ли личные встречи ваших представителей и представителей контрагента, что вы делали для проявления должной осмотрительности, как доставлялся товар (выполнялась, работа, оказывалась услуга) и т.п.

Верховный суд обратил особое внимание арбитражных судов на то, что при оценке того, проявлена ли должная осмотрительность при выборе контрагента налогоплательщиком, должны приниматься во внимание особенности сделки, ее значимость для вас с учетом характера и объемов вашей деятельности.

Критерии проявления должной осмотрительности не могут быть одинаковыми для случаев ординарного пополнения материально-производственных запасов и в ситуациях, когда налогоплательщиком приобретается дорогостоящий актив либо привлекается подрядчик для выполнения существенного объема работ.

Пункт 2. Возможность применения налоговых вычетов сумм НДС налогоплательщиком-покупателем исключается, если налогоплательщик участвовал в согласованных с иными лицами действиях, направленных на неправомерное уменьшение такими лицами налоговой обязанности.

Пункт 3. Наличие у налогоплательщика счетов-фактур и иных первичных учетных документов не является безусловным подтверждением его права на вычет сумм НДС и на учет расходов, если представленные документы в своей совокупности не подтверждают реальность хозяйственных операций.

Данные пункты касаются в первую очередь таких схем, которые связаны с фиктивными сделками, которые не имеют под собой фактическое приобретение или продажу товара, услуги и т.д. Такие схемы получили название «бумажный НДС».

Верховный суд в очередной раз напомнил плательщикам, что иметь четко заполненные документы недостаточно, необходимо, чтобы товары/работы/услуги, которые в них отражены, были реальными.

Только в этом случае налогоплательщик имеет право на получение вычетов по НДС и учет соответствующих сумм расходов.

В пункте 4 ВС отразил, что взаимодействие налогоплательщика с юридическими лицами, которые не осуществляют реальной экономической деятельности, направленное на получение необоснованной налоговой выгоды, может служить основанием для доначисления сумм налогов по результатам налоговой проверки, если такие контрагенты в действительности не имели возможности исполнить сделку перед налогоплательщиком.

Пункт 5 Обзора определяет, что право на вычет сумм НДС и право на учет расходов по налогу на прибыль организаций могут быть реализованы налогоплательщиком, представившим документы, которые позволяют установить лицо, осуществившее фактическое исполнение по сделке, поскольку обязанность подтвердить указанные права лежит на налогоплательщике.

Если в ходе проверки налогоплательщика установлено лицо, в действительности осуществившее поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, то учет расходов и налоговых вычетов сумм НДС производится исходя из параметров реального исполнения, отраженных в финансово-хозяйственных документах указанного лица по такой сделке (пункт 6 Обзора).

Доводы налогоплательщика о лице, фактически осуществившем исполнение сделки (фактическом контрагенте), заявленные в целях подтверждения обоснованности налоговой выгоды, подлежат оценке налоговым органом и судом (пункт 8 Обзора).

По нашему мнению, для формирования положительной судебной практики именно эти пункты являются одними из самых значительных.

Сформированная в них позиция по проведению налоговой реконструкции определяет принципы определения налоговыми органами реальных параметров сделок налогоплательщика.

Так, если в последовательность поставки товаров включены технические компании, даже при наличии у налогоплательщика прямого умысла получить необоснованную налоговую выгоду, и у налогового органа есть информация, позволяющая установить лицо, действующее в рамках легального хозяйственного оборота, то необоснованной налоговой выгодой покупателя может быть признана только та часть расходов, которая приходится на наценку.

При этом, еще в своем письме от 03.10.2023 № БВ-4-9/12603@ ФНС обращала внимание, что помимо сведений и документов, представленных налогоплательщиком, налоговому органу необходимо учитывать расходы и вычеты по НДС с учетом данных, полученных в рамках мероприятий налогового контроля и истребования документов (информации) о конкретных сделках от контрагента, осуществившего исполнение по сделке. Аналогичная позиция нашла теперь свое отражение в Обзоре Верховного суда.

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